Etrafınız yemyeşil orman, önünüz alabildiğine mavi, kumsal çok güzel, deniz çok temiz. Dalaman'da uçaktan indikten kısa bir süre ulaşabileceğiniz bazı harika lokasyonları kalbimizle birlikte buraya bırakıyoruz. Yaz bitmeden buraya gidelim dediğiniz arkadaşınıza gönderin!

Giriş: 17.08.2025 - 03:12 Güncelleme: 17.08.2025 - 12:25
2 bin 500 yıllık kaya mezarlarıyla ünlü Dalyan’a, Sarıgerme’ye, caretta carettalarıyla ünlü İztuzu Plajı’na, 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti’ne, Kleopatra Hamamı'na, Lissai Antik Kenti'ne, yemyeşille masmavinin buluştuğu çam kokusundan geçilmeyen Gökgemile ve Kille koyuna, turkuaz rengiyle büyüleyenKöycegiz Gölü'ne ev sahipliği yapan Muğla, eşine az rastlanır güzellikte bir şehir.

Dalaman Havalimanı'na indikten sonra yukarıda saydığımız bu lokasyonlara ulaşmak sadece 30 dakika....

Aşı Koyu, Ortaca, Muğla

Kalabalıktan ve gözden uzak yerde denize girmek isteyenlerin uğrak yeri olan Aşı Koyu Mugla'nın el değmemis ender koylarından biri. Dalaman'a 30 dakika, Dalyan'a 30 dakika, Sarıgerme'ye 10 dakika Marmaris'e 1 saat uzaklıkta. Masmavi ile yemyeşil çam ormanlarını buluşturan Asi koyunda restorant, soyunma kabinleri, duşlar, piknik yerleri var.

Özellikle sualtı dalgıçlarının çok sevdiği bu koyu, daha sıklıkla yat ve tekne sahipleri kullanıyor. Karadan koya iniş yolu toprak, bozuk ve dar. Akşam üzeri arı sayısında gözle görülür bir artış görülüyor, bu konu aklınızın bir köşesinde olsun. Arı sokmalarına karşı alerjiniz varsa dikkat edin. Adrenalin seviyorsanız koyda zipline da yapabilirsiniz.

Bedri Rahmi Koyu, Göcek, Fethiye, Muğla

Tersane adasının kuzeybatısında yer alan Taşyaka koyu, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir kaya üzerine yaptığı balık resmi nedeniyle Bedri Rahmi Koyu diye anılıyor. Koyda lokantalar ve yatların yanaşması için ahşap iskeleler var.

İnlice, Göcek, Fethiye

Göcek'in muhteşem koylarından biri olan İnlice, Dalaman Havalimanı'na bir hayli yakın olmasından dolayı tatilcilerin sık tercih ettikleri köylerden biri. İnlice Plajı'na yemyeşil orman yolu içerisinde ilerleyerek çam kokuları eşliğinde ulaşıyorsunuz. Daha önce kamp alanı olarak kullanılan plaj şu anda piknik ve mangal yapmak için de kullanılıyor. Göcek ve Çalış arasındaki bu koy, bölgedeki diğer koylara göre oldukça bakir. Tavsiye ederiz.

Günlüklü, Göcek, Fethiye

Göcek'in koylarından biridir. Nadir bulunan günlük ağaçlarıyla çevrili Günlüklü Koyu'nda, bol oksijenli, mis kokulu bir doğa yürüyüşünün yanında, dinlenme, hamakta sallanma, piknik, denize girme ve konaklama imkanı da var.

Koya 150 metre mesafedeki konaklama yerlerini tercih edebileceğiniz gibi kıyıda kamp da yapabilirsiniz. Denizi sığ, kumu tertemiz incecik ve sapsarı olduğundan çocuklu aileler tarafından sıkça tercih ediliyor. Koya giriş ücretli.

Yuvarlak Çay, Köyceğiz

Dalaman Havalimanı'na yaz aylarında indiniz ve sıcak gerçekten çok bunaltmış. Endişelenmeyin. Yazın sıcağında buz gibi suyuyla, çayın üzerindeki o meşhur salıncakla Yuvarlak Çay sizleri bekliyor. Yolunuzu mutlaka buraya düşürün ve kahvaltı edin. Çünkü buradaki restoranlar doğal bir klimaya sahip: Yuvarlak Çayı'ın buz gibi suyu. Köyceğiz'e bağlı yuvarlak çayda pek çok işletme var. Buz gibi suya girebilir, piknik yapabilirsiniz. Köyceğiz merkeze 15 km, Dalaman Havalimanı'na 25 dakika uzaklıkta.

Kendinizi o bunaltıcı uçak yolcuğundan buranın buz gibi sularına atıp serinlemek, bu doğal ortamda keyifli bir kahvaltı yapmak, çaydan geçen balıkları seyretmek ve serinlemek, birbirinden güzel fotoğraflar çekmek için yolunuzu muhakkak Yuvarlak Çay’a düşürün.

