Pink Floyd'un gitaristi Roger Waters "Vazgeçemeyeceğim kadın" dediği beşinci eşi Kamilah Chavis'ten boşanıyor

Rock grubu Pink Floyd'un efsanevi gitaristi Roger Waters, "Hayatımın aşkı" dediği beşinci eşi Kamilah Chavis'ten boşanıyor. 83 yaşındaki İngiliz müzisyen, 10 Kasım Salı günü New York Yüksek Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi sunarak, 48 yaşındaki eşi Chavis'e dava açtı.

Mahkeme kayıtlarına göre, ikili arasında "çekişmeli" bir dava görülecek. Bu da çiftin ayrılıklarının en az bir yönü konusunda henüz anlaşmaya varamadığını gösteriyor.

Waters ve Chavis çiftinin ayrılıklarının nedeni kamuoyuna açıklanmadı.

1965'te Pink Floyd'u kuran Waters, Ekim 2021'de Chavis ile evleneceğini duyurduğunda, beşinci evlilik girişiminin kalıcı olacağıyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

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"DOĞRU KİŞİYİ BULDUM" DEMİŞTİ

Müzisyen, Facebook'ta düğün törenlerinden bir dizi fotoğraf paylaşarak, "Çok mutluyum, sonunda doğru kişiyi buldum" demişti. Waters, yeni eşinin fotoğrafının yanında kendisini "çok mutlu bir adam" olarak da tanımladı. Ancak çiftin mutluluğu sadece beş yıl sürdü.

İkilinin aşkı, Chavis'in 2016'da California'daki Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde şoför olarak çalışırken Waters'ın dikkatini çekmesiyle, beklenmedik bir şekilde başlamıştı.

2018'de Arjantinli yayın organı Infobae'ye verdiği bir röportajda Waters, Chavis'in kendisini oteli ile konser mekanı arasında taşıdığını anlatarak, "İki hafta boyunca aynı yerdeydim ve otel ile stadyum arasında sürekli olarak taşınıyorduk. Güvenlik görevlim onunla oturur ve ben arkada dururken sohbet ederlerdi. Bilmiyorum, bir şey beni ona çekti" demişti.

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ŞOFÖRÜNE AŞIK OLDU

Sonunda Waters ilk adımı atmaya karar vermiş ve Chavis'e iltifat etmişti. "Sana hiç çok güzel elmacık kemiklerin olduğunu söyleyen oldu mu?" diye sorduğunu söyleyen Waters, "Küçük bir tepki gördüm ve bu her şeyin başlangıcıydı" ifadesini kullanmıştı.

Aynı röportajda Waters, ilişkilerin kalıcı olmasını sağlayan şeyin ne olduğuna dair düşüncelerini paylaşırken, gerçek aşkın duygusal olgunluk ve almaktan ziyade vermeye istekli olmayı gerektirdiğini öne sürmüş, "Gerçek aşk varsa, mutlaka uzun süre devam eder" demişti.

Çift, evliliklerini büyük ölçüde gözlerden uzak tutmuş, ancak zaman zaman halka açık etkinliklerde birlikte görünmüştü. İkili, bazen sosyal medyada hayatlarından kesitler paylaşmıştı.

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BEŞ KEZ EVLENDİ

Waters, ilk evliliğini çocukluk aşkı Judith Trim ile 1968'de yaptı, 1975'te boşandı. 1976'da Carolyne Christie ile evlenen müzisyenin, bu evlilikten Harry ve India adında iki çocuğu oldu. Çift, 1992'de ayrıldı. Waters daha sonra 1993'te Priscilla Phillips ile evlendi ve Jack adında bir oğulları oldu. Çift, 2001'de boşandı.

Waters'ın, yönetmen Laurie Durning ile olan dördüncü evliliği 2012'de başladı ve üç yıl sonra ayrılıkla sona erdi.