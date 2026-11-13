Adana'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari banyoda yakalandı
Adana'da 6 ayrı suçtan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonda saklandığı evin banyosunda kapının arkasında yakalandı. Operasyon anı jandarmanın yaka kamerasına yansıdı
Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin banyosunda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, 6 ayrı suçtan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün akrabasına ait 3 katlı binada saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, binanın çevresinde 3 saat boyunca güvenlik önlemi aldı. Ardından binanın 2. ve 3. katlarında yapılan aramalarda hükümlüye ulaşılamadı.
BANYO KAPISININ ARKASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Bina sahiplerinin anahtarının olmadığını söylediği eve giren jandarma ekipleri, firari hükümlüyü banyodaki kapının arkasında gizlenirken yakaladı. İşlemleri için jandarmaya götürülen hükümlünün yakalanma anı ve operasyon sırasında yapılan aramalar, jandarmanın yaka kamerasıyla kaydedildi.