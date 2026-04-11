ABD ve İran arasında Pakistan'da devam eden müzakereler sırasında Hürmüz Boğazı'na dair iki kritik açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın temizlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirtirken bir ABD'li yetkili, ABD donanmasına ait bazı gemilerin Hürmüz'den geçiş yaptığını söyledi.

Trump'ın Truth Social'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Yalan haber medyası tüm güvenilirliğini yitirmiştir; zaten başından beri güvenilirlikleri de yoktu. Aşırı derecede Trump Düşkünlüğü Sendromu (bazen TDS olarak da anılır!) nedeniyle, İran’ın “kazandığını” söylemeye bayılıyorlar; oysa gerçekte herkesin bildiği gibi İran KAYBEDİYOR, hem de BÜYÜK BİR KAYIP YAŞIYOR!

Donanmaları yok oldu, Hava Kuvvetleri yok oldu, Uçaksavar sistemleri yok, Radarları çalışmıyor, Füze ve İHA Fabrikaları, füzeler ve İHA'ların kendileriyle birlikte büyük ölçüde yok edildi ve en önemlisi, uzun süredir görevde olan "Liderleri" artık aramızda değil, Allah'a şükürler olsun!

Elinde kalan tek şey, bir geminin deniz mayınlarından birine "çarpma" tehdididir ki, bu arada, mayın döşeyen 28 teknenin tamamı da denizin dibinde yatmaktadır. Şu anda Çin, Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya ve diğer birçok ülke dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bir iyilik olarak Hürmüz Boğazı'nı temizleme sürecine başlıyoruz.

İnanılmaz bir şekilde, bu işi kendileri yapmak için ne cesaretleri ne de iradeleri var. Ancak çok ilginç bir şekilde, birçok ülkeden gelen boş petrol tankerleri, petrol yüklemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yol alıyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

Ayrıntılar geliyor...