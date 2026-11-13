Adana'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari banyoda yakalandı

Gün Başlıyor - 13 Kasım 2026 (Kara Para Soruşturmasında Yeni Dalga)

Malatya'da helikopter düştü: 4 şehit. ABD heyetinden Putin-Zelenski ziyareti. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı. İş Dünyası COP31'de buluştu. İBB yolsuzluk davası'nda 8 tahliye. CHP'den emekli buluşması. Siyasilerden taziye mesajları. ABD İsrail'i uyardı: hazır... Daha Fazla Göster Malatya'da helikopter düştü: 4 şehit. ABD heyetinden Putin-Zelenski ziyareti. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı. İş Dünyası COP31'de buluştu. İBB yolsuzluk davası'nda 8 tahliye. CHP'den emekli buluşması. Siyasilerden taziye mesajları. ABD İsrail'i uyardı: hazırlıklı olun. Nöbetçi askerden Hegseth'e sert uyarı. İsrail Meclisi'nde yeni dönem. Resmi törende iki asker arka arkaya bayıldı. Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster