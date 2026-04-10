Konum attı aakalandı: Eskisehir'de gasp şüphelisi gözaltında

        Konum attı yakalandı: Eskisehir'de gasp şüphelisi gözaltında

        Eskişehir'de bir kişinin saldırarak çantasını gasbedip kaçtığı bir bölgede şüpheli, kaçışının ardından sosyal medya hesabından yaptığı 'yer bildirimi' paylaşımı sayesinde kısa sürede tespit edilen camide yakalandı. Mağdurun ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameraları ve dijital izi inceleyip şüphelinin saklandığı yerde açık konum belirlendi. Cami içerisinde gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi

        Giriş: 10.04.2026 - 19:00
        Eskişehir’de bir kişiye saldırarak çantasını gasbedip kaçan şüpheli, sanal medya üzerinden yaptığı ‘yer bildirimi’ paylaşımı sonrasında camide yakalandı.

        Tepebaşı ilçesinde 5 Nisan’da bir kişiye saldırarak çantasını gasbeden şüpheli kaçtı. Şikayet üzerine ekipler tarafından yapılan incelemede şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada şüpheli N.A., gittiği bir camiye ilişkin sanal medya üzerinden ‘yer bildirimi’ paylaşımı yaptı. Bunu gören polis ekipleri, N.A.’yı cami çıkışında yakalayıp gözaltına aldı. Çanta sahibine teslim edilirken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

