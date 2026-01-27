Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Boşanma davasıda dikkat çeken karar! Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı | Son dakika haberleri

        Dikkat çeken karar! Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı

        Yargıtay, bir boşanma davasında evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü gizleyen kadının tam kusurlu olduğuna karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:02
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını eşinden gizleyen kadının, boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu olduğuna karar verdi.

        DHA'nın haberine göre Gaziantep 9'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen davada, davacı erkek, eşinin evlenmeden önce psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını kendisinden gizlediğini, bu durumu evlendikten sonra eşinin sergilediği normal olmayan davranışlar üzerine öğrendiğini belirterek boşanma davası açtı.

        Dosyada, tarafların fiilen yaklaşık 1,5 ay birlikte yaşadıkları, daha sonra kadının babaevine gittiği belirtildi. Yargılama sırasında dinlenen tanıklar da kadının evlilik sürecinde toplum içinde normal olmayan tavır ve davranışlar sergilediğini beyan etti. Taraflar arasındaki mesajlaşma kayıtlarında ise kadının, psikolojik rahatsızlığını ve tedavi gördüğünü eşinden gizlediğini kabul ettiği tespit edildi.

        YEREL MAHKEME VE İSTİNAF DAVAYI REDDETTİ

        Gaziantep 9'uncu Aile Mahkemesi, kadının evlilik öncesi psikolojik rahatsızlığının boşanma sebebi yapılamayacağı gerekçesiyle boşanma davasının reddine karar verdi. Kararın istinaf edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de evlilikten önceki nedenlere dayanılarak boşanma davası açılamayacağını, bu durumun şartları varsa ancak evliliğin iptali davasına konu edilebileceğini belirterek, yerel mahkeme kararını uygun buldu.

        GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ

        Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, alt derece mahkemelerinin gerekçesini yetersiz buldu. Kararda, kadının evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü eşine söylemediği gibi bu durumu evlilik birliği boyunca da gizlemeye devam ettiği, bu davranışın güven sarsıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

        Yargıtay, kadının bu tutumuyla evlilik birliğinin sarsılmasında tam kusurlu olduğunun anlaşıldığını, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin oluştuğunu belirtti. Yargıtay, davacı erkeğin boşanma davası açmakta haklı olduğu sonucuna vararak, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin boşanma davasının reddine ilişkin kararını bozdu. Dosya, yeniden değerlendirme yapılmak üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

