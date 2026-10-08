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Seyahat

Lokalin peşinde: Amsterdam

Bugünkü sorumuz şu: Eğer Amsterdam'da bir lokal gibi yaşasaydınız neler yapardınız ve nerelere giderdiniz? Pınar Aksu yazdı.

Giriş: 08 Ekim 2026 - 20:19 Güncelleme: 08 Ekim 2026 - 20:19
Habertürk
Haberler Gastro Seyahat Lokalin peşinde: Amsterdam
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Geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'ı lokallerin gözünden görebilme şansım oldu. Bundan sekiz sene önce Hollanda'ya taşınan arkadaşımı görmek ve aynı zamanda her yıl Amsterdam'da düzenlenen IBC 2026'yı ziyaret etmek için Amsterdam’daydım.

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Bu yazı serisinde turist meraklarından uzaklaşıp “eğer gerçekten bu şehirde yaşasaydım neler yapardım ve nerelere giderdim?” sorusuyla olabildiğince genel önerilerden uzaklaşacağım. Çünkü ilgimi çeken; klasik Amsterdam listesinden biraz uzaklaşınca karşıma çıkanlardı. Deneyimlemekten keyif aldıklarımı sizinle paylaşmak isterim.

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Düzenli, ölçülü, kullanışlı

İlk baktığımda şehir gözüme fazla düzenli geliyor, alışkın değilim çünkü… Kanallar boyunca yan yana sıralanmış dar ve yüksek evler, birbirinden farklı cephelerine rağmen aynı bütünün parçası gibi. Köprüler, bisiklet yolları, tramvaylar, ağaçlar…

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Hiçbiri diğerinin önüne geçmiyor. Şehir gösteriş yapmadan güzel olmayı başarıyor. Amsterdam’ın en Hollandalı yanı bu ölçülü, kullanışlı estetik anlayışı.

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Gösteriş yapmadan güzel

Amsterdam şehrinin hikayesi, Amstel Nehri'nin çevresinde kurulmuş küçük bir yerleşimden, birkaç yüzyıl içinde dünyanın en tanınmış şehirlerinden birine dönüştü. İlk 1275'te adı kayıtlara giriyor; 17. yüzyılda ise ticaret ve nüfus patlayınca şehir, bugünkü merkezini belirleyen büyük genişleme projesine girişiyor. Herengracht, Keizersgracht ve Prinsengracht'ın oluşturduğu kanal kuşağı yalnızca güzel görünsün diye değil, büyüyen şehre yeni bir düzen vermek için kuruluyor.

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Bugün yürürken gördüğümüz o kusursuzluk hissinin arkasında aslında oldukça pragmatik bir şehircilik var. Evler dar ve yüksek çünkü parseller böyle planlanmış. Kanallar bir manzara unsuru olmadan önce ulaşım ve ticaretin parçası. Mahalleler yalnızca güzel görünmek için değil, şehir büyüsün diye kurulmuş.

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Amsterdam'ın bana ilginç gelen tarafı da burada başlıyor: Şehir, tarihini sergilemek yerine hâlâ onun içinde yaşıyor. Bir ağacın gövdesi gibi büyüyen bir şehir. Kanallar boyunca yan yana sıralanmış dar ve yüksek evler, birbirinden farklı cephelerine rağmen aynı bütünün parçası. Her şey olması gerektiği gibi anlayacağınız.

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Botel'in kıyısında başka bir Amsterdam

NDSM'de bu dönüşüm daha net görünüyor. NDSM tersane bölgesi alternatif bir kültür ve sanat merkezi.

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Bir zamanlar gemilerin üretildiği dev tersane alanı bugün sanatçıların, yaratıcı sektörlerin, restoranların ve etkinliklerin bulunduğu bir bölge.

Fotoğraf NDSM'nin ilginç giriş kapısını gösteriyor.

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Eski sanayi yapılarının arasından yürürken, Amsterdam'ın nasıl yaşlandığını değil, eskiyeni nasıl kullanmayı öğrendiğini gözlemliyorum.

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Doğru okudunuz: Ücretsiz

Centraal Station'dan NDSM'ye geçen feribota binmek de bu hikâyenin küçük bir parçası. Yayalar ve bisikletliler için ücretsiz olan feribot birkaç dakika içinde sizi şehrin başka bir yüzüne bırakıyor. Doğru okudunuz: Ücretsiz. Herkese ücretsiz...

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Diğer tarafta Amsterdam’da şehir içi toplu taşımaya 2026 itibarıyla 10,50 € günlük ayırman gerekir. Ulaşım Hollandalılar için de pahalı. Genel olarak ulaşımın pahalı olmasından dertliler.

