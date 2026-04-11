Kayserispor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 29. hafta maçında küme düşme hattında bulunan Zecorner Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler mücadeleden galip ayrılarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürmek istiyor.
STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
HAKEM: Ali Yılmaz
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makaroc, Chalov.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.
Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.
F.BAHÇE'DE 1 EKSİK
Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.
İspanyol futbolcu Kayserispor karşısında forma giyemiyor.
8 OYUNCU KART SINIRINDA
Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.
Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.
50. RANDEVU
İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 49 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe, rakibini 31 kez mağlup ederken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 114 gol atarken, kalesinde 55 gol gördü.