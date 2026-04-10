Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Özkan Yalım'la ilişkisi olduğu iddia edilmişti! İfadesi ortaya çıktı

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aracılığıyla Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı iddia edilen zanlı A.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. A.A. ifadesinde işe hiç gitmediğini, Özkan Yalım'ın ise kendisine "Boşver bir şey olmaz" dediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 22:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen A.A.'nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin mahkemece serbest bırakılmasına itiraz edildi.

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen A.A.'nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddiasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye yetkilileri hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V..İ.A.'yı gözaltına alındı.

        'SERBEST BIRAKILDILAR'

        Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tüm şüpheliler 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, A.A. yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilerin serbest bırakılmalarına itiraz edildiği öğrenildi. Öte yandan A.A.'nın savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini ve meydana gelen zararı ödeyeceğini belirttiği ifade edildi.

        Soruşturmanın genişletilerek devam edeceği vurgulandı.

        İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Bornova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Eşki'nin ifadesinde; A.A.'ya referans olmasına rağmen fiilen işe devam edip etmediği konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği bildirildi. Başkan Eşki'nin ifadesinde; A.A.'ya ödenen 5 aylık maaşın belediye veznesine ödenerek zararın karşılandığını belirttiği kaydedildi. Eşki, "Ben sadece rica üzerine A.A.'nın belediyede işe girişine yardımcı oldum. Onun dışında diğer hiçbir işiyle ilgilenmedim. Uşak Belediye Başkanı ile olan ilişkisini bilmiyordum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bu durumları bilerek bunlara göz yummadım, bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim" dedi.

        'BASIN ÜZERİMİZE GELİNCE İŞTEN AYRILDIM'

        Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A.'nın ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kız arkadaşı olduğunu söylediği bildirildi. A.A.'nın ifadesinde, "Basın üzerimize gelince işten ayrıldım ve Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler. 2025 yılı Eylül ayında belgelerimi götürerek işe başladım" diye konuştu.

        'HİÇ İŞE GİTMEDİM'

        Hiç işe gitmediğini söyleyen A.A., "Özkan Başkan ile bir birlikteliğim vardı. Özkan Başkan beni gittiği yerlere götürdüğü için işe devam etmedim. Özkan Başkan ile yurt dışına gittim ya da bazı programlarına katıldım. Çünkü beni götürüyordu. Yurt dışına da bu dönemde gittiğime dair tespitler doğrudur. Bu dönem yukarıda belirttiğim telefonu kullanıyordum. Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda herhangi bir söylemde bulunmadı. İşe gelmediğim dönemlerde kontrol amaçlı olarak cep telefonum arandı, mesaj atıldı ancak ben dönüş yapmadım" dedi.

        'ÖZKAN'A SÖYLEDİĞİMDE, 'BOŞVER BİR ŞEY OLMAZ' DİYORDU'

        Sahte belge düzenlemediğini ve SGK’yı dolandırma kastıyla hareket etmediğini savunan A.A. ifadesinin devamında şunları söyledi:

        "Nasıl olsa beni işten çıkarırlar diye düşünmüştüm yoksa dolandırıcılık gibi bir amacım yoktu. Bu sebeple daha önceki ifadelerimde de belirttiğim gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Gerek belediye gerekse SGK kurumunda ortaya çıkan kurum zararlarını gidermek isterim. Ben bu durumdan rahatsız olmuştum. Özkan Yalım'a söylediğimde 'Boşver bir şey olmaz' diyordu."

        A.A. ayrıca Ömer Eşki ile yüz yüze ya da telefonla herhangi bir şekilde görüşüp konuşmadığını, tüm bağlantıyı Özkan Yalım'ın kurduğunu da ifadesinde söyledi.

        #Özkan Yalım
        #uşak belediyesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Çağrı Bey Somali'de
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
