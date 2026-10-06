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Dünyanın en iyi 3. şehri Türkiye'den

2026'nın en iyi şehirleri, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 300 bin Condé Nast Traveller okurunun oyları ile belli oldu. Bu yıl Türkiye'den bir şehir 96,67 puanla dünyanın en iyi 3. şehri seçilerek listenin zirvesindeki yerini aldı.

Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme: 06 Ekim 2026 - 14:24
Habertürk
Haberler Gastro Seyahat Dünyanın en iyi 3. şehri Türkiye'den

Her yıl seyahat dünyasının en çok merak edilen sıralamalarından biri olan Readers’ Choice Awards, yalnızca favori şehirleri değil, değişen seyahat eğilimlerini de ortaya koyuyor.

Condé Nast Traveller okurlarının oylarıyla belirlenen, gezilip görülmesi gereken gezegenin en havalı şehirleri arasında Bangkok ve Paris'in ardından İstanbul 96,67 puanla dünyanın en iyi 3. şehri seçilerek listenin zirvesindeki yerini aldı.

Bir metropolü dünyanın en iyi şehirlerinden biri yapan nedir? Birçok kişi için cevap kültürel yelpazede saklıdır; dünya çapında galeriler ve müzeler o şehri cazibeli kılar. Bazı gezginler için ise yeni bir şehir en iyi şekilde damak tadıyla değerlendirilir; gündüzleri sokak yemekleri, geceleri ise Michelin yıldızlı restoranlar. Belki de bir şehrin otellerinin bolluğu ya da sadece sakinlerinin ne kadar dost canlısı ve misafirperver olduğu önemlidir. Ama cevaplar sadece bunlar olamaz.

İşte Condé Nast Traveller okurlarının Readers’ Choice Awards kapsamında seçtiği dünyanın en iyi şehirleri listesi.

1

20. Singapur. Puan: 85,85

Asya’nın en muhteşem metropollerinden biri olan Singapur. Fütüristik mimarisi, yemyeşil bahçeleri ve olağanüstü yemek kültürü, burayı her yıl milyonlarca gezginin uğrak noktası haline getiriyor. Oldukça küçük bir şehir olan Singapur kıtanın en güvenli şehri, gecenin her saatinde sokaklarda yürüyebilir, vakit geçirebilir ve huzurlu bir tatilin keyfini çıkartabilirsiniz. Marina Bay’in silüetinden, Çin Mahallesi ve Küçük Hindistan’daki tarihi dükkan evleri üzerinden Supertrees’e kadar uzanan güzellikleriyle Singapur, bu yılki dünyanın en iyi şehirleri rehberine giren ilk yeni şehir oldu.

2

19. Jaipur, Hindistan. Puan: 86,22

Jaipur’a gelen uluslararası ziyaretçi sayısı 2025’te 2024’e kıyasla yüzde 27,6 oranında keskin bir artış gösterdi; önümüzdeki yıllarda daha da artacağa benziyor. Jaipur, Hindistan'ın ilk planlı şehirlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan eski "Pembe Şehir" bölgesi, simetrik sokak yapısı ve büyüleyici pembe binalarıyla mimari bir şaheser. Hawa Mahal, Amber Kalesi gibi yapılar ziyaretçilere masalsı bir atmosfer sunuyor. Şehirdeki birçok tarihi saray, bugün dünyanın en lüks otelleri olarak hizmet veriyor. Canlı çarşıları, geleneksel kumaşları ve yerel festivalleriyle kültür meraklıları için tam bir cennet.

3

18. New York, Amerika Birleşik Devletleri. Puan 86,47

New York, geçen yıl 14. sıradayken bu yıl hafif bir düşüş yaşadı. New York’ta yapılacak o kadar çok şey var ki, bir kere giden defalarca geri dönmek istiyor. Her ay muhteşem yeni oteller, lezzetli restoranlar ve sıra dışı turistik mekanlar kapılarını açıyor ve her mevsim, dünyanın en ikonik şehirlerinden biri olmaya devam ediyor.

4

17. Madrid, İspanya. Puan: 87,70

Birçok insan güzel bir kaçamak için gözlerini yumduğunda aklına İspanya’nın başkentini getiriyor. Muhteşem bir mimarisiyle dikkat çekmesinin yanı sıra, yerel mekanları keşfetmek isteyen gurme severlerin de gözdesi. Burada yüksek yaşam kalitesi ile bitmek bilmeyen sokak enerjisi, dünyada eşine az rastlanır bir dengede buluşur. Madrid halkı evde oturmayı sevmez; hayat sokakta, meydanlarda ve barlarda akar. Şehirde her köşe başında bulabileceğiniz geleneksel tapas barları, kafeler ve pazarlar sadece yemek yenen yerler değil, sosyalleşmenin kalbidir. Akşamüstü iş çıkışı başlayan ve gece geç saatlere kadar süren bu neşeli sokak kültürü, şehre dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız sıcak bir aidiyet duygusu katar. Diğer küresel metropoller gibi yorucu bir koşturmaca ve stres sunmaz. Madrid dünyanın en gelişmiş altyapılarından birini son derece rahat, keyifli ve insan odaklı bir yaşam tarzıyla sunmayı başarır.

5

16. Porto, Portekiz. Puan: 87,78

Porto’nun popülaritesi, Arnavut kaldırımlı sokakları, restoranları ve Douro Nehri’ne doğru uzanan çinili cepheleriyle son yıllarda iyice arttı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve bölgedeki 2 bin yıllık tarihi yansıtan simgesel yapılarla, akşamları şehrin ünlü porto şarabı mahzenlerinde vakit geçirmeden önce yapılacak pek çok şey bulabilirsiniz.

6

15. Cape Town, Güney Afrika. Puan: 88,33

Penguenlerin uğrak yeri olan muhteşem kumsallarda dinlenip ardından göz alıcı bağlara ve şık çatı barlarına gidebileceğiniz Cape Town kadar kültürel açıdan zengin çok az şehir vardır. Burası, pek çok nedenden ötürü insanlar arasında kış güneşi tatili için favori bir destinasyondur. Cape Town, nefes kesici doğal güzellikleri, sunduğu ekstrem açık hava aktiviteleri ve zengin kültürel çeşitliliği tek bir çatı altında kusursuzca harmanladığı için dünyanın en iyi şehirlerinden biri.

7

14. Hong Kong. Puan: 89,47

Hong Kong, baş döndürücü dikey mimarisi, doğu ile batıyı harmanlayan benzersiz kültürü, gastronomi zenginliği ve doğayla iç içe yapısıyla dünyanın en etkileyici metropollerinden biri. Dünyanın en önemli finans merkezleri arasında yer alan şehir, modern gökdelenlerin hemen arkasında uzanan tropikal ormanları ve geleneksel tapınaklarıyla tezatların mükemmel uyumunu sunar.

8

13. Lizbon, Portekiz. Puan: 89,70

Karanlık veya kasvetli şehirlerin aksine Lizbon bitmeyen güneş ışıklarıyla hem yerel halkın hem de turistlerin ruh halini doğrudan iyileştiren en büyük etken. Şehir, adeta açık havada yaşanacak şekilde tasarlanmış. Avrupa'nın en köklü tarihlerinden birine sahip olmasına rağmen yüksek teknoloji yenilikleri ve dijital dönüşümü şehre çok iyi entegre etmiş. Şehir merkezinden toplu taşımayla bir saatten kısa sürede Cascais veya Costa da Caparica gibi muhteşem plajlara ulaşmayı, sörf ve yelken yapmayı mümkün kılar.

9

12. Viyana, Avusturya. Puan: 90,97

Viyana’nın müzik mirası, gezginler için en büyük cazibe sebebi. Ancak bir Wiener Schnitzel ve lezzetli bir dilim Sachertorte için de zaman ayırmaya değer. Şehirde yapmaktan en çok keyif alınan şeyler arasında tramvay gezileri, dünya çapında konserler ve görkemli saray turları yer alıyor. Avusturya'nın başkenti, bu yılın başlarında Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yaparken Mozart'ın yerini kitsch hitlere bırakmasıyla da dünya gündemine oturdu.

10

11. Stockholm, İsveç. Puan: 91,17

Stockholm, gezginler için Avrupa’nın vazgeçilmez destinasyonu. Kusursuz iş-yaşam dengesi, doğaya olan yakınlık, sürdürülebilir yaşam modelleri ve yüksek refah düzeyi sayesinde dünyanın en yaşanabilir ve en iyi şehirlerinden biri. Buradaki yemek kültürü övgüye değer bir yer tutarken, uzun yaz gecelerinde herkes renkli sokaklara akın ederek atıştırmalıkların keyfini çıkarır.

11

10. Amsterdam, Hollanda. Puan: 92,44

Amsterdam, ödün vermediği insan odaklı kent yapısı, ikonik bisiklet kültürü ve kapsayıcı toplumsal özgürlük anlayışı ile dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Sanat eserleriyle dolu köşeleri, kendine özgü mimarisi ve büyüleyici kanal ağıyla tüm dünyaya her zaman doğal bir çekicilik yaymış bir şehir. Şehrin her tarafını tekne veya bisikletle keşfedebilirsiniz. Kültür önemli bir cazibe kaynağıdır. Amsterdam'da şehir planlaması arabalar değil, insanlar ve bisikletler üzerine kuruludur.