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Metro sık ve geniş hatlarla şehri sarıyor, yani en pratiği metro kullanmak. Resim NDSM'deki grafiti çalışmalarından birini gösteriyor.

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Kıyıda Botel... Bugünlerde Ukraynalı savaş sığınmacılarının geçici olarak kaldığı yerlerden biri... Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Hollanda'nın farklı kentlerinde oteller, gemiler ve geçici konaklama alanları, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalılar için barınma çözümünün bir parçası oldu. Botel de bu hikâyenin Amsterdam'daki örneklerinden biri.

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Fotoğraf gene NDSM'den bir eseri gösteriyor.

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Bunu özellikle belirtmek gerekiyor: Burası bir tecrit alanı değil. Bir mülteci kampı görüntüsü de yok. Amsterdam'da suyun üzerinde yaşamak zaten başlı başına yabancı bir fikir değil.

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Kanal kenarlarında bağlı duran teknelerde yaşayan Hollandalılar var. Kimi için bu bir yaşam biçimi, kimi için şehir içinde kendine ait bir alan yaratmanın yolu. Londra'da da benzerlerini görebilirsiniz. Tekne evler, artık yalnızca alternatif bir romantizm değil; bazı insanlar için gerçek bir konut tercihi.

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Botel'in hemen arkasında ise Amsterdam'ın başka bir hikâyesi başlıyor. Eski tersane yapıları. Grafitiler. Yeni restoranlar. Etkinlik alanları. Ve giderek pahalılaşan bir şehir. NDSM’yi sadece eski tersane ve sanat alanı olarak anlatmak eksik kalır; rıhtım boyunca kafe, bar ve restoranlar var.

Noorderlicht daha bohem, sanatçı/yaratıcı çevre havası olan bir yer. Küçük tabaklar 8–16 €, burgerler 18–20 €, ana yemekler yaklaşık 22–30 €, kahve €3,50–4,70, bira ise yaklaşık 4–6€ seviyesinde.

Amsterdam'da konut bulmak bugün şehrin en büyük meselelerinden biri. Özellikle kiralık konut piyasasında arzın sınırlı, talebin yüksek olması, şehirde yaşamayı giderek daha zor ve pahalı hale getiriyor. Temelde aynı şehirde, barınmanın birbirinden çok farklı biçimleri...

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Bi’şeyler yiyelim - Bir Amsterdam akşamı

Hollanda'nın Endonezya ve Surinam başta olmak üzere eski kolonileriyle kurduğu tarihsel bağlar, Amsterdam'ın kültürel dokusunda hâlâ çok görünür. Hollanda'nın nüfusunun yaklaşık yüzde 17'si ülke dışında doğmuş. Üstelik bu oran yalnızca bugünkü hareketliliği anlatıyor.

Bunu önce yemeklerde fark ediyorsunuz. Endonezya mutfağı Amsterdam'ın gündelik hayatının o kadar doğal bir parçası. Surinam mutfağı, Karayipler, Ortadoğu, Afrika, İtalya, Asya ve tabii Türk mutfağı... Amsterdam'da mutfaklar yan yana durmuyor yalnızca; birbirlerine karışıyor.

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De Pijp tarafındaysanız Fa.Pekelhaaring'a uğrayın. Burası gösterişli bir “Amsterdam'a gelmişken mutlaka gidin” restoranından çok, şehirde yaşayan birinin iyi yemek yemek istediğinde gidebileceği bir yer.

İtalyan mutfağı ağırlıklı ama menü yalnızca makarna ve pizzadan ibaret değil. Açık kantin havasındaki mekanın iddasız dekoruna bir anda beklenmedik tatlar eşlik ediyor. Mekanı keyifli kılan bu. İstiridye, bıldırcın ve tavşan eti gibi seçenekler restoranın klasik bir İtalyan trattoriasından biraz daha farklı bir yerde durmasını sağlıyor. Aynı zamanda vegan seçenekleri de bulunuyor.

Güncel menüde primi tabakları yaklaşık €16,50–17,50, ana yemekler €24,50–29,50 civarında; üç tabaklık menü ise yaklaşık €52- €60 arası.

Bir şehrin yemek kültürünün ne kadar uluslararası olduğunu anlatmanın, bunun üzerine üç paragraf yazmaktan daha iyi bir yolu var: Sofraya, pazara bakmak.

