Burca göre seyahat
Sevgilinizle birlikte çıkacağınız seyahati onun burcuna göre seçmek hayatınızda neler değiştirir?
Sevgilinize yapabileceğiniz en güzel sürprizlerden biri şüphesiz birlikte seyahat etmek... Yeni yerler keşfetmek, uzun süredir hayalini kurduğunuz rotaya doğru yola çıkmak, farklı kültürler tanımak yanınızda sevdiğiniz kişi olunca çok daha güzel oluyor. Peki, bu seyahat tam da sevgilinizin keyif alacağı özellikte olsa ikinizi de daha fazla mutlu etmez mi? İşte sevgilinizin burcuna göre seyahat rotası seçme rehberi...
Koç Burcu
Koç burcu kadınları genç ruhlu, idealist ve tutkulu olur. Böyle bir kadını şaşırtmak ve ona keyifli bir deneyim yaşatmak için yeşilin bin bir tonunu görebileceğiniz Karadeniz’e örneğin Çamlıhemşin’e gidebilir, hava uygunsa burada zipline yapabilirsiniz. Koç erkeği ise macera tutkunudur. Rotanızı şimdilerde karla kaplı Kapadokya’ya çevirebilir, böyle bir havada balona binerek adrenalin dolu bir macera yaşayabilirsiniz.
Boğa Burcu
Boğa kadınları konfor, huzur ve sakinlikten hoşlanır. Bu nedenle 14 Şubat için plan yaparken onu Abant’taki manzaralı otellere ya da Sapanca’da konumlanmış wellness tesislerine götürerek çok mutlu edebilirsiniz. Boğa burcu erkeğinin kalbine giden yol midesinden geçer. İşte bu nedenle 14 Şubat’ta rotanızı Adana’ya, Diyarbakır’a ya da Gaziantep’e çevirerek erkek arkadaşınızla eşsiz yemekler tadabileceğiniz bir gastronomi turu planlayabilirsiniz.
İkizler Burcu
Bu burcun kadınları yeni kişilerle tanışmayı, sosyal medyayı aktif olarak kullanarak daha çok kişiye ulaşmayı sever. İşte tam da bu nedenle İkizler burcu kız arkadaşınız için yeni kişilerle tanışabileceği ve güzel manzaralar yakalayabileceği bir plan yapabilirsiniz. Kırklareli, Lüleburgaz veya Tekirdağ bölgesinde bir bağ evi kiralayarak ona güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. İkizler burcu erkekleri popüler yerler yerine henüz keşfedilmemişin peşindedir. Bu nedenle onu şaşırtıp Narköy'deki ekolojik tatil yerlerinden birini ziyaret edebilirsiniz.
Yengeç Burcu
Yengeç kadınları suyu ve denizi çok sever. Onun için Datça, Kaş ya da Bodrum gibi deniz kenarındaki rotalardan birini seçip, kış mevsiminde burada bambaşka bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yengeç erkekleri ise ev konforuna düşkündür. Onun için seyahat planı yaparken Alanya, Kaş gibi bölgelerde ev konforunu aratmayan rahatlıktaki, sakin otellerden birini seçebilirsiniz. Yengeç burcu sevgilinizle eşsiz bir deneyim için tek ihtiyacınız Antalya’ya bir uçak bileti…
Aslan Burcu
Kız arkadaşınız aslan burcuysa 14 Şubat’ta ona kendisini şımartabileceği bir spa tatili önerebilirsiniz. Özgüvenleriyle öne çıkan Aslan burcu erkekleri ise her detayın düşünüldüğü konforlu bir tesisi tercih eder. İşte tam da bu yüzden Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki lüks oteller, iyi bir seçenek olabilir.
Başak Burcu
Başak burcu bir kadın için tatil sade ve huzur verici olmalı… Kız arkadaşınızın hem ruhuna hem de gözlerine hitap eden bir yer arayışındaysanız Pamukkale ideal olabilir. Başak erkeklerinin planlı, düzenli ve titiz olduğunu düşünürsek tatil planını da ona göre yapmalı, her anı planlamalısınız. Güzelliği ve huzurlu atmosferiyle Yeşilırmak kenarındaki şehzadeler şehri Amasya’ya birlikte seyahat edebilirsiniz.
Terazi Burcu
Sevgiliniz bir terazi kadınıysa onu Antalya’daki ultra her şey dahil konseptli otellerden birine götürebilirsiniz. Dört bir yanı güzelliklerle, tarihle dolu Antalya’ya yapacağınız bu seyahat onu çok mutlu edecektir. Terazi erkekleri içinse güzelliklerle bezeli bir rota seçmelisiniz. Alaçatı, Urla gibi popüler tatil rotaları bu mevsimde de çok güzel oluyor. Birlikte bu yerleri bir de kışın keşfedeceğiniz çok özel bir tatil yapabilirsiniz.
Akrep Burcu
Akrep kadınları şaşırtılmayı, yeni şeyler denemeyi, gizemi sever. Bu nedenle sevgilinizi mistik atmosferi ve masalsı dokusuyla herkesi kendine hayran bırakan Mardin’e götürebilirsiniz. Sevgiliniz bir Akrep erkeği ise cesaretiyle öne çıkar. Gözü pek bu adamla Rize’deki taş evlerde çok romantik bir tatil yapabilirsiniz.
Yay Burcu
Yay kadınlarını mutlu etmek için klasiklerden uzaklaşmalısınız. Onu Akyaka gibi yazın popüler olan bir yere kışın götürebilir ya da birlikte yoga kampına giderek onun bohem ruhuna hitap edebilirsiniz. Yay erkekleri dinamik ve hareketli olur. Palandöken ve Uludağ gibi keyifli bir rotada birlikte hem spor hem de romantik bir tatil yapabilirsiniz.
Oğlak Burcu
Oğlak kadını zamanını nasıl geçirdiğine önem verir. Yani onun karşısına program yapmadan çıkmamalısınız. Birlikte Palandöken’deki popüler otellerden birinde kayak keyfi yapabilirsiniz. Oğlak burcu erkeği kariyerine çok bağlı olduğu için bu dönemde uzun bir tatili tercih etmeyecektir. Bu yüzden. Marmaris, Bodrum ya da Çeşme gibi bir rotaya yapacağınız kısa bir seyahat onu mutlu edebilir.
Kova Burcu
Sevgiliniz bir Kova kadınıysa onunla yeniliklerle dolu bir seyahat planlamalısınız. Bir glamping rotasında, İznik veya Düzce'deki ağaç evlerde kalmak onun için büyük bir keyif olabilir. Kova erkekleri ise yeni dostluklar edinmeyi sever. Doğu Ekspresi ile bir seyahat planlarsanız hem birlikte keyifli vakit geçirebilir hem de yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
Balık Burcu
Balık kadını romantiktir. Bu yüzden tatiliniz de romantik olmalı. Örneğin Tekirdağ’daki dağ evlerinden birinde kalabilirsiniz. Balık erkeği ise huzur ve rahatlık arar. Onunla birlikte Datça gibi hem sakin hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan bir rotada ya da Sapanca’daki wellness tesislerinden birinde tatil yapabilirsiniz.