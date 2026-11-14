Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kırıkkale, Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA VE İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve sis bekleniyor.

11 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

MGM tarafından "sarı" alarm verilerek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulunulan 11 kentimiz şöyle: "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."

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SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA RÜZGAR ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:

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ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvveti olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 26, Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

BURSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 24, Parçalı bulutlu

ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 21, Parçalı bulutlu

ÇANKIRI: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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KASTAMONU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM: 10, Parçalı bulutlu

KARS: 11, Parçalı bulutlu

MALATYA: 14, Parçalı bulutlu

VAN: 12, Parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 18, Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: 17, Parçalı bulutlu

MARDİN: 15, Parçalı bulutlu

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SİİRT: 16, Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 20, Parçalı bulutlu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?