12

9. Sidney, Avustralya. Puan: 92,72

Sidney, eskisi gibi şimdi de dünyanın en iyi 20 şehri listesinde. Çağdaş sanatçı Gabrielle Penfold’un Sidney rehberini mutlaka okuyun; burada lezzetli ve sadece bilenlerin bildiği mekanları ve daha fazlasını paylaşıyor. Olağanüstü liman coğrafyası, şehir hayatıyla bütünleşen efsanevi plajları, çok kültürlü yapısı ve sunduğu yüksek ekonomik fırsatlarla küresel yaşanabilirlik endekslerinde hep üst sıralarda.

13

8. Seul, Güney Kore. Puan: 93,76

Seul, Asya’nın en heyecan verici ve kafa karıştırıcı şehirlerinden biri. Asırlık saraylar ve geleneksel mahalleler gündüz programınızı doldururken, geceler neon ışıklı karaoke barlarında geçer. Dünyanın önde gelen yemek kültürünü keşfederken, alışveriş yaparak valizinizi doldurmayı da ihmal etmeyin. Namsan Dağı’ndaki N Seul Kulesi’nin tepesinden panoramik manzaralar eşliğinde şehri tüm fütüristik ihtişamıyla seyredin. K-pop ve onunla ilişkili tüm kültürel unsurlar her zamankinden daha popüler olduğundan, Seul’ün sıralamada yükselmeye devam etmesi bizi şaşırtmadı.

14

7. Tokyo, Japonya. Puan: 94,76

Bu neon ışıklı şehri tüm ihtişamıyla tam olarak anlayabilmek mümkün mü? Emin değiliz. Tokyo’yu keşfetme şansına sahip olanlarımız bunu denediler ve çoğu zaman, yola çıktıklarında yanlarında getirdiklerinden daha uzun bir “mutlaka görülmesi gereken yerler” listesiyle geri döndüler. Şık otellerin eski geleneklerle harmanlandığı bu sokaklarda, farklı kültürler ve yaş grupları bir araya geliyor. Bu eşsiz bir deneyim, ancak asla unutamayacağınız bir deneyim.

15

6. Şanghay, Çin. Puan: 95,19

Şanghay, her köşede gözünüzün ucuna neon ışık dalgalarının yansıdığı, canlı ve sinematik bir enerjiye sahip. Sarmaşıklarla kaplı Fransız Konsolosluk Bölgesi’ndeki bir kafede butik kahve yudumlamanın keyfi ayrı, Oriental Pearl Kulesi’nin uzay çağını andıran kulesini izlemenin keyfi ayrı. Sadece yemekler bile sizi burada sonsuza kadar tutabilir; şüphesiz bu, şehrin 6. sıradaki yerini korumasının nedenlerinden biri.

16

5. Valletta, Malta. Puan: 95,76

Beşinci sırada, geçen yılın galibi olan zengin Malta başkenti Valletta yer alıyor. Bu Akdeniz şehri, hem antik hem de taze bir his uyandırıyor; şövalyeler tarafından inşa edilen temellerin üzerinde Avrupa’nın en hareketli en yaratıcı sahneleri kuruluyor. 500 yıllık saraylara dönüştürülmüş otellerde uykunuzdan uyanın ve sabah espressonuzun ardından rengarenk sokaklarda dolaşın. Malta, Akdeniz’in havalı imajını yeniden şekillendiriyor.

17

4. Roma, İtalya. Puan: 95,96

Bu yılın ilk dört sırası, geçen yıla kıyasla oldukça farklı... Uzun mesafeli tatil destinasyonlarının yerini çok sayıda Avrupa şehri almış durumda. İtalya’nın başkenti, bu yıl, dünyanın en iyi dördüncü şehri unvanını elde etti. Roma bir günde inşa edilmedi; bu şehri seven herkes, şehri sadece yüzeysel olarak keşfetmenin bile uzun zaman aldığını söyleyecektir. İlk ziyaretinizde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi merkezden başlayın ve oradan diğer yerlere doğru ilerleyin; ancak yoğun sezonlarda plan yapmayın, çünkü Kolezyum ve Vatikan Şehri gibi turistik yerler turizm sezonunda dolup taşar.

18

3. İstanbul, Türkiye. Puan: 96,67

Türkiye’nin en ünlü şehri İstanbul'u en iyi ifade eden kelime "kaotik". Burası, Avrupa ile Asya’nın buluştuğu, ışıltılı boğazın üzerinden uzanan köprülerle birbirine bağlanmış, gezinti tekneleri, lüks yatlar ve kargo gemilerinin hızla geçip gittiği süprizli bir yer. Yüzyıllara dayanan tarih, çağdaş kültürle iç içe geçmiş; Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve mis kokulu Kapalı Çarşı gibi yerleri gezdikten sonra, yeni nesil şık butiklerin ve yerel mekanların cazibesine kapılırsınız. Olağanüstü yemek kültürü de cabası. Turistlerin çoğu Sultanahmet’i ziyaret etse de, hareketli Beyoğlu denge sağlamak adına harika bir başlangıç noktası.

