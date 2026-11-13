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        Haberler Ekonomi Sigorta İklim değişikliği risklerinin finansmanında altın anahtar sigortada

        İklim değişikliği risklerinin finansmanında altın anahtar sigortada

        Antalya'da düzenlenen COP 31 İklim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sigorta Sayfası Özel" yayınına konuk olan Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, sigortanın yaptıran vatandaşların geleceği için gerekli olmasının yanı sıra iklim kaynaklı risklerin finasmanı için de altın anahtar olduğunu kaydetti. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ise "Sürdürülebilir bir gelecek planlıyorsak sigorta ekosistemi işin içinde olmak zorunda" diye başladığı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Sürdürülebilir gelecek için sigorta

        COP31 İklim Zirvesi'nde kurulan Sigorta Evi'nden yayımlanan Sigorta Sayfası programında koşuşan Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, COP31'de konuşulanların dünyanın geleceğini ilgilendirdiğini belirterek, "Dünya tek ve hepimizin. Nasıl katkı sağlayabiliriz bunu konuşuyoruz. Konuşulanların dönüp dolaşıp sigortaya dokunduğunu görüyoruz. Sigortanın daha fazla konuşulmasını ve çözüm odaklı olarak devletlerin ajandasında yer alması çabası içindeyiz" diye konuştu. Neciboğlu, sigortanın yaptıran vatandaşların geleceği için gerekli olmasının yanı sıra iklim kaynaklı risklerin finansmanı için de altın anahtar olduğunu kaydetti.

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        Türkiye'nin deprem ve sel gibi afetlere açık olduğunun altını çizen Neciboğlu, "Kişileri ve müesseseleri korumayan bir teminat yok. Konu sigortalı sayısının artması. Eğer sigortalı sayısı artarsa bizim tarafımızdan alınan korumalar daha fazla kullanılacak, hem de devlet bütçesi üzerindeki yük azalmış olacak" dedi. İstanbul'da meydana gelen selin zararının 300 milyon dolara ulaştığını söyleyen Neciboğlu, vatandaşların afet sonrası hayata yeniden başlamaları için sigortanın çok kritik olduğunu söyledi.

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        Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ise "Sürdürülebilir bir gelecek panlıyorsak sigorta ekosistemi işin içinde olmak zorunda" diye başladığı sözlerini "Sigorta ve reasürans dünyasında yaratılan sermaye, kapasite ve deneyim ile becerilerle önemli yatırımlara kaynaklar sağlanıyor" diye sürdürdü.

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        COP21 ile COP31 arasındaki farka dikkat çeken Ölken aradan geçen 10 yıllık değişimleri şöyle yorumladı: "3'er yıllık periyodlarla gelişerek gelmiş bir taahhütler zinciri var. 10 yıl önce atılan imzalarda iklim değişimi ve küresel ısınmanın büyük bir gelecek riski oluşturduğu söylendi ve küresel ısınmayı aşağı çekmek için devletler taahhütlerde bulundu. COP31'de ise ilk kez diyalogdan uzlaşmaya uzlaşmadan eyleme geçilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. 10 yıldır tematik olarak dikkat çekildi, farkındalık artırıldı artık 2026'da eyleme geçilmesi ve taahhütlerin sonuç üretmesi gerektiğinin altı çiziliyor."

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        Yinelenebilir enerjinin sigortacılar için iş fırsatı olmasının yanı sıra bir sorumluluğu ifade ettiğinin altını çizen Ölken, "Dünyada da Türkiye'de de sigortacılar eğer sürdürülebilirlik adına katkı vermek istiyorsa yenilenebilir enerji kapsamındaki riskleri daha iştahlı sigorta etmemiz gerekli. Diğer yandan trenleri, elektrikli araçları kullananların kullanmayanlarla farkı olması gerekiyor. Ayrıca değişimlere kolay adapte olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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