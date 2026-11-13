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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Antalya-Alanya Otoyolu'nda hedef Ekim 2028

        Antalya-Alanya Otoyolu'nda hedef Ekim 2028

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Seyahat süresine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Saatler süren trafiği biz uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içerisinde geçmiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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        Projedeki çalışmalar hakkında bilgi alan ve İnşası devam eden T2 ve T3 tünellerini inceleyen Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada “Antalya-Alanya Otoyolu 84 kilometresi ana gövde ve bağlantı yollarından oluşuyor; toplam 122 kilometre.

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        Sahanın neredeyse tamamına yakınında çalışmaları devam ettiriyoruz.

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        Şantiyeden bilgi aldıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

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        Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz.” şeklinde konuştu.

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        "SÖZLEŞMEYE GÖRE HEDEFİMİZ 2028 EKİM AYI"

        Bakan Uraloğlu, yapım takvimine ilişkin de bilgi vererek “Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı.

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        Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz.

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        Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz.” açıklamasında bulundu.

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        Seyahat süresine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Saatler süren trafiği biz uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içerisinde geçmiş olacağız.

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        Sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek olan çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz Antalya'mıza.

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        Elbette bunun bir ucunun Mersin'e ilerleyen zamanda da gideceğini söylemek lazım.” dedi.

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        #abdulkadir uraloğlu
        #otoyol
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