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        Haberler Gündem Hava Durumu "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!

        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!

        Bir süredir kuvvetli esen ve lodostan fırtına haline dönüşen rüzgar, bu akşam saat 19:00 ile yarın 17:00 arası, neredeyse 24 daha çok kuvvetli esecek. Rüzgar güneybatıdan deniz üzerinde saatte 100 km sürate ulaşıyor. Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Edirne-Tekirdağ arasında çatı uçmalarına ve şehir hayatında uçuşabilecek cisimlere çok dikkat edilmeli. Çanakkale-İstanbul-Balıkesir-Bursa-Yalova arasında deniz ulaşımı da aksayabilir. Bu gece yarısından sonra gücü biraz zayıflasa da rüzgar hamleleri, kısa süreli ulaştığı süratler tehlikeli olabilir

        Giriş: 13 Kasım 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin kritik açıklamalarda bulundu:

        "İSTANBUL'DA CUMARTESİ AKŞAMINA KADAR RÜZGAR KUVVETLİ"

        "İstanbul’da rüzgar bu gece yine çok kuvvetli esecek, şehrin güney kıyılarında ve kuzey ilçelerinde daha sert, iç kesimlerinde ise nispeten yavaşlayan rüzgara cumartesi akşamına kadar dikkat edilmeli. Ayrıca Marmara Denizi üzerindeki adaların tamamında çok kuvvetli fırtına var. Adalara yarın sabah-öğlen ulaşım zor olabilir.

        "MEGA KENTTE YAĞIŞ BEKLENİYOR"

        Hava sıcaklıkları hissedilir biçimde arttı, Akdeniz’in havası Marmara’ya geldi. 14 Kasım Cumartesi akşam olurken artık kuzeyden gelen hava Türkiye’ye ulaşıyor ve İstanbul başta olmak üzere Marmara’da daha serin rüzgarlar bizi bekliyor. Kuzeybatıdan, Balkanlar’dan gelecek bu serin hava ile günlerdir güneyin ılık havası karşılaşıyor. Bu durum Trakya’da ve İstanbul’un özellikle Avrupa Yakasında şiddetli yağışlar oluşturabilir. Gök gürültülü ve şimşekli bir Cumartesi akşamı olacak görünüyor.

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        "ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA DİKKAT"

        Çerkezköy, Çatalca, Çorlu, Silivri, Marmara Ereğlisi yarın en kuvvetli yağışları alacak alanlar olacak, fakat İstanbul’da da yer yer kuvvetli sağanak görülecektir. Boğaziçi çevresi ve Avrupa Yakası özellikle bu yağışlardan etkilenecek, yarın öğlen saatlerinden itibaren duruma hazır olmakta yarar var.

        "SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK"

        Bursa, Karacabey, Bandırma, Şarköy, Lapseki ve bu alanların yakın çevrelerinde sağanak nedeniyle su baskınları riski var. Yarın özellikle öğlen saatlerinden gece saatlerine tedbirli olunmalı. Bu riskli yağışlar ve gök gürültülü-şimşekli hava 15 Kasım Pazar sabahı olurken bölgeden ayrılıyor. Soğuk rüzgarların getireceği Balkanların havası Marmara’da olacak, bugün 23°C’ye tırmanan sıcaklıklar, Marmara genelinde pazar günü 13°C’ye kadar azalmış olacak.

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        İZMİR'E YAĞIŞ PAZAR AKŞAMI GELİYOR

        Soğuk ve yağışlı hava İzmir’e ve kıyı Ege’ye pazar akşamı ulaşıyor fakat etkisi Marmara’da olduğu kadar güçlü değil. İzmir 22°C’den 19°C’ye kadar serinleyebilir.

        "BAŞKENT'TE BAHAR HAVASI VAR"

        Ankara’da bir bahar havası yaşanıyor, gündüz sıcaklıkları birkaç gündür 20°C’yi zorluyor. Fakat yaklaşan soğuk hava ile termometre başkentte gündüz 12-13°C’ye kadar düşecek. Bu sırada Ankara’da yer yer yağmur geçişleri görülebilir, su baskını ya da sel riski görünmüyor. Yeni hafta İç Anadolu ve Karadeniz genelinde soğuk başlayacak. 12°C’lere düşen gündüz sıcaklıkları ile ara sıra kendini gösteren yağmur Konya-Ankara-Eskişehir arasında yer yer toprağı ıslatabilir.

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        "KARADENİZ YER YER YAĞMURLU"

        Karadeniz kıyılarında ise bu kez yağışlar şiddetli olmayacak fakat hava rüzgarlı ve pazar gününden itibaren hissedilir biçimde soğuk olacak. Bartın-Zonguldak-Samsun boyunca cumartesi öğleden sonra ve pazar öğlen arası yer yer yağmur ve zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.

        "GÜNAYDOĞU'DA SICAKLIK YÜKSEK"

        Güneydoğu Anadolu’da hafta sonu büyük oranda güneşli geçecek. Diyarbakır-Şanlıurfa çevresinde gündüz sıcaklıkları 21 ila 24°C’lerde seyredecek. 16 Kasım Pazartesi Doğu Akdeniz’de yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir, Adana-Hatay-Antakya arasında 16 Kasım Pazartesi yağmur ihtimali var.

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        "HAVA OLAYLARI MARMARA VE KUZEY EGE'DE"

        Bu hafta sonu en kuvvetli hava olayları Marmara’da ve Kuzey Ege’de gerçekleşecek. Günlerdir üstümüzde esen lodosun ılık ve nemli havası, adeta bir pastırma yazı yaşattı fakat yaklaşan soğuk hava ile yaşanacak karşılaşma ile hava elektriklenecek. Trakya-İstanbul arasında yarın rüzgar yön değiştirirken deniz oldukça dalgalı olacaktır.

        Haftaya 18-19 Kasım tarihleri de Marmara’da bir yağış dalgası daha yaşanabilir. Doğu bölgelerde ise hava çoğunlukla güneşli kalacak görünüyor.

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