İsrail ordusunun Gazze'deki hastaneleri işaretlemesi yeni saldırı endişelerini artırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki önemli hastanelerin konumlarını gösteren ve bu sağlık kuruluşlarının askeri amaçlarla kullanıldığını öne süren bir harita yayımlaması, bölgede yeni bir askeri operasyon hazırlığı yapıldığı endişelerini artırdı. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in özel haberine göre, İsrail ordusunun 13 Kasım'da kamuoyuyla paylaştığı haritada, Gazze'nin kuzeyinden güneyine uzanan sağlık altyapısının en kritik merkezleri işaretlendi. Nasır Tıp Kompleksi, Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi, Kemal Advan Hastanesi ve Avrupa Hastanesi'nin yer aldığı haritada, söz konusu sağlık kuruluşlarında silah depolandığı ve bazı bölümlerin askeri komuta merkezi olarak kullanıldığı ileri sürüldü. Ancak İsrail yönetimi, bu suçlamalarını bağımsız biçimde doğrulayabilecek somut kanıtları kamuoyuyla paylaşmadı. Filistinli sağlık yetkilileri ve insani yardım kuruluşları ise iddiaları reddederek haritanın sağlık tesislerine yönelik yeni saldırılara gerekçe oluşturabileceği uyarısında bulundu.

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HASTANELERİN KONUMLARI TEK TEK İŞARETLENDİ

İsrail ordusunun yayımladığı haritada, Gazze'nin farklı bölgelerinde bulunan büyük sağlık kuruluşlarının konumları açık biçimde gösterildi. Kuzeydeki Kemal Advan Hastanesi ve Gazze kentindeki Şifa Tıp Kompleksi'nden güneydeki Nasır Tıp Kompleksi ve Avrupa Hastanesi'ne kadar uzanan geniş bir alanın işaretlenmesi dikkati çekti. İsrail ordusu, bu tesislerin silah depolamak ve askeri faaliyetleri yönetmek amacıyla kullanıldığını savunurken Filistinli kaynaklar, haritanın gelecekte düzenlenebilecek baskın, kuşatma veya hava saldırılarına gerekçe oluşturabileceğini değerlendiriyor. Haritanın yayımlanması, tek başına yeni bir saldırı kararı alındığını göstermese de hastalar ve sağlık çalışanları açısından güvenlik endişelerini artırıyor.

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SAĞLIK KURULUŞLARI İSRAİL'İN İDDİALARINI REDDETTİ

Gazze'deki hastane yönetimleri ve sağlık çalışanları, sağlık tesislerinin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Filistinli sağlık yetkilileri, söz konusu hastanelerin ağır savaş koşullarında yaralıların tedavi edildiği, acil ameliyatların gerçekleştirildiği ve kronik hastaların hayatta tutulmaya çalışıldığı sivil sağlık merkezleri olduğunu vurguladı. Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin de çatışmalardan korunmak amacıyla hastanelere ve çevrelerine sığındığına dikkat çekildi. Sağlık kuruluşlarının askeri hedef olarak gösterilmesinin yalnızca hastaları ve sağlık çalışanlarını değil, bu tesislere sığınan sivilleri de tehlikeye atabileceği belirtildi.

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GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

İsrail'in yayımladığı harita, Gazze'deki sağlık sisteminin ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve teknik ekipman eksikliği nedeniyle ağır bir kriz yaşadığı dönemde gündeme geldi. Hastanelerin elektrik üretiminde kullanılan yakıta erişiminin kısıtlanması, ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine kadar hayati sağlık hizmetlerini tehdit ediyor. Sağlık kuruluşlarının askeri operasyonlar nedeniyle tahliye edilmesi veya hizmet dışı kalması halinde özellikle ağır yaralılar, çocuklar, yaşlılar ve yoğun bakım hastalarının ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Uluslararası sağlık kuruluşları, mevcut kapasitenin daha fazla azalmasının doğum hizmetleri, diyaliz uygulamaları ve bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi de olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

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CENEVRE SÖZLEŞMELERİ HASTANELER İÇİN NE DİYOR?

İsrail ordusunun hastanelerde askeri faaliyet yürütüldüğü yönündeki iddiaları, uluslararası insancıl hukuk açısından da tartışmaları beraberinde getirdi. Cenevre Sözleşmeleri uyarınca sivil hastaneler, sağlık çalışanları, hastalar ve yaralılar özel koruma altında bulunuyor. Bir sağlık kuruluşunun askeri amaçlarla kullanıldığı iddiası, o tesise otomatik olarak saldırı düzenlenebileceği anlamına gelmiyor. Hastanelerin özel korumasını kaybetmesi ancak uluslararası hukukun belirlediği sıkı koşullar altında mümkün olabiliyor. Gerekli durumlarda önceden uyarı yapılması, makul süre tanınması ve sivillerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca herhangi bir askeri operasyonun ayrım gözetme, orantılılık ve ihtiyat ilkelerine uygun olması zorunluluğu devam ediyor. Bu nedenle İsrail ordusunun yayımladığı harita, tek başına hastanelerin hukuken meşru askeri hedef sayılması için yeterli değil.

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YENİ SALDIRI ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Gazze'deki hastanelerin isim ve konumlarının İsrail ordusu tarafından kamuoyuyla paylaşılması, sağlık tesislerinin korunmasına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Filistinli kaynaklar, haritanın bölgede ayakta kalmaya çalışan sağlık altyapısı üzerinde yeni bir baskı oluşturduğunu savunurken uluslararası kuruluşlar hastaların, sağlık çalışanlarının ve sivillerin korunmasının önemine dikkat çekiyor. İsrail'in iddialarının bağımsız ve güvenilir mekanizmalar tarafından incelenmesi gerektiği vurgulanırken olası askeri operasyonların Gazze'de kalan sınırlı tedavi imkanlarını da ortadan kaldırabileceğinden endişe ediliyor. Yayımlanan harita, bu yönüyle yalnızca olası bir askeri operasyonun işareti olarak değil, Gazze'deki sağlık sisteminin ve sivillerin geleceği açısından da kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.