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Ertesi gün aynı mahallede Albert Cuyp Markt'a gidiyorum. 1905'ten beri kurulan pazarın tezgâhları boyunca yürürken peynir, balık, sebze, meyve, kumaş, çiçek ve kıyafet birbirine karışıyor. Sonra sıra stroopwafel'e geliyor. Ama sıcak olanına. Stoopwafle için Hollanda’nın milli tatlısı denilebilir. Turistlik bölgelerde renkli şekere bulanmış, ekstra çikolatalı ve daha süslü çeşitleri de satılıyor. Lokallerin asla tercih etmeyeceği stoopwaffle yani... Orijinali en sadesi. İki ince waffle hamuru arasındaki karamel henüz akışkan. Elinize aldığınızda hala sıcak.

Bir adet stoopwaffle Albert Cuyp Market’te 7€. Civarda bir kahve ise ortalama 3-3.5 €.

Eğer vaktiniz varsa Voorburgwal’a doğru kıvrılın ve Melly’s Stoopwaffle’a da bir şans verin. Aynı zamanda stoopwaffle atölyeleri var, katılım ücretsi ise kişi başı 27,5€. Web sitesinden randevu oluşturabilirsiniz.

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Hollanda’nın kızartmaları meşhur. Patates kızartması ise en bilineni. Fakat en özgün tat Bitterballen. Bir anlamda kroket fakat içi dopdolu bir kroket. Uzun süre pişirilmiş dana eti, ragu, muskat ve baharatlarla harmanlanmış bir köfte. Neredeyse her pub menüsünde var.

Spui medyanındaki eski pub’lardan biri olan De Brabantse Aap’de bir porsiyon bitterballen ve bir porsiyon Gehaktbal (Hollanda’ya özgü bir köfte, nezaketle tavsiye ediyorum.) ortalama 18€. Bitterballen: 8 adet 8,50€.

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Şahsi merakım vintage dükkanlar, antikacılar... Albert Cuyp Markt civarında birkaç tane ikinci el kıyafet dükkanı bulunuyor. İkinci el dükkanların da bu anlamda bir ekonomisi var. Kiloyla ya da tane ile satın alabilirsiniz. Ortalama fiyatlar 5€ ile 40€ arasında değişiyor. Ne almak istediğinize bağlı anlayacağız... Çok özgün parçalar bulabilirsiniz, bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle porselen merakı olanlar için bir cennet.

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Turistik olmayan bir gün: Şehir manzarası

NEMO Science Museum'a 2026 yetişkin giriş ücreti 21 €. çocuklar (4–17 yaş) için de €21; 0–3 yaş ücretsiz. Biletler belirli bir giriş saati için alınıyor.

NEMO'nun çatısındaki Rooftop Square'e ise çıkmak ücretsiz. Bana kalırsa şehre yukarıdan bakmak için harika bir nokta. Terastaki açık büfe restorandan yemek yiyebilir ya da bizim yaptığımız gibi bir kahve ve büyükçe bir Amerikan kurabiyesi ile manzarayı seyredebilirsiniz. Terasta kahve ve kurabiye toplam 5.5€.

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Central Station’a yakın olan Albert Heijn'den sıcak bir pizza alıp kanal kenarında oturuyoruz. Bazı marketlerin içinde taze pizza pişiriyorlar. Denemenizi nezaketle öneririm... Belki de seyahatin en iyi anları biraz böyle oluyor. Özel bir restoranda değil, önceden rezervasyon yapmadan bir marketten aldığınız pizzayla kanal kenarında oturup su kuşlarını izlemek tarifsiz bir keyif verebilir. Bir tekne ağır ağır ilerliyor. Birileri işe yetişiyor. Birileri eve dönüyor. En güzeli ise bu. Sessiz ama ritimli bir şehir burası. Ani korna sesleri yerine bolca turist kahkahası var.

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Yürüyerek Café Brecht'e geçiyoruz. Bir Witte Beer ısmarlayıp minik bir masaya sığışıyoruz. Ve bisikletliler... Hollandalılar için bisiklet adeta sonradan eklenmiş bir uzuv. Turistik aksesuar değil, gündelik hayatın kendisi. İnsanlar işe onunla gidiyor, alışverişe onunla çıkıyor, çocuklarını taşıyor, gece eve dönüyor. Bu yüzden bisiklet kiralayıp şehrin turistik rotasında dolaşmakla Amsterdam'da bisiklet kullanmak arasında küçük ama önemli bir fark var. Bisiklete gerçekten hakimseniz ara sokaklardan ayrılın, eğer iyi bir kullanıcı değilseniz denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Yanlış bir hareketinizle akan bir trafiği bozabilirsiniz. Hiç hoş karşılanmıyor, emin olabilirsiniz. Bu arada yürürken bisiklet yolunda olmadığınıza emin olun. Aynı uyarıyı tekrar ediyorum, hızlılar.

