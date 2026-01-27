HT Gastro
Stil

Nihilist Penguen “Halil” bize ne anlatıyor?

Yönetmen Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinde kolonisinden ayrılarak denize değil, tek başına dağa yürüyen penguenin bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından felsefi-varoluşsal bir vazgeçiş, bir gidiş olarak sorgulanmaya başlandı... Peki 'Nihilist Penguen Halil' bize ne anlatıyor? Bülent AYDEMİR yazdı

Giriş: 27.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:18
Bülent Aydemir
Haberler Stil Nihilist Penguen “Halil” bize ne anlatıyor?

NİHİLİST Penguen Halil…

Adını ben koydum; çünkü bir bireyi değil aslında bize bir ruh halini anlatıyordu. Türk halkının 19 yıl sonra gündemine oturan, sosyal medyada trend topik olan bir Penguenin hikayesi bu… Penguen Halil… Yönetmen Werner Herzog’un 2007 yapımı belgeselinde yer alan bir penguen sosyal medyada bir anda yayıldı. Kolonisinden ayrılarak denize değil, tek başına dağa yürüyen penguenin bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından felsefi-varoluşsal bir vazgeçiş, bir gidiş olarak sorgulanmaya başlandı.

Penguenin bir davranışıyla; kimi acısını/kayıplarını hatırladı, kimi sevincini, kimi öfkesini, kimi umudu… Penguenin bu hareketine bir insan davranışı olarak çeşitli anlamlar yüklense de mizah unsuru olarak kullanılsa da aslında Penguen Halil’in hikayesi bize, insanlığa çok şey anlatıyor…

PENGUEN BİR HAL’İN YANSIMASI

Penguen bireylerden çok bize toplum içindeki bireylerin ruh halini yansıtıyordu. Türkiye’de son yıllarda çok geniş bir kesimde benzer bir ruh hali yaşanıyor: Yorulmuşluk, anlamsızlık hissi, “ne yapsam değişmiyor” duygusu, sessiz bir vazgeçiş.

Penguen Halil’in kolonidekilerden farkı şuydu: “Duygularını bağırmadan, slogan atmadan, politikleşmeden ifade etti.”

Bu yüzden insanlar onu, “taraf” olarak değil, kendilerinden biri gibi gördü.

Toplum genelde uç duygular arasında sıkışıp kalır; ya isyan eder, ya içine kapanır. Panguen Halil bunların dışında bir üçüncü yoldu. Bize üçüncü yolun varlığını gösterdi: “İsyan etmeyen ama uyum da sağlayamayan, sadece olan bitene bakıp iç çeken, kendini var etme amacıyla yaptığı eylemden ötürü farkındalık oluşturan bir bilinç.”

Penguen Halil’in Türk toplumundaki yansıması şu oldu:

Kimisi “içimi okudu” dedi, kimisi, “fazla karamsar” diye rahatsız oldu. Kimisi de öfkelendi, çünkü Penguen Halil onların bastırdığı duyguları görünür kıldı.

BAŞINI ALIP GİTMEK ÇÖZÜM MÜ?

Başını alıp gitmek kesinlikle bir çözüm değil ancak anlaşılır bir tutum. Denize değil dağa gitmek, bizim kültürümüzde şu anlama gelir: “Sistemi terk etmek, temiz kalma isteği, kendini koruma refleksi...”

Sosyolojik açıdan bakıldığında bu sorunların çözümü değil, yaşanan duygusal süreçlerin bir semptomudur.

Penguen Halil bize şunu söyledi: “Bu süreçler bana iyi gelmiyor ama bunu nasıl değiştireceğimi bilmediğim için bu konuya girmiyorum…”

Penguen Halil bu noktada bir kaçış çağrısı değil, bir alarm olarak görülebilir.

Şunu söylemek yanlış olmaz: “İnsanlar artık hayal bile kurmuyor, sadece uzaklaşmak istiyor.”

Toplum açısından asıl tehlikeli olan işte bu duygu…

BİR PENGUEN’İN ANATOMİSİ

Penguen Halil’in anatomisini çıkarırsak; beyni anlamsızlık üretiyor. Sürekli şu duygulara maruz kalıyor: Belirsizlik, çifte standart, gelecek kaygısı… Beyni artık umut ve çaba üretmezken sadece hayatta kalmayı tercih ediyor.

