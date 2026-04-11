        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Kayserispor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Kayserispor Haberleri

        Kayserispor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 29. hafta maçında küme düşme hattında bulunan Zecorner Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler mücadeleden galip ayrılarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürmek istiyor.

        Giriş: 11.04.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!

        STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

        HAKEM: Ali Yılmaz

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makaroc, Chalov.

        Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor.

        Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.

        Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

        F.BAHÇE'DE 1 EKSİK

        Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.

        İspanyol futbolcu Kayserispor karşısında forma giyemiyor.

        8 OYUNCU KART SINIRINDA

        Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

        Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

        50. RANDEVU

        İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 49 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

        Fenerbahçe, rakibini 31 kez mağlup ederken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

        İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 114 gol atarken, kalesinde 55 gol gördü.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
