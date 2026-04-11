        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona ererken; bordo-mavililer zirve yarışında yara aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.04.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!

        Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor'un golünü 58. dakikada Ozan Tufan kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 67. dakikada penaltıdan Güven Yalçın'la karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından son 5 maçın 4'ünden beraberlikle ayrılan Alanyaspor 33 puana yükseldi. Ligde 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor ise 64 puana ulaştı.

        Ligin 30. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        17. dakikada Trabzonspor yarı sahasında Savic, rakip savunmanın arkasına sarkan Pina'ya uzun top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Pina, rakip ceza sahası sol çaprazından kaleye aşırtma vuruşla gönderdiği top kaleci Victor'da kaldı.

        35. dakikada sağ kattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında Augusto kafayla vurdu. Altıpas içinde Nwakaeme, önüne düşen topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Victor meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        48. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Nwakaeme, Enes Keskin'i geçerek son çizgi üzerinde ortaladı. Kaleci Victor son anda uzanarak topu uzaklaştırdı.

        54. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Güven Yalçın, sol kanttaki Ruan'ı topla buluşturdu. Rakip ceza sahasına giren Ruan'ın sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Onana rahatlıkla kontrol etti.

        57. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç ile gelişen atakta boşa kaçan Zubkov topla buluştu. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada çektiği şutta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

        REKLAM

        58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pina'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ozan Tufan kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

        61. dakikada VAR kontrolü sonrası Mehmet Türkmen Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Enes Keskin'in gönderdiği topu kontrol etmek isteyen Güven Yalçın'a Nwaiwu müdahale etmek istedi. Trabzonspor ceza sahasında Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

        67. dakikada penaltıda topun başına geçen Güven Yalçın takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lunaparkta, 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada

        Edirne'de, Sedat Çoktaş'ın (29), lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırlayıp yaşamını yitirdiği olayın, cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
