TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini yayımladı. Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak, ülkedeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplanırken, en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir oldu. Yalnızca A+ grubu incelendiğinde ise araştırma kapsamında, sosyoekonomik seviye gruplarına bakıldığında, A+ grubu yani toplam en üst seviye grubu noktasında İstanbul'un payı yüzde 40,9 ile öne çıkıyor ardından ise 16,8 ile Ankara bulunuyor. Ancak A+'ların şehirdeki oranına bakıldığında yüzde 2,49 ile Ankara zirveyi İstanbul'dan alıyor