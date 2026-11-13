Semiramis Pekkan'dan Ajda Pekkan itirafı: Ona rakip olacağımı düşündü
Semiramis Pekkan, müzik sektörüne giriş sürecini ve ablası Ajda Pekkan ile yaşadıkları kırılmaları anlattı. Pekkan, "O zamanlar ona rakip olacağım diye de düşünmemiştim. Maalesef o biraz öyle zannetti ama önemli değil" dedi
Ses sanatçısı ve oyuncu Semiramis Pekkan, konuk olduğu programda özel hayatına ve ablası Ajda Pekkan ile olan ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pekkan; müzik sektörüne giriş hikayesinden çocukluk yıllarına, kanser sürecinden gençlerle olan iletişimine kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.
"NİŞANTAŞI'NDAN APARTMAN DAİRESİ ALDIM"
Müzik kariyerinin başlangıcını anlatan Pekkan, şunları söyledi: Ajda müzik hayatına girdi ve çok büyük bir başarı elde etti. Sonra bana gelip "Ona rakip ol" dediler. İlk çalıştığım ayın getirisiyle Nişantaşı'ndan apartman dairesi aldım. Ajda'ya söyledim, "Aman, ezberle 5 şarkı git" dedi.
"AJDA'YLA MÜZİKTE BAŞ ETMEM MÜMKÜN MÜ?"
'Katarsis' adlı programa konuk olan Pekkan, müzik hayatını bırakmasında ablası Ajda Pekkan'ın etkisinin olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: Hayır, öyle bir ricası olmadı ama onun ilk reaksiyonları beni çok etkiledi. Benim için çok önemli bir ekonomik atlamaydı o. Ajda'yla müzikte baş etmem mümkün mü? O zamanlar ona rakip olacağım diye de düşünmemiştim. Maalesef o biraz öyle zannetti ama önemli değil. Onun hiçbir şeyine dokunamadan yaptım. Ama onu tam bilmedi. Bilmediği için çocukça reaksiyonlar gösterdi. Kavga, gürültüyü hiçbir zaman sevmedim, kavgadan kaçan birisiyim.
"GÜZEL BİR ÇOCUK DEĞİLDİM"
Çocukluk yıllarına dair aile içi dinamikleri paylaşan Pekkan, "Benim babam askerdi. Tabii asker adamın erkek evladı olur. Ama olmadı. Ajda ablam çok güzel bir çocuktu, ben çok güzel bir çocuk değildim. Babam bunu kabul edemiyordu; onun için beni başkalarına vermeye falan kalktı. Dedem mani olurdu. Babamla bir alışverişim yoktu; elimi tuttuğunu yahut bana bir cümle bile kurduğunu hatırlamıyorum. Annem bana daha yakındı. Babam Ajda'ya çok düşkündü" ifadelerini kullandı.
"GİTTİ GİDECEK İNŞALLAH"
Geçtiğimiz yıl akciğer kanserine yakalanan Semiramis Pekkan, sağlık durumuna ilişkin son bilgileri şöyle paylaştı: Hamdolsun her şey yolunda. Tabii tedavi devam ediyor daha... Bir iki böyle düşüyorum, kalkıyorum. Hiç beklemediğim bir misafirdi ama evine gelince misafir kovamıyorsun. Gitti gidecek inşallah, bekliyorum. Kendimi bırakmamaya çalıştım.
Genç kuşağın kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı, "Ben içimdeki çocuğu da yaşatan bir insanım. Beni sevenler arasında gençler daha yüksek oranda. Bu beni de ilk başlarda şaşırtmadı değil. Sonra kendi kendime düşündüğüm zaman şöyle dedim: Onlar içimdeki çocuğu görüp o çocuğun olgun halini beğeniyorlar yahut da düşünce tarzını beğeniyorlar. Çok genç arkadaşım var benim" diye konuştu.