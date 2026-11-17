Mehmet Yılmaz'dan flaş A Milli Takım yorumu! | Fransa 2-1 Türkiye

A Millî Takımımızın Fransa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Mehmet Yılmaz, karşılaşmayı ve sahadaki performansı değerlendirdi. Can'ın merkez orta saha rolündeki etkili performansına dikkat çeken Mehmet Yılmaz, özellikle İsmail'in pozisyonunda yakalanan büyük fırsatın maçın kırılma anlarından ... Daha Fazla Göster A Millî Takımımızın Fransa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Mehmet Yılmaz, karşılaşmayı ve sahadaki performansı değerlendirdi. Can'ın merkez orta saha rolündeki etkili performansına dikkat çeken Mehmet Yılmaz, özellikle İsmail'in pozisyonunda yakalanan büyük fırsatın maçın kırılma anlarından biri olduğunu vurguladı. "O pozisyonu değerlendirip öne geçebilseydik çok farklı şeyler konuşabilirdik" diyen Mehmet Yılmaz, alınan sonuca rağmen Millî Takım'ın mücadele gücü yüksek ve gelecek vadeden bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti. Daha Az Göster