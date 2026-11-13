Manchester United'da teknik direktör değişiklikleri servete mal oldu: Pogba'nın bonservisini geçti!

The Telegraph'ın haberine göre, Manchester United, 2013 yılından bu yana teknik direktörlerin göreve getirilmesi ve sözleşmelerinin feshedilmesi için 120 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yaptı.

Son olarak 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Michael Carrick'in görevine son verilmesiyle bu tutara en az 6 milyon Euro daha eklendi.