Almanya'nın Köln kentinde bulunan gotik tarzdaki Köln Katedrali'nin 1248 yılında temelleri atılmış, yapımı 632 yıl sürmüş, 1880 yılında hizmete açılmış. Kent merkezinde yer alan ve şehrin her tarafından gözüken yapı, yüzyıllar boyunca maddi sıkıntılardan dolayı ve eldeki diğer imkânsızlıklardan ötürü bitirilemeyen inşaat diye isim yapmış. Gotik tarzdaki katedral 7000 m² lik alan kaplıyor ve 157 m yükseklikte. UNESCO Dünya Mirası Listesi 'ne dahil edilmiş. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda büyük zarar görmesine rağmen restore edilerek tekrar eski ihtişamına kavuşturulmuş. Almanya'ın ikinci, Dünya'nın ise üçüncü büyük kilisesi ünvanını taşıyor.

Köln Katedrali, Hristiyanlık dünyasının önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor. Kilise içerisinde birçok dini eserin yanı sıra Aziz Engelbert'in mezarı da bulunuyor. Ayrıca, kilisenin bünyesinde dünyanın en büyük çanlarından biri olan "St. Peter's Bell" bulunuyor. Köln Katedrali, mimari özellikleri, tarihi önemi ve sanatsal değeri ile dünya çapında tanınan bir yapı ve her yıl binlerce turisti kendisine çekiyor.