Kalbi, bastırılmış sevgi içeriyor. Penguen soğuk görünen bir canlı olmasına rağmen, duygusuz olduğunu söyleyemeyiz.

Aynen bizim insanımız gibi: Seviyor ama söyleyemiyor, kırılıyor ama bağırmıyor… Penguenin diğerlerinden farklı olarak ve en rahatsız edici tarafı da şu: Olan biteni görüyor ama romantize etmiyor. Bu yüzden bazı insanları huzursuz ediyor.

Ayakları gitme isteğine ve komutuna uygun davranıyor. Niyeti kaçmak değil aslında. “Burada durarak kendimi kaybediyorum” demek istiyor.

Yaşadığı hayatın gerçekliği; iklimin soğuk olması. Penguen Halil bu yüzden sıcak, romantik hikayelere inanmıyor. Hayatı soğuk ama gerçek… Klişe umutlara, “bir şekilde düzelir” masallarına inanmıyor.

NİHİLİZM Mİ?

Bir Penguenden yola çıkarak, Türk halkının Nihilizme meylettiğini düşünebilir miyiz? Mümkündür.

Çünkü bu topraklarda insanlar; çok şey bekliyor, çok hayal kuruyor, çok hayal kırıklığı yaşıyor. Bu yüzden bizim Nihilizmimiz batıdaki gibi entelektüel bir çerçevede ilerlemiyor. Bizimki yorgun, ironik ve sessiz… Penguen Halil işte tam de buraya oturdu.

NİÇİN HALİL

İsmi samimi, yerli, bize uyarlanmış, fazla iddialı olmayan ama özel anlam taşıyan bir şey olmalı: “Halil”

Hal kelime kökünden türemiş bir isim. İçinde bulunulan ruh halini yansıtıyor. Sessiz, sıradan ama derin. Halil Penguen konuşmuyor ama her şeyi hissediyor, her şeyi biliyor. Aynı zamanda yorgun, dingin ve asude. Küçük nüanslar olsa da ortak bir duyguyu yansıtıyor. Konuşmayan ama çok şey anlatan; biraz edebi, biraz ironik, biraz sert.

Dertli ama bunu hüzünle birlikte mizahi bir şekilde anlatıyor.

Halil Penguen; ne kahraman, ne kurban, ne de lider… Sadece bu memleketin ruh halini taşıyan bir canlı!..

