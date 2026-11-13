Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Pink Floyd'un gitaristi Roger Waters "Vazgeçemeyeceğim kadın" dediği beşinci eşi Kamilah Chavis'ten boşanıyor

        Pink Floyd'un gitaristi Roger Waters "Vazgeçemeyeceğim kadın" dediği beşinci eşi Kamilah Chavis'ten boşanıyor

        Pink Floyd efsanesi Roger Waters, "Nihayet hayatımın aşkını buldum" açıklamasından beş yıl sonra, beşinci eşi Kamilah Chavis'a boşanma davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 16:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor

        Rock grubu Pink Floyd'un efsanevi gitaristi Roger Waters, "Hayatımın aşkı" dediği beşinci eşi Kamilah Chavis'ten boşanıyor. 83 yaşındaki İngiliz müzisyen, 10 Kasım Salı günü New York Yüksek Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi sunarak, 48 yaşındaki eşi Chavis'e dava açtı.

        Mahkeme kayıtlarına göre, ikili arasında "çekişmeli" bir dava görülecek. Bu da çiftin ayrılıklarının en az bir yönü konusunda henüz anlaşmaya varamadığını gösteriyor.

        Waters ve Chavis çiftinin ayrılıklarının nedeni kamuoyuna açıklanmadı.

        1965'te Pink Floyd'u kuran Waters, Ekim 2021'de Chavis ile evleneceğini duyurduğunda, beşinci evlilik girişiminin kalıcı olacağıyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

        REKLAM

        "DOĞRU KİŞİYİ BULDUM" DEMİŞTİ

        Müzisyen, Facebook'ta düğün törenlerinden bir dizi fotoğraf paylaşarak, "Çok mutluyum, sonunda doğru kişiyi buldum" demişti. Waters, yeni eşinin fotoğrafının yanında kendisini "çok mutlu bir adam" olarak da tanımladı. Ancak çiftin mutluluğu sadece beş yıl sürdü.

        İkilinin aşkı, Chavis'in 2016'da California'daki Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde şoför olarak çalışırken Waters'ın dikkatini çekmesiyle, beklenmedik bir şekilde başlamıştı.

        2018'de Arjantinli yayın organı Infobae'ye verdiği bir röportajda Waters, Chavis'in kendisini oteli ile konser mekanı arasında taşıdığını anlatarak, "İki hafta boyunca aynı yerdeydim ve otel ile stadyum arasında sürekli olarak taşınıyorduk. Güvenlik görevlim onunla oturur ve ben arkada dururken sohbet ederlerdi. Bilmiyorum, bir şey beni ona çekti" demişti.

        REKLAM

        ŞOFÖRÜNE AŞIK OLDU

        Sonunda Waters ilk adımı atmaya karar vermiş ve Chavis'e iltifat etmişti. "Sana hiç çok güzel elmacık kemiklerin olduğunu söyleyen oldu mu?" diye sorduğunu söyleyen Waters, "Küçük bir tepki gördüm ve bu her şeyin başlangıcıydı" ifadesini kullanmıştı.

        Aynı röportajda Waters, ilişkilerin kalıcı olmasını sağlayan şeyin ne olduğuna dair düşüncelerini paylaşırken, gerçek aşkın duygusal olgunluk ve almaktan ziyade vermeye istekli olmayı gerektirdiğini öne sürmüş, "Gerçek aşk varsa, mutlaka uzun süre devam eder" demişti.

        Çift, evliliklerini büyük ölçüde gözlerden uzak tutmuş, ancak zaman zaman halka açık etkinliklerde birlikte görünmüştü. İkili, bazen sosyal medyada hayatlarından kesitler paylaşmıştı.

        REKLAM

        BEŞ KEZ EVLENDİ

        Waters, ilk evliliğini çocukluk aşkı Judith Trim ile 1968'de yaptı, 1975'te boşandı. 1976'da Carolyne Christie ile evlenen müzisyenin, bu evlilikten Harry ve India adında iki çocuğu oldu. Çift, 1992'de ayrıldı. Waters daha sonra 1993'te Priscilla Phillips ile evlendi ve Jack adında bir oğulları oldu. Çift, 2001'de boşandı.

        Waters'ın, yönetmen Laurie Durning ile olan dördüncü evliliği 2012'de başladı ve üç yıl sonra ayrılıkla sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'e şehit ateşi düştü: Acı haber ailesine verildi

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in acı haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Haberin verilmesinin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. (İHA)

        #Roger Waters
        #Pink Floyd
        #boşanma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!