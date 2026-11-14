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        Haberler Dünya Amerika ABD genelinde tüm uçuşlar durduruldu

        ABD genelinde tüm uçuşlar durduruldu

        ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçesiyle" ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçak kalkışlarının bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi. ABD'ye gelen uluslararası uçuşların ise ayrı ayrı değerlendirileceği belirtildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 00:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD genelinde tüm uçuşlar durduruldu

        ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Hava Trafik Kontrol Sistemi Komuta Merkezi, ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçak kalkışlarının durdurulmasına ilişkin bildiri yayımladı.

        ANKA'da yer alan habere göre merkezin 13 Kasım 2026 tarihli, 111 numaralı bildirisinde, kararın "olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçesiyle" alındığı belirtildi.

        Tüm hava aracı işletmecilerine yönelik duyuruda, kalkış yapacak uçakların bir sonraki bildirime kadar yerde kalması istendi. ABD’ye gelen uluslararası uçuşların ise ayrı ayrı değerlendirileceği kaydedildi.

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