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Evini kiracısına miras bıraktı
Kiracı ve ev sahibi olarak birbirlerinin arkadaşlığından keyif alan iki insan, tüm dünyayı etkileyen inanılmaz cömert ve nazik bir hikayeye imza attılar.
Antalya 'En İyi Destinasyon' listesinin zirvesinde
Dünyanın önde gelen ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı "2026 Yılı Seyahat Rehberi"ni yayımladı. Editörlerin seçimiyle oluşturulan ve küresel ölçekte referans kabul edilen rehberde, Türkiye'den Antalya, dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer alarak zirveye çıktı
Neden bu kadar popüler?
İnsanlardaki yaygın karbonhidrat fobisine rağmen, bizim simit dediğimiz, farklı coğrafyalarda başka başka isimlerle anılan, ama genel olarak delikli ve yuvarlak şekilli atıştırmalıklar, dünyanın her yerinde yerel bir alışkanlık.
Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
Türkiye'nin cennet köşelerinden Bodrum, seyahat ve yaşam stili dergisi Travel + Leisure tarafından hazırlanan, 2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon listesinde yer aldı
Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
Sorunlu kuşak Z değilmiş!
Yıllardır alkol, madde kullanımı ve korunmasız cinsel hayat gibi davranışlar gençlerle ilişkilendirilir. Ancak güncel verilere göre bu davranışlar artık 55 yaş üstüyle ilişkili. Günümüzde yaşlıların daha aktif bir sosyal ve cinsel hayatı var. Gençler temkinli yaşarken, yaşlılar riskli bir hayat tercih ediyor. Görünüşe göre roller değişti. Ancak uyaralım; The Economist'te yer alan haberdeki istatistiklerin ve araştırmaların ülkemizle alakası yok.
Six-seven (6-7) çılgınlığı
Trendler deyince hep "Z kuşağı" diye ağzımızdan hızla çıkıveriyor. Ama bu defa yaş sınırı daha da aşağı indi. Alfa kuşağı, kendi akımını yarattı bile. Peki nereden çıktı bu 'Six-seveeen' diye bağırışmalar?
Viral oldu: 10 günde bağımlılığa son!
Finlandiyalı bir öğretmen, 10 günde telefon bağımlılığını ortadan kaldıran bir yöntem geliştirdi. Geliştirdiği bu yöntem sadece çocuklar da değil yetişkinlerde de işe yarıyor.
Baharatların çiçek hali
Mutfakta kullandığımız baharatlar bir zamanlar çiçekti. Hepsi doğada birer sanat eseri gibi açan çiçeklerin hangilerinden baharat olarak vazgeçemediğinizi bir düşünün.
Cırt cırtlı anne babalar
Helikopter ebeveynliğin bir adım ötesi, 'cırt cırtlı' (velcro) ebeveynlik. Anne-babanın yapışkanlık etkisi, çocuğun baş etme kaslarını köreltiyor. "Bazen canın sıkılabilir evladım" demek, uzun vadeli dayanıklılığa yatırım. Hazırsanız, yavaşça o cırt cırtları gevşetiyoruz…
Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
Ülkemizde artık tam 17 tane Michelin yıldızlı restoran var. 2 restoran 2 yıldızlı 15 restoran ise bir yıldız sahibi. Tadım menüleri 4 bin 350 TL'den başlayıp 14 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Gastronominin ezber bozan tezleri
Kruvasanı Fransız bilirdik. Oysa hilal şeklindeki ilk halinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı iddia ediliyor. Peki ya pizzanın da kökeni de İtalya değil desek?
Dünyanın dört bir yanından 10 yılbaşı yemeği
Dünyanın dört bir yanında insanlar heyecanla yeni yılın gelişini bekliyor. Yeni yıl yeni bir başlangıç, bolluk ve bereket dolu yepyeni bir yıl demek...
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Yılın rengi açıklandı
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2026'nın rengini duyurdu. Her yıl aralık ayında yapılan açıklamaya göre yılın rengi 'Cloud Dancer' olarak açıklandı
Viral döneri kimler denedi?
Yeni trend evde kıymadan döner/iskender yapmak.
400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
Bugünkü sorumuz şu: İnsan az sonra midesine indireceği 5 ince elma dilimine neden 400 dolar harcar?
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Dünyanın en güzeli Türkiye'den
Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçildi.
Siz bir de içini görün!
Müzik aletlerinin içini merak eden fotoğrafçı ve müzisyen Charles Brooks; piyano, gitar, çello ve flüt gibi müzik enstrümanlarını iç yapılarını çok değişik bir bakış açısıyla fotoğrafladı.
Performatif erkek nedir, ne değildir?
Sanal dünya, dikkat edilmesi gereken yeni ve kötü bir adam türü belirledi: Performatif erkek ya da gösterişçi erkek. Nereden çıktı bu tanımlama ve neden sorunlu?
Seyahat kaşıntınız mı tuttu?
Seyahat tutkunlarının dürtülerini tarif etmek için yeni ve modern bir kavram ortaya çıktı: Travel itch yani seyahat kaşıntısı!
İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
Bir zamanlar şişleri bırakıp klavyeye geçmiştik. Ama yün ve şiş ikilisiyle ilişkimizi yeniden gözden geçirme zamanı geldi. Z kuşağı şişleri eline aldı bile! Örgü modası kapıya dayandı. Yanında da zihinsel sağlık, beyin gelişimi, serotonin artışı ve daha fazlasını getirdi
Kafeininizi nasıl alırdınız?
Kahve içeren tatlılar son dönemde popüler... Kahve acılığının, çikolatanın lezzetini daha da yoğun bir tada dönüştürdüğü o lezzet şöleni, bize kaça patlar dersiniz? Gelin, bir hesap yapalım... Ama merak etmeyin, para hesabı değil!
Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
İsveç, kendini "dünyanın reçeteyle gidilebilen ilk seyahat destinasyonu" olarak tanıtmaya başladı. Visit Sweden tarafından başlatılan, araştırmalara dayanan yeni girişim; doktorları, hastalarının sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak için sauna, soğuk suya dalma ve ormanda yürüyüş gibi İsveç'e özgü aktiviteleri önermeye teşvik ediyor
Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
Roma döneminden 16. yüzyıl denizcilerine, Kraliçe Victoria'dan bize... 'Banmak' sadece alelade bir alışkanlık değil, evrensel bir ihtiyaç! Peki 'çaya bisküvi banma'nın incelikleri neler?
Z kuşağı ikinci ele neden takıntılı?
Önceki nesillere kıyasla Z kuşağı ikinci el giysi satın almaya daha eğilimli. Az tüketme trendi sosyal medyayı kasıp kavuruyor, özellikle TikTok'ta. Z kuşağının yüzde 66'sı ikinci el alışverişi tercih ediyor. Peki kullanılmış giysiler gençler için neden bu kadar çekici?
Şehirden kaçış için en ideal zaman
Yaz tatilinizi her sene özenle eylül ve ekim aylarına denk getiriyorsanız, kalabalıkların dağılmasını bekliyorsunuz demektir. Hem fiyatlar daha uygun hem de hava sıcak değil. Gelin alternatiflere bakalım.
Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
En sevdiğimiz yiyeceklere bitki bazlı alternatifler sağlık, etik ve çevresel kaygılarla son yıllarda daha da yaygınlaştı. Vegan yumurtalar kolesterol içermediklerinden gerçek yumurtalara göre daha sağlıklı bir alternatif olarak talep görüyor.
Pantolonlar uçuşa geçti!
Şalvarı andırsa da tam olarak öyle değil; her vücut tipine de uygun sayılmaz. Alaaddin'in Sihirli Lambası'ndaki Cin'i ya da Hayat Sevince Güzel filminde kaşıkla 'Keklik Türküsü' söyleyen Ayşecik'i akıllara getiren balon pantolonlar, sonbaharın giyim trendleri arasında yerini aldı gibi gözüküyor...
Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
Forbes'un "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesine Türkiye'den sadece bir köy girdi. Ortahisar 40. sıradan listede...
Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
Los Angeles'ta düzenlenen 2025 Emmy Ödülleri, televizyonun en prestijli isimlerini kırmızı halıda buluşturdu. Ünlülerin moda tercihleri, ödüller kadar konuşuldu
Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
Sonbaharda modada tek kural var: Abartı! Sabahlık paltolar, devasa puantiyeler, sivri burunlu çizmeler ve düzensiz inciler… İşte New York ve Paris'teki podyumlardan gardroplara uzanan sonbahar modası!
Japonlar neden obez değil?
Amerikalıların yaklaşık yüzde 42'si obezken, Japonların sadece yüzde 4,5'i obez. Görünüşe göre Japonya, ismi lazım olmayan bazı zayıflama ilaçlarına ihtiyaç duymayan bir ülke. Japonya'da, yasalara göre her okul profesyonel bir beslenme uzmanı bulundurmak zorunda. Japon hükümeti çıkardıkları yasalarla sizi obez olmaktan adeta koruyor.
Dünya mutfağının 20 yıldızı
Bugünkü sorumuz şu: Bir şehri harika diye tanımlamak için o şehirde ne olması gerekir?
O zil çalışan anneler için de çalıyor
Pazartesiden itibaren okullarda ziller sadece çocuklar için değil, anneler ve özellikle çalışan anneler için de çalacak. Hayır, aslında bu maratona hiç hazır değiliz. Konuşmamız gerekenler var. Mesela, çalışma koşullarında kadınlar için daha fazla esnekliği savunurken bir gerçeği kaçırıyor olabilir miyiz?
Dünyanın en güzel bisiklet yolları
Dünyayı keşfetmenin tek bir yolu yok; ister uçakla, ister trenle, ister yürüyerek… ya da en keyifli seçeneklerden biriyle: bisikletle. Bisiklet tatilleri, hem daha fazla yol katetmenin en sürdürülebilir yollarından biri hem de manzaraları doyasıya yaşamanın en güzel biçimi. Time Out, dünyayı iki teker üzerinde keşfetmek isteyenler için en etkileyici rotaları seçti…
Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
Otellerde lüksün simgesi olan açık büfe kahvaltı; israf, aşırı tüketim ve çevresel etkisi nedeniyle eleştirilerin odağında.
Yeni akım ile tanışın: Floral Fle
Bahçelerinde soğan, patates yetiştiren, inek ve tavuk besleyen hatta arıcılık ile ilgilenen ünlü isimler kimler? Yeşil, sağlıklı, leziz lahana ve domates yetiştirmek, yumurtaları tavukların altından taze taze almak birçok ünlünün en gözde hobisi. Kim bilir, aşağıdaki listeye bakıp belki siz de ilham alırsınız.
Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformları her geçen gün yeni güzellik trendleri doğuruyor. Addams Ailesi'nin soğuk ve karamsar kızı Wednesday Addams'tan ilham alan yeni trendin ismi ise 'Yorgun Kız' makyajı. Akımla birlikte Z Kuşağı, kusurlarını kapamak yerine öne çıkarıyor
Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
İnsanlar bazen bir şeyi yemek için değil, sadece fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak için satın alıyor. Süpermarket gıda kampanyalarının son örneği olan tatlı görüntülü sandviç İngiltere'nin gündemine oturdu ve ortalık biraz karıştı.
Kaç tanesine gittiniz?
Kaç tanesine gittiniz?
Deniz kıyısında yaşamak ömür uzatır mı?
Yeni bir araştırma, denize kıyı olan yerlerde yaşamanın ömrünüze 1 yıl ekleyebileceğini ortaya koyuyor.
Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
Bir peluş oyuncak salgınının ortasındayız! Kocaman gözlü, tuhaf sırıtışlı tüylü bebek Labubu, küresel bir fenomene dönüştü. Çocuklar için bir oyuncak olmanın ötesinde, yetişkinlerin de takıntısı haline geldi
Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
1984'ten beri her yıl tüm dünyada temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan Dünya Dondurma Günü bu sene 21 Temmuz'a denk geliyor. Başta çocuklar olmak üzere herkes tarafından sevilen, yaz denince akla ilk gelen, içimizi serinleten, lezzetli, zihin tazeleyici bir tatlıdır dondurma. İlk dondurmayı kim bulmuş olabilir, hiç merak ettiniz mi?
Direksiyondaki tehlike
Sinyalsiz şerit değiştirme, aşırı hız, ani fren ve trafikte birtakım sabırsız davranışlara bundan böyle daha farklı bir gözle bakabiliriz. Dikkatsiz araç kullanmak herkes için tehlikeli olsa da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhisi alanlar için tüm bu riskli hareketler sıradan. Ama kaza geçirme ihtimali yüzde 62 daha fazla
Demek ben klasik bir tidsoptimistim
Tidsoptimist, sahip olduğundan daha fazla zamanı olduğunu düşündüğü için sürekli geç kalan kişi anlamına geliyor. Yani ben.
10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
Rüya gibi sahilleri, uygun fiyatları, vizesiz ulaşım olanaklarıyla ve sosyal medyada artan şöhretiyle Ksamil, Balkanlar'ın Maldivleri güzellemesini sonuna kadar hak ediyor!
Aziz İhsan Aktaş davası başladı
İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, trafikte yol verme tartışmasında otomobil sürücüsü M.S.A., çekici sürücüsü A.A. ile yanındaki kardeşi M.A.'ya tabancayla vurup yaraladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen M.S.A. tutuklandı
Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
Türkiye elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın birçok önemli ülkesini geride bıraktı ve 2025'te kıtanın en büyük 4'üncü elektrikli araç pazarı oldu. Almanya, İngiltere ve Fransa elektrikli araç satışlarında Türkiye'nin önünde yer alırken, yakın zamana kadar dünyada en çok elektrikli otomobilin satıldığı Norveç ise Türkiye'nin gerisine düştü. Öte yandan, elektrikli otomobillerin Türkiye'de elde ettiği yüzde 17.7'lik pazar payı, Avrupa'daki yüzde 17.4'lük pazar payını geride bıraktı. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ara transfer hareketliliği sürüyor. İşte şu ana kadar biten tüm transferler...
Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
Denizli Buldan'da sağlık görevlilerini taşıyan servis aracı üzün bağına uçtu. Korkunç kazada ameliyat hemşiresi 23 yaşındaki Kadriye Koçan hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Dr. Emin Güleç'in Denizli'ye sevk edildiği bildirildi
Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, İngiltere ekibi Manchester City ile karşı karşı karşıya gelecek. Uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.
Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
Suriye ordusunun düzenlediği operasyonla terör örgütü YPG'den kurtardığı Rakka'ya bağlı Tabka beldesinde, örgütün kilise, hastane, belediye binası gibi sivil yerleşimlerin altına kazdığı kilometreler boyunca uzanan tünel ağı ortaya çıkıyor.
Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
Yargıtay, bir boşanma davasında evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü gizleyen kadının tam kusurlu olduğuna karar verdi
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
İstanbul'da, anneleri Nuriye Mutlu'nun cenazesinde, 52 yaşındaki kardeşi Mehmet Mutlu'yu, miras tartışması nedeniyle başından ve karnından silahla vurup öldüren ağabey 69 yaşındaki Mustafa Mutlu'nun, 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi
"Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
Moda, sanat, kültür ve yaşam... Bugün çoğu zaman hızlı tüketilen başlıklar arasında kaybolan bu alanlar, Bloomberg HT'de yayınlanacak olan 'Dört Kadın Bir Dünya' ile yeniden düşünmenin ve anlamlandırmanın merkezine taşınacak. Yasemen Çavuşoğlu, Gözde Atasoy, Ceylan Atınç ve Ayça Okay, modayı; düşünmeye yapılan bir davet, sanatı ise hayatın doğal bir parçası olarak ele aldıkları 'Dört Kadın Bir Dünya'yı Habertürk'e anlattı
Bir şehrin son günü nasıl geçti?
Taş kesilmiş bir şehrin sessiz tanıklığı, bugün bize 2000 yıl öncesinin tüm sırlarını fısıldıyor. Vezüv Yanardağı'nın külleri altına hapsolmuş bu liman kenti, aslında bir yıkımın değil, dondurulmuş bir yaşamın hikayesini anlatıyor. İşte detaylar...
Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi
Neden bütün uçaklar beyazdır?
Rengarenk logolara ve kurumsal kimliklere sahip havayolu şirketlerinin, uçak gövdelerinde neredeyse istisnasız olarak beyaz rengi tercih etmesi tesadüf değil. Milyar dolarlık havacılık endüstrisinde, kuş çarpmalarından yakıt tasarrufuna, hatta uçağın ikinci el değerine kadar her şey bu renk tercihine bağlı. Gökyüzündeki bu beyaz egemenliğinin nedenlerini sizin için derledik!
ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
ABD'de "tarihi" olarak nitelenen ve etkisini sürdüren kar yağışı ve aşırı soğuklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 200 milyondan fazla kişinin etkilendiği kar fırtınasından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 105 - 115 milyar dolar olması bekleniyor
"Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
Adana'da, kimliği belirsiz kişiler tarafından 48 yaşındaki Nida Palalı'nın kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Vitrin camını delen kurşunlar, iş yerinin duvarına saplandı. Saldırganların bulunmasını isteyen Palalı, "Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve gelmiyorlar. İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum. Kimseyle bir düşmanlığım yok" dedi
Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
Çinli Anta Sports Products şirketi Salı günü yaptığı açıklamada, Alman spor giyim üreticisi Puma'nın yüzde 29,06 hissesini Pinault ailesinden 1,5 milyar euro karşılığında satın alacağını ve böylece şirketin en büyük hissedarı olacağını duyurdu
"Bu takımda hiç umut yok!"
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
ABD Başkanı Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için ABD'ye gitmek isteyen kişilere vize önceliği tanınacağını duyurduğu uygulama hayata geçti. FIFA Dünya Kupası 2026 bilet sahipleri için geliştirilen FIFA Öncelikli Randevu Planlama Sistemi (FIFA PASS) uygulamaya alındı
Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
TÜRKBESD verilerine göre 2025 yılında 20,2 milyon adet olarak kaydedilen ihracat hacmi 2017 seviyesine geri döndü. 2025 yılı iç piyasa satışları 9,9 milyon adet olarak gerçekleşti. TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül bu durumun sektör için son 10 yılda elde edilen kazanımların kaybedilme riski anlamına geldiğini vurguladı
Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in en yakın askeri müttefiki ve Çin'in en üst düzey askeri liderlik organı olan Merkez Askeri Komisyonu'nun 1 numaralı generali Zhang Youxia, ABD'ye nükleer sırları sızdırmakla suçlanarak görevden alındı. Zhang Youxia'nın yanı sıra, komisyonda Youxia'dan sonra gelen general Liu Zhenli de yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alındı.