13:10 13/11/2026

İSTANBUL'DA FIRTINA NE KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saat: 05.00'e kadar sürmesi beklenen fırtınayla ilgili olarak çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbarın yapıldığı ve ihbarların tamamına müdahale edildiği bildirildi.

VALİLİK: 12 ORMANLIK ALAN ZİYARETE KAPATILDI

Fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 12 koru ve ormanlık alanın ziyaretçi girişine kapatıldığı belirtildi. İşte o ormanlık alanlar: "Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu, Fethi Paşa Korusu, Hidiv Kasrı Korusu, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı."