        Haberler Dünya Son dakika: ABD: ABD donanmasından birkaç gemi Hürmüz'den geçti | Dış Haberler

        Son dakika: Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz

        ABD'li bir yetkili, ABD donanmasından birkaç geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da, Hürmüz Boğazı'nı temizleme sürecini başlattıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz

        ABD ve İran arasında Pakistan'da devam eden müzakereler sırasında Hürmüz Boğazı'na dair iki kritik açıklama yapıldı.

        ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın temizlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirtirken bir ABD'li yetkili, ABD donanmasına ait bazı gemilerin Hürmüz'den geçiş yaptığını söyledi.

        Trump'ın Truth Social'dan yaptığı açıklama şöyle:

        "Yalan haber medyası tüm güvenilirliğini yitirmiştir; zaten başından beri güvenilirlikleri de yoktu. Aşırı derecede Trump Düşkünlüğü Sendromu (bazen TDS olarak da anılır!) nedeniyle, İran’ın “kazandığını” söylemeye bayılıyorlar; oysa gerçekte herkesin bildiği gibi İran KAYBEDİYOR, hem de BÜYÜK BİR KAYIP YAŞIYOR!

        Donanmaları yok oldu, Hava Kuvvetleri yok oldu, Uçaksavar sistemleri yok, Radarları çalışmıyor, Füze ve İHA Fabrikaları, füzeler ve İHA'ların kendileriyle birlikte büyük ölçüde yok edildi ve en önemlisi, uzun süredir görevde olan "Liderleri" artık aramızda değil, Allah'a şükürler olsun!

        Elinde kalan tek şey, bir geminin deniz mayınlarından birine "çarpma" tehdididir ki, bu arada, mayın döşeyen 28 teknenin tamamı da denizin dibinde yatmaktadır. Şu anda Çin, Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya ve diğer birçok ülke dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bir iyilik olarak Hürmüz Boğazı'nı temizleme sürecine başlıyoruz.

        İnanılmaz bir şekilde, bu işi kendileri yapmak için ne cesaretleri ne de iradeleri var. Ancak çok ilginç bir şekilde, birçok ülkeden gelen boş petrol tankerleri, petrol yüklemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yol alıyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Işın Karaca, Yunanistan'da deport edildi

        Işın Karaca, Yunanistan'da deport edildi

        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?