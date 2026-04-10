Konum attı aakalandı: Eskisehir'de gasp şüphelisi gözaltında

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan kundaklama dehşetinin ardından geniş çaplı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan 2 motosikletin de ele geçirildiği olayda, kasklı saldırganlar önce bir oto galeriyi benzin dökerek ateşe vermiş, ardından oto galeri sahibi çiftin yaşadığı lüks villayı kurşun yağmuruna tutmuştu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor