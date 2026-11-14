ABD genelinde tüm uçuşlar durduruldu

Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri: TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti, GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi, Glock'un elebaşı Yunanistan'da yakalandı, Milliler Sergen Yalçın'la ilk sınavında

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TCMB ENFLASYON TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİYılın 4. ve son Enflasyon Raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin arz yönlü baskılarla yavaşladığını belirterek "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde ... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TCMB ENFLASYON TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİYılın 4. ve son Enflasyon Raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin arz yönlü baskılarla yavaşladığını belirterek "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik." dedi. Karahan, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 13,5'e gerileyeceğini öngördüklerini söyledi. Karahan, fon piyasasındaki gelişmeler sonrasında fonlardan çıkışın büyük oranda mevduata yöneldiğini de sözlerine ekledi. GSS BORÇLARININ SİLİNMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİAK Parti, 1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait GSS prim borçlarının silinmesini de içeren kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "2,8 milyon vatandaşın prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyoruz" derken yarın, hem fon koordinasyon kurulu toplantısının yapılacağını hem de ikinci ödeme planının ilan edileceğini duyurdu. SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI YUNANİSTAN'DA YAKALANDIİçişleri Bakanlığı, Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan kaydı bulunan suç örgütü Glock'un elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. FABRİKA PATLAMASINDA 9 TUTUKLAMAİzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında hayatını kaybeden 18 kişiye veda edillirken, olaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. OKUL SALDIRISINDA BAŞSAVCILIKTAN FLAŞ İTİRAZKahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da, 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Valilik, aralarında eski il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de olduğu 11 kamu görevlisi için soruşturma izni vermezken eski okul müdürü, rehber öğretmen ve müdür yardımcısı için soruşturma izni verdi. Kararda, "Çok ağır problemleri olduğu ve derslerde çoğunlukla uyuduğu anlaşılan saldırgan öğrencinin problemli davranışlarının herkesçe bilindiği, ancak tedbir almak yerine görmezden gelindiği" tespitleri yer aldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN COP31 TEMASLARICOP31 gündemine bakalım şimdi... Dün liderler zirvesi vardı gelişmeleri aktarmıştık... Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 kapsamında Antalya'daki temaslarını sürdürdü. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi. BAKAN ŞİMŞEK: 5,1 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 10 ANLAŞMAYA İMZA ATTIKHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da COP31 kapsamında katıldığı imza töreninde Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza atıldığını açıkladı. TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DIŞ FİNANSMANLI DEMİRYOLU PROJESİNE 25 TEKLİFUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan da önemli bir açıklama var. Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin ihale sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesine, Türkiye'den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya'dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla toplam 25 teklif aldığını duyurdu. "ABD İSRAİL'E 4 MİLYAR DOLARLIK YARDIMINI KADEMELİ OLARAK AZALTACAK"Şimdi ABD Başkanı Trump, İsrail'e yapılacak 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı yönünde bir açıklama yapmıştı. Netanyahu cephesinden bu açıklamasının aksi bir iddia geldi. Seçimin ardından yeni hükümetin kurulması için görüşmelerin sürdüğü İsrail'de geçici Başbakan Netanyahu'nun ofisi, ABD yardımlarının kademeli olarak azaltılacağını savundu. "NETANYAHU, İRAN'LA YENİDEN SAVAŞI ÇIKIŞ YOLU OLARAK GÖRÜYOR"Öte yandan İsrail basınında yer alan iddiaya göre, koalisyon kuramayan Netanyahu'nun iktidarını korumak amacıyla İran'la yeniden savaş başlatmayı çıkış yolu olarak gördüğü ifadelerine yer verildi. A MİLLİ TAKIM, SERGEN YALÇIN'LA İLK SINAVINDAA Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında İzmir'de Belçika'yı konuk ediyor... Karşılaşma, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başındaki ilk maçı olacak. Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden ve henüz puan alamayan Türkiye, Belçika karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor... Daha Az Göster