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        Haberler Ekonomi Enerji BM İklim Değişikliği Sözcüsü Coghlan Habertürk’e konuştu: “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”

        BM İklim Değişikliği Sözcüsü Coghlan Habertürk’e konuştu: “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”

        BM İklim Değişikliği Sözcüsü Matthew Coghlan, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'ni Habertürk'e özel değerlendirdi. Coghlan, iklim kriziyle mücadele için dünyaya iş birliği çağrısı yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğini ise "küresel iklim mücadelesine değerli bir katkı" olarak nitelendirdi ve ev sahibi Türkiye'ye teşekkür etti. Habertürk'ten Elif Ergen'in haberi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 17:30 Güncelleme:
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        "Türkiye'ye ev sahipliği için minnettarız"

        BM İklim Değişikliği Sözcüsü Matthew Coghlan, Antalya’daki COP31 zirvesine ilişkin Habertürk’e özel açıklamalarda bulundu. İklim krizinin dünyanın her yerini etkilediğini söyleyen Coghlan, bir de iyi haber verdi.

        “İKLİM KRİZİNE KARŞI TÜM ÜLKELER BİRLİKTE HAREKET ETMELİ”

        Coghlan, “COP31 oldukça iyi bir başlangıç yaptı. En temel ve önemli konulara odaklanan bir süreç yürütülüyor. İklim krizi, hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceği bir sorun. Ancak tüm ülkeler birlikte hareket ederse çözülebilir.” dedi.

        “TÜRKİYE HALKINA MİNNETTARIZ”

        Türkiye’nin böylesine kritik bir dönemde bu zirveye ev sahipliği yapmasına değinen Coghlan, “Küresel iklim mücadelesine çok değerli bir katkı. Türkiye halkına ve Antalya halkına minnettarız.” dedi.

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        “TEMİZ ENERJİYE KÜRESEL GEÇİŞ HIZ KAZANIYOR”

        Coghlan şunları söyledi: “İyi haberler de var. Temiz enerjiye küresel geçiş giderek hız kazanıyor. Örneğin, geçen yıl yenilenebilir enerji kaynakları dünyanın en büyük elektrik üretim kaynağı hâline geldi. Aslında Birleşmiş Milletler çatısı altındaki bu iklim iş birliği süreci olmasaydı, insanlık küresel sıcaklık artışının 4 ila 5 dereceye ulaşacağı bir geleceğe doğru ilerliyor olacaktı. Bugün ise bu seviyenin yaklaşık yarısı söz konusu.

        Dün ve bugün gerçekleştirilen Liderler Zirvesi, bu sürecin ivmesine çok önemli ve etkileyici bir katkı sağladı. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin ve COP31 Başkanı, Bakan Murat Kurum’un özverili çalışmalarının bir göstergesi.

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        Ülkelerin her kelime ve her cümle üzerinde uzlaşması gerekiyor. Aynı zamanda Eylem Gündemi olarak adlandırdığımız süreç aracılığıyla gerçek ekonomide somut çözümleri hayata geçirmeliyiz. Bunun için yalnızca ülkelerin değil; şehirlerin, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, uzmanların, bilim insanlarının ve gençlerin de birlikte çalışması gerekiyor.”

        “TÜRKİYE MİSAFİRPERVERLİĞİ İLE TANINAN BİR ÜLKE”

        Coghlan sözlerini söyle sürdürdü: “Türkiye, misafirperverliği ve insanlarının sıcaklığıyla tanınan bir ülke. Bu ününü fazlasıyla hak ettiğini söyleyebilirim.

        Şu ana kadar gerçekten çok güzel bir deneyim yaşadık. İtiraf etmeliyim ki henüz Antalya’yı keşfetme fırsatım olmadı. Bu oldukça büyük bir konferans. Hatta şimdiye kadar düzenlenen en büyük iklim konferanslarından biri. Türkiye ve Avustralya’nın bakanlarıyla birlikte çalışmak benim için büyük bir ayrıcalık.”

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        #cop31
        #iklim krizi
        #Murat Kurum
        #enerji
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