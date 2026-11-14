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        Meteoroloji saat verip uyardı! 11 kent için "sarı" alarm! Marmara'ya dikkat

        MGM'den alınan bilgilere göre bugün, Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak ile fırtına etkili olacak. Meteoroloji, 11 kent için "sarı" alarm vererek sel ve taşkın uyarısında bulundu. İstanbul'da metrekareye 21-50 kg yağış beklendiği bildirildi. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 07:04 Güncelleme:
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        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kırıkkale, Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        TRAKYA VE İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

        Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve sis bekleniyor.

        11 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        MGM tarafından "sarı" alarm verilerek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulunulan 11 kentimiz şöyle: "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA'DA RÜZGAR ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:

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        ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvveti olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 26, Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

        BURSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 24, Parçalı bulutlu

        ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 21, Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DÜZCE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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        KASTAMONU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ERZURUM: 10, Parçalı bulutlu

        KARS: 11, Parçalı bulutlu

        MALATYA: 14, Parçalı bulutlu

        VAN: 12, Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 18, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 17, Parçalı bulutlu

        MARDİN: 15, Parçalı bulutlu

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        SİİRT: 16, Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 20, Parçalı bulutlu

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

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