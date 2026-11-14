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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague LDLC ASVEL: 91 - Beşiktaş: 95 | MAÇ SONUCU

        LDLC ASVEL: 91 - Beşiktaş: 95 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda LDLC ASVEL'e konuk oldu. Baştan sona müsabakada geride olan siyah-beyazlılar, son periyotta müthiş bir geri dönüşe imza atarak parkeden 95-91 galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 00:53 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!

        Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel ekibini 95-91 mağlup etti.

        LDLC Arena'daki mücadelenin ilk çeyreğini 28-25 geride bitiren Beşiktaş, devreyi de 52-43 yenik kapattı.

        Üçüncü çeyrekte farkı eriten siyah-beyazlı ekip, son çeyreğe 68-65 geride girdi. Son çeyreğin ikinci dakikasında 73-72 öne geçen Beşiktaş, maçı da 95-91 kazandı.

        Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet elde etti. LDLC Asvel ise ligde 7. mağlubiyetini aldı.

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        #beşiktaş
        #EuroLeague
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