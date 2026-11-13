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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
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        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına

        İstanbul'da, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan hızı saatte 90 km'yi bulması beklenen fırtına uyarılarının ardından bazı binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Ulaşımda ise birçok sefer iptal oldu. İşte mega kent ve Marmara'da fırtına...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        İSTANBUL'DA FIRTINA NE KADAR SÜRECEK

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saat: 05.00'e kadar sürmesi beklenen fırtınayla ilgili olarak çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbarın yapıldığı ve ihbarların tamamına müdahale edildiği bildirildi.

        VALİLİK: 12 ORMANLIK ALAN ZİYARETE KAPATILDI

        Fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 12 koru ve ormanlık alanın ziyaretçi girişine kapatıldığı belirtildi. İşte o ormanlık alanlar: "Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu, Fethi Paşa Korusu, Hidiv Kasrı Korusu, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı."

        DENİZDE BÜYÜK DALGALAR

        İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren lodos fırtınası nedeniyle her gün sahile gelenler sahilde yaptıkları yürüyüş sırasında zor anlar yaşadı. Fırtına, denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluşmasına neden oldu.

        FIRTINA AĞACI DEVİRDİ ARAÇ HASAR GÖRDÜ

        Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından uçan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi. Güngören Haznedar Mahallesi'nde üzerine ağaç devrilen araç kullanılamaz hale geldi.

        Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde de devrilen ağaç nedeniyle bir araçta hasar oluştu. Sultangazi'de Cebeci ile Sultançiftliği mahallelerindeki bazı ağaçlar fırtına nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi.

        Ekipler, devrilen ağaçlar ile hasar gören araçları kaldırmak için çalışma yaptı.

        TELEFERİK HATLARI DURDU

        Zübeyde Hanım Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, çevreye düştü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca ilçedeki boş bir binanın çevresinde bulunan saclar, fırtına nedeniyle kaldırıma devrildi.

        Hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

        BUDO SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

        Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiğini duyurdu. BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor. İptal edilen seferler şöyle: 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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        SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

        Dün AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından saatteki hızı 90 km'yi bulması beklenen fırtına mega kentte sabah: 06.00'dan itibaren etkisini hissettirmeye başladı.

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        #istanbul
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