        Haberler Dünya "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok" | Dış Haberler

        "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok"

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülecek müzakerelere ilişkin açıklamasında "Ne yazık ki ABD'yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 11.04.2026 - 01:44 Güncelleme:
        Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran müzakere heyetinin başındaki Kalibaf, İslamabad Havalimanı'nda basın mensuplarının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in son açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

        Kalibaf, "Ne yazık ki ABD'yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

        İslamabad'daki müzakerelerde, ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda, İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da gerçekleşecek müzakereler için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

        ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

        Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

        "İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Ecem Erkek'in 'Kara Kız'ı, sadece bir komedi tiplemesi değil; modern dünyayla geleneksel yapı arasına sıkışmış milyonlarca genç kızın gürültülü ve absürt bir başkaldırısı olarak göze çarpıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da fabrika yangını
        Ankara'da fabrika yangını
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        İfadesi ortaya çıktı
        İfadesi ortaya çıktı
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası