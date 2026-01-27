Nihilist Penguen “Halil” bize ne anlatıyor?

Adını ben koydum; çünkü bir bireyi değil aslında bize bir ruh halini anlatıyordu. Türk halkının 19 yıl sonra gündemine oturan, sosyal medyada trend topik olan bir Penguenin hikayesi bu… Penguen Halil… Yönetmen Werner Herzog’un 2007 yapımı belgeselinde yer alan bir penguen sosyal medyada bir anda yayıldı. Kolonisinden ayrılarak denize değil, tek başına dağa yürüyen penguenin bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından felsefi-varoluşsal bir vazgeçiş, bir gidiş olarak sorgulanmaya başlandı.

Penguenin bir davranışıyla; kimi acısını/kayıplarını hatırladı, kimi sevincini, kimi öfkesini, kimi umudu… Penguenin bu hareketine bir insan davranışı olarak çeşitli anlamlar yüklense de mizah unsuru olarak kullanılsa da aslında Penguen Halil’in hikayesi bize, insanlığa çok şey anlatıyor…

PENGUEN BİR HAL’İN YANSIMASI

Penguen bireylerden çok bize toplum içindeki bireylerin ruh halini yansıtıyordu. Türkiye’de son yıllarda çok geniş bir kesimde benzer bir ruh hali yaşanıyor: Yorulmuşluk, anlamsızlık hissi, “ne yapsam değişmiyor” duygusu, sessiz bir vazgeçiş.

Sosyolojik açıdan bakıldığında bu sorunların çözümü değil, yaşanan duygusal süreçlerin bir semptomudur.

Başını alıp gitmek kesinlikle bir çözüm değil ancak anlaşılır bir tutum. Denize değil dağa gitmek, bizim kültürümüzde şu anlama gelir: “Sistemi terk etmek, temiz kalma isteği, kendini koruma refleksi...”

Kimisi “içimi okudu” dedi, kimisi, “fazla karamsar” diye rahatsız oldu. Kimisi de öfkelendi, çünkü Penguen Halil onların bastırdığı duyguları görünür kıldı.

Penguen Halil’in Türk toplumundaki yansıması şu oldu:

Toplum genelde uç duygular arasında sıkışıp kalır; ya isyan eder, ya içine kapanır. Panguen Halil bunların dışında bir üçüncü yoldu. Bize üçüncü yolun varlığını gösterdi: “İsyan etmeyen ama uyum da sağlayamayan, sadece olan bitene bakıp iç çeken, kendini var etme amacıyla yaptığı eylemden ötürü farkındalık oluşturan bir bilinç.”

Bu yüzden insanlar onu, “taraf” olarak değil, kendilerinden biri gibi gördü.

Penguen Halil bize şunu söyledi: “Bu süreçler bana iyi gelmiyor ama bunu nasıl değiştireceğimi bilmediğim için bu konuya girmiyorum…”

Penguen Halil bu noktada bir kaçış çağrısı değil, bir alarm olarak görülebilir.

Şunu söylemek yanlış olmaz: “İnsanlar artık hayal bile kurmuyor, sadece uzaklaşmak istiyor.”

Toplum açısından asıl tehlikeli olan işte bu duygu…

BİR PENGUEN’İN ANATOMİSİ

Penguen Halil’in anatomisini çıkarırsak; beyni anlamsızlık üretiyor. Sürekli şu duygulara maruz kalıyor: Belirsizlik, çifte standart, gelecek kaygısı… Beyni artık umut ve çaba üretmezken sadece hayatta kalmayı tercih ediyor.

Kalbi, bastırılmış sevgi içeriyor. Penguen soğuk görünen bir canlı olmasına rağmen, duygusuz olduğunu söyleyemeyiz.

Aynen bizim insanımız gibi: Seviyor ama söyleyemiyor, kırılıyor ama bağırmıyor… Penguenin diğerlerinden farklı olarak ve en rahatsız edici tarafı da şu: Olan biteni görüyor ama romantize etmiyor. Bu yüzden bazı insanları huzursuz ediyor.