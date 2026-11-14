Meteoroloji saat verip uyardı! 11 kent için "sarı" alarm! Marmara'ya dikkat
MGM'den alınan bilgilere göre bugün, Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak ile fırtına etkili olacak. Meteoroloji, 11 kent için "sarı" alarm vererek sel ve taşkın uyarısında bulundu. İstanbul'da metrekareye 21-50 kg yağış beklendiği bildirildi. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kırıkkale, Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TRAKYA VE İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR
Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve sis bekleniyor.
11 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
MGM tarafından "sarı" alarm verilerek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulunulan 11 kentimiz şöyle: "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA RÜZGAR ORTA KUVVETTE
Rüzgarın genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:
ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvveti olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 26, Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
BURSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 24, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 21, Parçalı bulutlu
ÇANKIRI: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ERZURUM: 10, Parçalı bulutlu
KARS: 11, Parçalı bulutlu
MALATYA: 14, Parçalı bulutlu
VAN: 12, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 18, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 17, Parçalı bulutlu
MARDİN: 15, Parçalı bulutlu
SİİRT: 16, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 20, Parçalı bulutlu