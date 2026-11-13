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        Haberler Yaşam Japonya'daki açık artırmada 7 elma 31 bin 500 liraya satıldı

        Japonya'daki açık artırmada 7 elma 31 bin 500 liraya satıldı

        Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetiştirilen 7 adet özel üretim elma, yılın ilk müzayedesinde 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"

        Japonya'nın Hokkaido eyaleti sıra dışı bir açık artırmaya ev sahipliği yaptı.

        Nanae kasabasında yetiştirilen ve 'Nanamitsuki' markası altında satılan özel üretim elmalar, Hakodate şehrindeki bir halde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde satışa çıktı.

        En yüksek teklifi alan 7 adet elma 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) alıcı bulurken, geçen yılın fiyat rekoru bir kez daha tekrarlanmış oldu.

        "BU ELMALARIN TADI BAL GİBİ"

        Elmaların sahibi olan toptancı firmanın temsilcisi Yuji Sotozaki, "Bu elmaların tadı bal gibi ve gerçekten çok güzeller. Satışına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın" ifadelerini kullandı.

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        Shinhakodate Tarım Kooperatifi'nden yapılan açıklamada ise bu yılki elmaların meyvelerin büyük kısmının tayfunlar nedeniyle zarar gördüğü önceki yıla kıyasla daha iri ve fiziksel olarak iyi durumda olduğu belirtildi.

        ÖZEL ÜRETİM MEYVELER AÇIK ARTIRMALARDA SATIŞA ÇIKIYOR

        Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli meyveler, yılın farklı dönemlerinde yapılan açık artırmalarda satışa çıkıyor. Alıcılar, verdikleri yüksek fiyat tekliflerini reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanıyor.

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        #açık artırma
        #elma
        #Japonya
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