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        Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!

        Galatasaray, ikinci başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun istifa ettiğini açıkladı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

        Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Sayın Metin Öztürk, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

        ABDULLAH KAVUKCU DA İSTİFA ETTİ

        Metin Öztürk'le birlikte Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da istifasını sundu.

        G.Saray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" paylaşımı yapıldı.

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        İKİLİ ARASINDA NE YAŞANDI?

        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında sert şekilde tartıştıkları öğrenildi. Bir kulüp üyesinin disiplin sevkinin masaya yatırıldığı sırada ikili arasında fikir ayrılığı yaşandığı ve Öztürk ile Kavukcu'nun birbirlerine hakarete varan ifadeler kullandığı bildirildi.

        Yönetim kurulu toplantısında fiili saldırıya uğradığını belirten Metin Öztürk şu ifadeleri kullanarak görevinden ayrıldı:

        27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.

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        Abdullah Kavukcu ise istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum.

        Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem.

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        Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray’ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir.

        Galatasaray’a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

        Galatasaray’a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim.

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