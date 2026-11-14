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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!

        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!

        Mersin'de, 30 yaşındaki Mehmet Fatih Güneş'in, caddenin ortasında çevreye rastgele ateş açması sonucu pompalı tüfekle vurduğu Suriye uyruklu 41 yaşındaki Anna Barakat'ın ardından aynı saldırıda yaralanan 4 kişiden 56 yaşındaki, bir ay önce düğün yapıp evlendiği Hasan Sevindik de hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 07:58 Güncelleme:
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        Mersin'de olay, önceki gece saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fatih Güneş (30), elindeki pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlerin arasına girdi.

        HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre Güneş, hedef gözetmeksizin etrafa ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat (41), Hasan Sevindik (56), Gülsüm Gizem Samırkaş (38) ve eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ile Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı.

        ANNA, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Şüpheli daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Barakat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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        ŞÜPHELİ VE 4 YARALI TEDAVİYE ALINDI

        İntihar girişiminde bulunan şüphelinin de arasında bulunduğu 5 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Barakat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        RESMİ NİKAH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYORMUŞ

        Öte yandan, Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in 1 ay önce düğün yaptığı, resmi nikah için ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı.

        Ayrıca, saldırgan Mehmet Fatih Güneş'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        Mehmet Fatih Güneş’in pompalı tüfekle vurduğu Suriye uyruklu Anna Barakat'ın ardından, aynı saldırıda yaralanan bir ay önce düğün yaptığı Hasan Sevindik de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Sevindik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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