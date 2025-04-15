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Yapımı 632 yıl süren Köln Katedrali

Avrupa'nın en büyük katedrallerinden biri olan Köln Katedrali, gotik mimaride inşa edilmiş büyük bir kilise.

Giriş: 15.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:48
Habertürk
Haberler Gastro Seyahat Yapımı 632 yıl süren Köln Katedrali

Almanya'nın Köln kentinde bulunan gotik tarzdaki Köln Katedrali'nin 1248 yılında temelleri atılmış, yapımı 632 yıl sürmüş, 1880 yılında hizmete açılmış. Kent merkezinde yer alan ve şehrin her tarafından gözüken yapı, yüzyıllar boyunca maddi sıkıntılardan dolayı ve eldeki diğer imkânsızlıklardan ötürü bitirilemeyen inşaat diye isim yapmış. Gotik tarzdaki katedral 7000 m² lik alan kaplıyor ve 157 m yükseklikte. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda büyük zarar görmesine rağmen restore edilerek tekrar eski ihtişamına kavuşturulmuş. Almanya'ın ikinci, Dünya'nın ise üçüncü büyük kilisesi ünvanını taşıyor.

Köln Katedrali, Hristiyanlık dünyasının önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor. Kilise içerisinde birçok dini eserin yanı sıra Aziz Engelbert'in mezarı da bulunuyor. Ayrıca, kilisenin bünyesinde dünyanın en büyük çanlarından biri olan "St. Peter's Bell" bulunuyor. Köln Katedrali, mimari özellikleri, tarihi önemi ve sanatsal değeri ile dünya çapında tanınan bir yapı ve her yıl binlerce turisti kendisine çekiyor.

Köln Katedrali neden siyah?

157 metrelik uzunluğuyla dünyanın 3 büyük klisesinden biri olan Katedral, 2. Dünya Savaşı sırasında yağan asit yağmurları yüzünden büründüğü kara rengiyle de ünlenmiştir. Savaş sırasında, hastane olarak kullanıldığı için bombalanmadığı söylenir. Savaşta 262 kez bombalanan Köln, Almanya’nın en hasar gören kentlerinin başında geliyor.

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