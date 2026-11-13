Manchester United'da teknik direktör değişiklikleri servete mal oldu: Pogba'nın bonservisini geçti!
Manchester United'da Sir Alex Ferguson'un 2013'te ayrılmasından bu yana yaşanan teknik direktör değişikliklerinin maliyeti 120 milyon Euro'yu aştı. Michael Carrick'in de görevden ayrılmasıyla birlikte kulübün teknik direktör tazminatları ve göreve getirme maliyetleri, Paul Pogba için ödenen 105 milyon Euro'luk bonservis bedelini geride bıraktı. En yüksek tazminat 23,4 milyon Euro ile Jose Mourinho'ya ödenirken Ruben Amorim'in toplam maliyeti 20,8 milyon Euro'ya ulaştı. Bu dönemde futbolcu transferlerine 2,49 milyar Euro harcayan Manchester United, buna rağmen beklediği sportif başarıyı yakalayamadı.
Manchester United'da Alex Ferguson'un 2013 yılında görevinden ayrılmasının ardından yaşanan teknik direktör değişikliklerinin mali bilançosu dikkat çekici boyutlara ulaştı.
İngiliz kulübü, son olarak Michael Carrick ile yollarını ayırırken Ferguson sonrası dönemde sekizinci teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Kırmızı Şeytanlar'ın bu süreçte teknik direktörler için ödediği bonservis ve tazminatların toplamı 120 milyon Euro'yu aştı.
Böylece kulübün teknik direktör değişikliklerine yaptığı harcama, tarihinin en pahalı transferi olan Paul Pogba için ödediği 105 milyon Euro'luk bonservis bedelini geride bıraktı.
The Telegraph'ın haberine göre, Manchester United, 2013 yılından bu yana teknik direktörlerin göreve getirilmesi ve sözleşmelerinin feshedilmesi için 120 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yaptı.
Son olarak 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Michael Carrick'in görevine son verilmesiyle bu tutara en az 6 milyon Euro daha eklendi.
İngiliz ekibinin yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan Mauricio Pochettino için de yaklaşık 9 milyon Euro bonservis ödemesi gerekebileceği belirtildi. ABD Millî Takımı'nı çalıştıran Arjantinli teknik adamın mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
EN YÜKSEK TAZMİNAT MOURİNHO'YA ÖDENDİ
Manchester United'ın teknik direktör değişikliklerinde en yüksek tazminat ödemesi José Mourinho için yapıldı.
Temmuz 2016'da göreve başlayan Portekizli çalıştırıcı, kulüpteki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşarken Premier League'de altıncı ve ikinci sırada tamamlanan sezonların ardından Aralık 2018'de görevinden ayrıldı. İngiliz kulübü, Mourinho'ya sözleşmesinin feshi nedeniyle 23,4 milyon Euro tazminat ödedi.
Mourinho'nun ardından göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer için de 10,9 milyon Euro ödeme yapıldı. Norveçli teknik adamın Kasım 2021'de ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Ralf Rangnick'in ayrılığı ve sözleşmesine ilişkin düzenlemelerin toplam maliyetinin ise 17,6 milyon Euro'ya kadar ulaştığı aktarıldı.
2022 yazında göreve başlayan Erik ten Hag da Manchester United'ın yüksek maliyetli teknik direktör değişikliklerinden biri oldu. Hollandalı çalıştırıcı, 2024 yılında Manchester City'ye karşı kazanılan FA Cup finalinin ardından sözleşmesini uzatmasına rağmen aynı yılın ekim ayında görevden alındı. Kulübün Ten Hag'a ödediği tazminat 12,4 milyon Euro olarak kayıtlara geçti.
RUBEN AMORİM'İN MALİYETİ 20 MİLYON EURO'YU AŞTI
Kasım 2024'te Sporting CP'den transfer edilen Ruben Amorim için Portekiz kulübüne bonuslar hariç 11 milyon Euro bonservis ödendi. Manchester United'ın başında 63 karşılaşmaya çıkan Amorim, Ocak 2026'da görevinden ayrılırken 9,8 milyon Euro tazminat aldı. Böylece Portekizli teknik adamın toplam maliyeti 20,8 milyon Euro'ya ulaştı.
Ferguson'un doğrudan halefi David Moyes için 5,9 milyon Euro, Louis van Gaal için ise 10 milyon Euro tazminat ödendi. Teknik direktörlerin yanı sıra yönetim kadrosundaki değişiklikler de kulübün maliyetlerini artırdı.
Newcastle United'dan 3,6 milyon Euro karşılığında göreve getirilen sportif direktör Dan Ashworth, yalnızca beş ay sonra ayrılırken 4,9 milyon Euro tazminat aldı.
2,49 MİLYAR EURO'LUK TRANSFER HARCAMASINA RAĞMEN
Manchester United'ın yüksek maliyetleri yalnızca teknik direktör değişiklikleriyle sınırlı kalmadı. İngiliz kulübü, Ferguson'un ayrılışından bu yana yeni futbolcular için toplam 2,49 milyar Euro bonservis harcaması yaptı.
Bu dönemde Avrupa'da yalnızca Chelsea ve Manchester City daha fazla transfer harcaması gerçekleştirdi. Buna karşın Manchester United, söz konusu süreçte bir UEFA Avrupa Ligi, ikişer FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonluğu elde edebildi. Kulüp, özellikle Premier League'de beklediği istikrarı sağlayamadı.
Son yedi sezonda 500 milyon Euro'nun üzerinde zarar açıklayan Manchester United, bir yandan da giderlerini azaltmaya yönelik adımlar atıyor. 2025 yılından bu yana 322 çalışanın işine son verilirken personel için sunulan ücretsiz öğle yemeği uygulaması da kaldırıldı. Bu kararla yıllık 1,2 milyon Euro'nun üzerinde tasarruf hedeflendi.
Teknik direktör değişiklikleri ve yüksek transfer harcamalarına rağmen sportif başarıda istikrar yakalayamayan Manchester United, mevcut sezonda Premier League'de düşme hattında bulunuyor. İngiliz kulübü, Pochettino'nun olası göreve gelişiyle yeni bir başlangıç yapmayı hedeflerken teknik direktör değişikliklerinin toplam maliyetinin daha da artması bekleniyor.