İztuzu, Dalyan, Ortaca, Muğla

Dalyan'dan tekneye binip, sazlıkların arasından kıvrıla kıvrıla giden 7 km'lik kanalın sonunda altın renginde kumlara sahip İztuzu Plajı’na varıyorsunuz. Burası dünyanın en ünlü ve özel sahillerinden biri, koruma altında çünkü caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama bölgesi. İztuzu Plajı 6 kilometre uzunluğu. Bir baştan bir başa yürümek turistlerin en sevdiği etkinlik. Üzerine herhangi bir yapı bulunmayan ve yıllardır doğası korunan İztuzu'na hem karadan hem de denizden ulaşım sağlanıyor.

Dalyan'dan sandallarla sazlıkların arasında 30 dakika içerisinde İztuzu plajına ulaşıyorsunuz. Gündüz turistlerin kullandığı İztuzu plajı, gece caretta carettalara kalıyor. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan caretta’lar mayıs-ağustos ayları arasında İztuzu’na gelip, yumurtalarını sahilde açtıkları çukurlara bırakıyorlar.

Sarıgerme, Ortaca, Muğla

Dalaman'ın en ünlü plajı Sarıgerme'dir. Havalimanı ile plaj arası 18 kmdir. Yani varması takriben 24 dakika sürüyor. Hem havalimanına yakın olması hem de denizinin temiz ve sığ olması sebebiyle çocuklu aileler tarafından yoğun bir şekilde tercih ediliyor.

Plaj mavi bayraklı, halk plajı, uzunluğu 7 km ve giriş ücretli. Plajda sezlong, şemsiye, yiyecek, içecek, WC ihtiyacınızı giderecek bir cafe bulunuyor.

Göbün Koyu, Kapukargın, Dalaman, Muğla

Kapıdağı yarımadası arasında yer alan Göbün Koyu Göcek'e bağlıdır ve bölgenin en korunaklı koyu olarak bilinir. Bakir doğası ve muazzam manzarasıyla gelenleri kendine hayran bırakır. Küçük bir rıhtımı, rıhtımda bir restorantı ve ayrıca ufak bir de iskelesi vardır. Bizans döneminden tarihi kalıntılara sahip koyda, Kral mezarlarına da rastlayabilrisiniz. SİT alanı içerisinde bulunan ve yerleşimin yasak olduğu Göbün’de denizin içindeki kalıntıların bir kısmının geç Bizans dönemine bir kısmının ise Rum evleri olduğu belirtiliyor.

Küçük bir ücret karşılığında, plajın hemen karşısındaki Tavşan Adası'na geçebilir günü kimsenin sizi bulamayacağı tenha bir plajda geçirebilirsiniz. Bunların hepsini Dalaman'a indikten sadece 20 dakika sonra yapabilirsiniz!

Yumuşak sapsarı kumu, plajdaki kum zambakları, tertemiz havası ve muazzam doğası ile Dalaman’ın doğal güzelliklerinden biri. Kumsalı arka kısmı yemyeşil çam agaçlari ile kaplı. Sarıgerme'nin en meşhur plajı Sarçed Plajı.

Dalyan, Ortaca, Muğla

Dalyan'ın ne kadar büyüleyici olduğunu duymuşsunuzdur. Köyceğiz Gölü’nü denize bağlayan kanalın kıyısındadır Dalyan. Dalyan'da görülecek ve yapılacak çok şey bulursunuz. Kasaba gerçekten çok sevimli. Dalaman Havalimanı'a indikten 28 dakika sonra varacağınız Dalyan'da aradığınız ve ihtiyacınız olan her şeyi dükkanlarda bulabilirsiniz, harika bir manzara eşliğinde yemek yiyebilirsiniz. Dalyan, bir Güney kasabası ama sunduğu tatil tarzı açısından diğerlerinden farklı. Bir kere doğası bambaşka. Dalyan Nehri'nin dingin suyu, yemyeşil dağlar, sağda kayalara oyulmuş mezarlar, tekneler ve bu sessizliği huzuru bozmak istemeyen sakin insanlar var etrafta. Dalyan muhteşem bir manzara eşliğinde sessiz sakin dinlenme derdi olanlar için muhtemelen en iyi seçenek.

Gerçekten sadece kaçmak istiyorsanız, doğrudan Dalyan'a gidin ve Dalyan'da tekne turuna çıkın. Günlük turlar nispeten daha ucuz olacaktır. Sazlar her iki yanınızdan geçerken tekne Dalyan Nehri'nden ilerleyecek, Kaunos Kaya Mezarları'ndan geçecek (inanışa göre mezar ne kadar yüksekte olursa Tanrı'ya o kadar yakın olurmuşsun), gittiğiniz cennet adada (Delik Ada) rahatlayacak ve İztuzu plajına vardığınızda göreceğiniz muhteşem manzara ile minik mavi yolculuğunuz tamamlanacaktır.

Kaunos aslında bir Karya kenti ama Likya sınırında bulunduğu için daha çok bu kültürün etkisini taşıyor. Kaunos Antik Kenti'ni ve özellikle de Kral Mezarları'nı ziyaret edebileceğiniz bir gün de ayarlayabilirsiniz.

