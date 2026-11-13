'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 48 yakalama emri bulunan örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan'da yakalandı. Azerbaycan'da tutuklanan Demir'in Türkiye'ye iadesi için talepname düzenlendi
Giriş: 13 Kasım 2026 - 08:45 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİSİYDİ
İHA'daki habere göre soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi konumundaki Mehmet Recep Demir, Azerbaycan’da yakalandı.
48 AYRI YAKALAMA KARARI VARDI
Demir’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun "Kanunsuz Sınır Geçme" maddesi kapsamında tutuklandığı bildirildi.
İADE TALEBİ DÜZENLENDİ
Hakkında 48 ayrı yakalama emri bulunan Demir’in Türkiye’ye iadesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Azerbaycan adli makamlarına hitaben iade talepnamesi düzenlendiği öğrenildi.
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