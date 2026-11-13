Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı

        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı

        Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 48 yakalama emri bulunan örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan'da yakalandı. Azerbaycan'da tutuklanan Demir'in Türkiye'ye iadesi için talepname düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 08:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

        SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİSİYDİ

        İHA'daki habere göre soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi konumundaki Mehmet Recep Demir, Azerbaycan’da yakalandı.

        48 AYRI YAKALAMA KARARI VARDI

        Demir’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun "Kanunsuz Sınır Geçme" maddesi kapsamında tutuklandığı bildirildi.

        İADE TALEBİ DÜZENLENDİ

        Hakkında 48 ayrı yakalama emri bulunan Demir’in Türkiye’ye iadesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Azerbaycan adli makamlarına hitaben iade talepnamesi düzenlendiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da helikopter düştü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde 18.45 sıralarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması
        Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        "Kolej takımı havasındayız"
        "Kolej takımı havasındayız"
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!