Gezinizin bir başka durağı Sultaniye Kaplıcası olsun; burada çamur banyosu yapın. Rivayete göre Kleopatra güzelleşmek için öyle yaparmış! Merkezdeki iskeleden her sabah saat 10.00’da kaplıcaya motor kalkıyor.

Sarsala Koyu, Dalaman, Muğla

Sarsala koyu Dalaman'ın en güzel koylarından biri. Dalaman Havalimanı'na 15 dakika mesafede. Sarsala koyu doğal güzelliklerinin yanı sıra Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerle de dikkat çekiyor. Sarsala'dan tarihi Kleopatra Hamam'ına ve Göbün Koyu'na yaya olarak gidilebiliyor. Sarsala'da hem tarihi doku, hem de tertemiz deniz, kum, yemyeşil orman, güneşi bir arada bulabiliyorsunuz.

Sarsala Koyu Dalaman'ın Kapukargın köyü sınırlarında. Dalaman’a 12 km, Ortaca’ya 27 km, Dalyan’a 40 km mesafede. Nereye bakacağınızı bilirseniz Akdeniz'in her yeri cennet parçalarıyla dolu ve bunlardan biri de Sarsala.

Sarsala'ya yolculuk nefes kesici. Havalimanındaki insan kalabalığından çıkıp 15 dakikadan daha kısa bir sürede insan eli değmemiş gibi duran huzur dolu tenha bu koya varma ihtimali gerçekten başınızı döndürecek bir deneyim.

Lissai Antik Kenti, Dalaman, Muğla

Karia medeniyetinin en önemli antik kentlerinden biri Lissai. Karia Yolu üzerinde karşısınıza çıkıyor. Lissai Antik Kenti’ne ulaşmak için Dalaman ilçe merkezinden Sarsala Koyu’na giden yolu takip etmeniz gerekiyor. Kocagöl’ün içinde bulunan bir adacık üzerinde Lissa antik kentinin kalıntıları mevcut. Gölü geçtikten hemen sonra yolun sol tarafında bir çeşmeye rastlayacaksınız. Çeşmenin karşısındaki patikaya girerseniz, kalıntıların yanına kadar gidebilirsiniz.

Stratonikeia Antik Kenti, Yatağan, Muğla

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu antik kent. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemini sürdüren ve gladyatörler kenti olarak bilinen Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürütülüyor.

Kleopatra Hamamı / Hamam Koyu, Dalaman, Muğla

Mavi yolculuk ve günübirlik tekne turlarının uğramadan geçmediği koy. İskelenin hemen yanı başında, bir bölümü sular altında kalmış hamam kalıntılarını göreceksiniz. Tekneden çıkıp kıyı boyunca ve orman içinde keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Kıyıda yatlara hizmet veren lokantalar var. Koyda pek çok adacık var.

Hamam bir zamanlar Kleopatra tarafından tatil amacıyla yaptırılmış. Likyalılardan kalan yıkıntılar üzerine kurulan hamamın büyük kısmı suların altında kalmış. Dalarak görülebilecek muhteşem tarihi yerlerden biri.

Kargıcak Koyu, Gökbel köyü, Ortaca, Muğla

Denizden bakıldığında iztuzu ile Aşı koyu arasında kalan koy. Ulaşım zor olduğu için ve hemen yanında İztuzu plajı olduğu için keşfedilmemiş ve saklı kalmış nadir koylardan. Deniz tertemiz ve mavinin türlü tonlarını aynı anda görmek mümkün. Kargıcak Koyu, İztuzu Plajına yaklaşık 7, Dalyan merkeze ise 15 kilometre uzaklıkta. Plaj halka açık, bir tesis var, şezlong, şemsiye temin edebiliyorsunuz.

Dalaman Çayı, Dalaman, Muğla

229 kilometre uzunluğundaki çayın debisi Eylül ve Ekim aylarında çok yükselir. Adrenalin ve macera sevenler burada rafting yapabilir. Yeşilgöl Dağları'ndan doğup Akdeniz’e dökülen çayın etrafı da tarım için kullanılır.

Gökgemile Koyu, Dalaman, Muğla

Hamam koyundan 20 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde, çok bakir ve denizi enfes bir koydur. Kapıdağ Yarımadası'ndaki Gökmile Koyu'na karayolu ile gelmek biraz güç olsa da sonsuz huzuru bulmak için bu sessiz ve sakin koy, mis kokular arasında tertemiz denize girmek için pek çok turist tarafından tercih ediliyor. Sarsala Koyu’ndan 1,5 saatlik yürüyüş ile de koya ulaşabilirsiniz.

Debisi oldukça yüksek olan çayda her yıl rafting etkinlikleri düzenleniyor. Adrenalin sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak noktasıdır.

Ekincik, Köyceğiz, Muğla

Ekincik, Köyceğiz, Muğla

Ekincik, Köyceğiz, Muğla

Kocagöl, Dalaman

