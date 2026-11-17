Buradaki doğal güzellikler ile oradaki doğal güzellikler birbirinden farklı. Erzincan'a doğal güzellik katan en önemli etkenlerden biri Fırat Nehri ve etrafındaki yeşil alanlar. Bu güzellikleri gördüğü zaman insanın gerçekten içi açılıyor. Bu geçiş güzergahı üzerinde birçok kanyon da var. Bunlar da rotaya ayrı bir güzellik katıyor. Herkese bu tren yolculuğunu deneyimlemelerini tavsiye ediyorum."