Dünyanın en iyi 3. şehri Türkiye'den

Bir metropolü dünyanın en iyi şehirlerinden biri yapan nedir? Birçok kişi için cevap kültürel yelpazede saklıdır; dünya çapında galeriler ve müzeler o şehri cazibeli kılar. Bazı gezginler için ise yeni bir şehir en iyi şekilde damak tadıyla değerlendirilir; gündüzleri sokak yemekleri, geceleri ise Michelin yıldızlı restoranlar. Belki de bir şehrin otellerinin bolluğu ya da sadece sakinlerinin ne kadar dost canlısı ve misafirperver olduğu önemlidir. Ama cevaplar sadece bunlar olamaz.