‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?

Çok çalışıyorsunuz, size her geçen gün daha fazla iş yükü geliyor ama ne ek haklarınız ne de maaşınız yükseldi. Kısacası ‘kuru kuru’ terfi aldınız… Tanıdık geldi mi? Eğer tanıdık geldiyse ne yazık ki siz de ‘dry promotion’ yaşıyorsunuz. Ve hayır, ek sorumluluklarınıza karşılık maaşınızda herhangi bir artış olmayacak