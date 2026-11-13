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        Haberler Gündem Güvenlik Adalet Bakanı Gürlek, 76 dosyadaki 83 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu

        Adalet Bakanı Gürlek, 76 dosyadaki 83 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç cinayet dosyasının yeniden ele alındığını belirten Bakan Gürlek, operasyonlarda tutuklamalar ve gözaltılar olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 19:05 Güncelleme:
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        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu.

        Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır çözülemeyen üç ayrı cinayet dosyasının yeniden ele alındığını bildirdi. Soruşturmalarda DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiğini belirten Gürlek, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

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        BURSA'DA 16 YILLIK CİNAYET DOSYASI YENİDEN AÇILDI

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Mehmet Arıcan'ın dosyası yeniden incelendi. HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanlarının değerlendirilmesinin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

        BİTLİS'TE 20 YILLIK CİNAYET DOSYASINDA 2 TUTUKLAMA

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2006 yılında yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadının dosyası da yeniden ele alındı. DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının incelenmesi sonucunda 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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        BURSA'DA 14 YILLIK DOSYADA 11 GÖZALTI

        Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 2015 yılında Kestel ilçesinde bulunan yanmış insan kemikleriyle ilgili adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

        BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR CİNAYETİN ÜZERİ ÖRTÜLMEYECEK

        Soruşturmalarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma birimlerine, JASAT ekiplerine ve tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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        "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya, adaletin tecellisi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

        FOTO: ANKA

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