19

2. Paris, Fransa. Puan: 97,14

Bu yılki “dünyanın en iyi şehri” unvanını kıl payı kaçıran şehir, “Işık Şehri” Paris’tir. Paris, eşsiz yemek kültürü, görkemli anıtları, dünya çapında müzeleri ve incelikle baştan çıkarıcı atmosferi sayesinde yüzyıllardır gezginlerin “mutlaka görülmesi gereken yerler” listesinin başında yer alıyor. Eyfel Kulesi, Paris’in en belirleyici simgesi olmaya devam ederken, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, binlerce yılı kapsayan olağanüstü bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Seine Nehri’nin karşı kıyısında, restore edilmiş Notre-Dame Katedrali hem inananları hem de tarih meraklılarını kendine çekiyor.

20

1. Bangkok, Tayland. Puan: 97,68

İster inanın ister inanmayın, Bangkok geçen seneki dünyanın en iyi şehirleri sıralamasında ilk 20’de yer almamıştı. 2025’te Malta’nın popülaritesinin hızla artmasıyla Valletta tüm dikkatleri üzerine çekmişti, ancak bu yılki sıralama Tayland’a olan ilgimizin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu gösteriyor. Tayland’ın başkentinin, hareketli pazarların, ışıltılı sarayların ve büyüleyici dini mekanların bir araya geldiği dünyanın en heyecan verici şehirlerinden biri olduğu yadsınamaz. Tabii ki bu saydıklarımızın arasında lezzetli yemekler sunan sokak satıcılarını da mutlaka koymalıyız. Tarihi merkezinde yer alan Büyük Saray ve Wat Phra Kaew, Tayland’ın en muhteşem mimari örneklerinden bazıları...

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İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Başka bir Anadolu lisesinde 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız öğrencinin, evden aldığı bıçakla kendi okulunun üniformasını giyerek olayın yaşandığı okula geldiği belirlendi. Kız öğrencinin bıçakla yaraladığı 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirilirken, okulda eğitime ara verildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
İstanbul'a gelerek salonda çalışmalara başlayan Victor Osimhen'in durumu yakından takip ediliyor. Teknik heyet ve sağlık kurulu, Nijeryalı yıldızı cuma günkü Kasımpaşa mücadelesinde sahaya sürerek Barcelona maçı öncesinde ritim kazanmasını planlıyor.
"Hayatımın dönüm noktasısın"
Ünlü oyuncu Seray Kaya ile İdris Aybirdi'den yeni fotoğraf geldi. Aybirdi, "Hayatımın dönüm noktasısın" sözleriyle sevgilisine olan aşkını dile getirdi
Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 3 ilde, Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin üçüncü kişiler adına kurdukları iş yerleri üzerinden topladıkları ziynet eşyalarını eriterek saf altına dönüştürdükleri ve toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları belirlendi
38 yıl sonra ilki yaşadık
UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenilen A Milli Takım, A Ligi'nde oynadığı dört maçtan da mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, böylece 38 yıl sonra ilki yaşadı.
Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
ABD Başkanı Trump, İran ile savaşa ülkeye etkisine ilişkin açıklamasında, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" dedi. Trump'ın açıklamasına tepki gösteren California Valisi Newsom, "California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri" dedi
Nejat İşler'in zor anları
Ünlü oyuncu Nejat İşler, 'Leyla The Band' konserinde görüntülendi. İşler, konserden iki kişinin yardımıyla ayrıldı
SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan askerlik, doğum, yurt dışı ve diğer hizmet borçlanmaları asgari ücrete göre belirleniyor. Borçlanma için bu yılın sonuna kadar başvuranlar, asgari ücrete yapılacak artıştan etkilenmeyecekler. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, eksik günlerini tamamlamak için borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri primleri yazdı
Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
Rus sanal medya ünlüsü 38 yaşındaki Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği motosiklet kazasında, asli kusurlu bulunan 31 yaşındaki Onur Obut'un, önce 3 yıl 6 ay, ardından indirimle 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi
New York'ta kızamık salgını! Acil durum ilan edildi
New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan etti
Elon Musk yeniden trilyoner
Elon Musk, SpaceX'in halka arzından sonra Haziran ayında kısa bir süreliğine elde ettiği trilyoner unvanını yeniden kazandı