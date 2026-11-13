Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı: Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı ve CEO'su Ceyhun Kazancı'ydı. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Ceyhun Kazancı cevapladı...

"GEÇTİĞİMİZ SEZON KAOTİK BİR ORTAM VARDI"

Geçtiğimiz sezon kaotik bir ortam vardı. O dönemleri yönetmek kolay değildi, değişim sancılı olur. Üretim merkezi haline gelmek istiyorduk. Bu projenin kilit kelimelerinden biri saha içi yoğunluk.

📺 @SezginGelmez ile Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: Geçtiğimiz sezon kaotik bir ortam vardı. O dönemleri yönetmek kolay değildi, değişim sancılı olur. Üretim merkezi haline gelmek istiyorduk. Bu projenin kilit kelimelerinden… pic.twitter.com/rJrmXJyD00 — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN AYRILIĞINA HAZIRDIK"

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni hocayı 24 saat içerisinde açıkladığımız için arayışlara o dakikada başlamadık. Yönetici olarak bizlerin de doğru gözlemleri yapması, süreçleri iyi takip etmesi lazım. Hocanın da haberi yoktu ama ben hocanın gideceğine çok inanıyordum; öyle bir ihtimali zaten hep sohbetlerimizde konuşuyorduk. Aslında Fenerbahçe'de işlerin çok yolunda gitmemesi, hocayı otomatikman doğal bir aday haline getiriyor. Sonuçta oranın kaptanlığını yapmış, Fenerbahçeli, Fenerbahçe'yi seven ve Fenerbahçe tarihinde çok önemli bir yer edinmiş bir kişiden bahsediyoruz. Kasımpaşa'da da işler çok yolunda gidiyordu, hoca iyi bir futbol oynatıyordu. Çok büyük emeği var, bu vesileyle kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum.

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Biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Birkaç adayımız vardı, onlardan bir tanesi de Alfred'di. Görüşmelerimizi yaptık, kendisiyle zaten daha evvelden de temastaydık. Konuştuk, aklımızdakileri söyledik; o da bize aklındakileri söyledi. Kasımpaşa için en doğru adayın o olduğunu düşündük.

💥 "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık."



🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni hocayı 24 saat içerisinde açıkladığımız için arayışlara o dakikada başlamadık.



Yönetici olarak bizlerin de doğru gözlemleri… pic.twitter.com/XJfQS5uyii — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

"BEKLENTİMİZ DEĞİŞEN BİR DÜZEN DEĞİL"

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Yeni hocanın da mutlaka aklında planlar var. Kriterimiz, hocanın kesinlikle çok radikal değişiklikler yapmamasıydı. Hoca zaten öyle bir hoca; sezon devam ederken daha evvelden de bu tarz deneyimleri var. Bize dedi ki: 'Kesinlikle işler yolunda giderken radikal anlamda değişiklikler yapmayı düşünmüyorum.' Zaten Emre Hoca'yı da oynadığı oyunu da çok takdir ediyor. O 2-3 günde yoğun bir şekilde bütün maçları izledi, planlamalarını yapmıştı. Dolayısıyla beklentimiz kesinlikle çok değişen bir düzen değil.

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📺 @SezginGelmez ile Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Yeni hocanın da mutlaka aklında planlar var. Kriterimiz, hocanın kesinlikle çok radikal değişiklikler yapmamasıydı. Hoca zaten öyle bir… pic.twitter.com/Y4ghHU4wzH — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

"ATEŞLİ BİR TARAFTAR GRUBUNA SAHİBİZ"

Kasımpaşa'nın bir geçmişi var. Ateşli bir taraftar grubuna sahibiz. Zemin için planlarınızı yaparsanız iyi olur. Kendi ekibimiz ve dışarıdan bir şirketle çalışıyoruz.

📺 @SezginGelmez ile Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: Kasımpaşa'nın bir geçmişi var. Ateşli bir taraftar grubuna sahibiz. Zemin için planlarınızı yaparsanız iyi olur. Kendi ekibimiz ve dışarıdan bir şirketle çalışıyoruz.



▶️… pic.twitter.com/AO4aPMYzHM — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

"EMRE HOCA DOĞAL ADAYDIR"

İşler Fenerbahçe için kötüye gitmeye başladığında ve bir hoca değişikliği gündeme geldiğinde Emre Hoca zaten doğal adaydır. Bunu tahmin ediyorduk. Biz kendi tarafımızda çalışmalarımıza bu yüzden hocaya da söyleyerek başlamıştık. Zaten kendisiyle bunun sohbetini esprili bir şekilde ediyorduk. Ben 'Hocam, bir yol sanki seni oraya götürecek gibi' dediğimde, 'Ya ağabey beni gönderecek misin?' şeklinde esprili konuşmuştu.

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"F.BAHÇE YÖNETİMİ ARADI VE İCAZET İSTEDİ"

Basında 'Emre Hoca gidecek' şeklinde haberler çıktı. O gün içerisinde hocam bana bu konuyu açtı ve şöyle söyledi: 'Ben arandım, böyle bir konu var ama onlara net bir şekilde; ben şu anda bir kulüpte çalışıyorum, kulübün yöneticileriyle görüşmeden, onlardan icazet almadan sizinle görüşmem dedim.' Bunu bana iletti sağ olsun ve beni arayacaklarını söyledi. O gün sizinle konuştuğumuz saatte daha aranmamıştık açıkçası. Ancak yine söylüyorum, hazırlıklarımızı yapmıştık. Hocayla da konuşmuştum; 'Eğer aranırsam biz yönetim olarak sana görüşmek konusunda tabii ki müsaade ederiz, önünü kapamak gibi bir derdimiz olmaz' demiştik. Sonrasında sağ olsunlar Fenerbahçe yönetimi aradı ve icazet istedi, biz de 'Görüşebilirsiniz' dedik.

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📺 @SezginGelmez ile Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: İşler Fenerbahçe için kötüye gitmeye başladığında ve bir hoca değişikliği gündeme geldiğinde Emre Hoca zaten doğal adaydır. Bunu tahmin ediyorduk. Biz kendi tarafımızda… pic.twitter.com/pi3NzTzh2B — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

"EMRE HOCA'NIN GELECEĞİ ÇOK AÇIK"

Salı sabahı hiç böyle bir konu yoktu. Hatta bizim Muanga diye bir oyuncumuz, stoper oyuncumuzun sağlığıyla alakalı bir toplantı yaptık hocayla. Sonrasında 'Abi iki dakika konuşalım mı?' dedi ve ondan sonra süreç bizim için resmi olarak başladı diyelim. Hızlı oldu, hayırlısı olsun; çok değerli bir insan çünkü. Ben Emre Hoca'nın geleceğinin de çok açık olduğunu düşünüyorum. Yabancı dil bilen, dünya futbolunu ve modern futbolu takip eden biri. Çok çalışkan ve çok hırslı, zaten onu söylemeye gerek yok. Tabii bunların hepsi bence onu bir noktada başarıya götürecek. Kasımpaşa buna vesile olduysa bizler mutlu oluruz. Türk futbolunun bir değeridir Emre Belözoğlu. İnşallah Fenerbahçe'de çok başarılı olacak.

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💥 "Emre Hoca'nın geleceğinin de çok açık olduğunu düşünüyorum."



🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: Salı sabahı hiç böyle bir konu yoktu. Hatta bizim Muanga diye bir oyuncumuz, stoper oyuncumuzun sağlığıyla alakalı bir toplantı yaptık hocayla.… https://t.co/JTHNdau4zq pic.twitter.com/3Bf7tJREHR — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

"EMRE HOCA'NIN 10 KİŞİLİK EKİBİ VARDI"

Emre Belözoğlu'nun 10 kişilik bir ekibi vardı. Bana ekibine 1-2 kişi daha ekleneceğini söylemişti.

📺 @SezginGelmez ile Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: Emre Belözoğlu'nun 10 kişilik bir ekibi vardı. Bana ekibine 1-2 kişi daha ekleneceğini söylemişti. https://t.co/0MaOWBOzRI pic.twitter.com/OQnapfX3fn — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

- Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den herhangi bir talebi oldu mu?

Kesinlikle böyle bir fırsatçılık gibi bir durum söz konusu olamaz. Bizim için bir numaralı konu aslında hocanın yaklaşımı ve isteğiydi. Hoca çok istekliydi, tabii ki Fenerbahçe onun yuvası. Fenerbahçe de çok istekliydi. Bizim orada onların yoluna taş koyacak bir durumumuz olamazdı.

🗣️ @SezginGelmez: Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den herhangi bir talebi oldu mu?



🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: Kesinlikle böyle bir fırsatçılık gibi bir durum söz konusu olamaz. Bizim için bir numaralı konu aslında hocanın yaklaşımı ve isteğiydi. Hoca… https://t.co/bShvQHwv99 pic.twitter.com/m1PkFBOfRM — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

"EMRE HOCA'NIN SÖZLEŞMESİNDE MADDE YOKTU"

Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinde 'Fenerbahçe istediği takdirde serbest kalır' gibi bir madde yoktu.

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🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinde 'Fenerbahçe istediği takdirde serbest kalır' gibi bir madde yoktu. https://t.co/7auBBHmzFy pic.twitter.com/fDvpP4JRh0 — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

"MİLLİ TAKIMDA TÜRK HOCA OLMASI DAHA İYİ"

Sergen Yalçın yeterli deneyime sahip. Milli takımda Türk hoca olması daha iyi.

📺 @SezginGelmez ile Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Kasımpaşa Kulübü Başkan Yardımcısı & CEO'su Ceyhun Kazancı: Sergen Yalçın yeterli deneyime sahip. Milli takımda Türk hoca olması daha iyi.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/NAfcjkAXur — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2026

"HAKEM KONUSUNDA SİSTEM DEĞİŞMELİ"

Hakem konusunda sistem değişmeli. Renklere göre kararların değişmediği bir düzen olmalı.