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Hiçbir şey yapmamak da programa dahil: Parklar

Vondelpark'a ve diğer tüm parkalara gidin. Sadece uzanmak için, sadece birkaç leylek görmek için, biraz sincap ve temiz hava için gidin. Amsterdam sular ve parklarla çevrelenmiş bir şehir. Baktığınız her noktada yaşam görmek bu yüzden normal. Bir şehri anlamanın yolu bazen onun insanlarını ne yaptıklarına bakmadan izlemekten geçiyor.

Vondel Parkın gece sahipleri evsizler. Bir köprünün altını mesken edinmişler ve günün içinde şehrin tüm pastrolliğine rağmen aslında yine de şehir olduğunu size hatırlatıyorlar. Tarihi eski tüm şehirler olduğu gibi.

Ve Vondelbunker. Parkın en gizli noktalarından biri. Amsterdam bir kartpostalın ötesinde artık, fazlasıyla gerçek bir şehir.

İstanbul denilen metropolde büyüdüm ve bu gibi kartpostal şehirlere uzaktan bakınca bana hep fazla makyajlı gelmiştir. İçinde biraz zaman geçirip, gerçeği görünce rahatlarım. Çok iyi bir dekorun verdiği huzursuzluğu tarif etmek biraz güç...

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Su ücretsiz

Amsterdam'ın bugün gördüğümüz şehir planı özellikle 17. yüzyıldan itibaren bir ağaç gövdesindeki halkalar gibi genişliyor. Yeni bir bölge kurulurken yalnızca binaların nereye yapılacağı değil, ulaşımından altyapısına kadar şehrin nasıl yaşayacağı da önceden düşünülüyor. Yüzyıllar içinde gelişen bu planlı yapı, bugün fark etmeden kullanılan pek çok şehir hizmetinin temelini oluşturuyor.
Bunun en basit örneklerinden biri su. Hollanda'da musluk suyu içilebilir. Evde, otelde, restoranda, müzede ya da sokaktaki çeşmede… Şişenizi doldurup devam edebilirsiniz. Amsterdam'da marketten şişe su almak zorunda değilsiniz.

Seyahat ederken kulağa küçük bir ayrıntı gibi geliyor aslında bir şehrin insanına ne kadar konfor sağladığını anlatan en basit göstergelerden biri. Su burada satın alınacak bir ürün olmaktan önce, ulaşılabilir bir şehir hizmeti.

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Çiş Durakları?!

Amsterdam’ın neredeyse her sokağında, bir köşede bu spiral görünümlü açık tuvaletlerden biriyle karşılaşabilirsiniz. İçeride de her an birini görebilirsiniz. “Kanala işemeyin, buraya yapın” demenin başka bir hali tabii. Ama bu kadar açıkta olmasını sorguluyorum. Kadınlar için tasarlanmamış olmasını ise iki kez sorguluyorum.

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Çiş Durakları?!

Amsterdam’ın neredeyse her sokağında, bir köşede bu spiral görünümlü açık tuvaletlerden biriyle karşılaşabilirsiniz. İçeride de her an birini görebilirsiniz. “Kanala işemeyin, buraya yapın” demenin başka bir hali tabii. Ama bu kadar açıkta olmasını sorguluyorum. Kadınlar için tasarlanmamış olmasını ise iki kez sorguluyorum.

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Ve elbette, Anna Frank ve Rembrandt

Anna Frank'ın evini ziyaret etmek istiyorsanız haftalar öncesinden bilet almanız gerekiyor. Her salı saat 10.00'da, altı hafta sonrası için biletler satışa açılıyor. Bilet fiyatları: 16,50 € + 1 euro rezervasyon için. Randevunuz olmasına rağmen uzun saatler kuyrukta bekleyebilirsiniz, hazırlıklı olmanızda fayda var.

Amsterdam'da turist rotasından özellikle uzak durmaya çalışıyorsanız bile Rijksmuseum için bir istisna yapılabilir. Rijksmuseum'un kendisi zaten şehrin en tanınmış yapılarından biri. Yapının içinde, avlusunda, etrafında uzun uzun dolaşmak bile başlı başına bir sergi turu.

Rijksmuseum yetişkin bileti şu anda 25€. Bilet belirli bir başlangıç saati için alınıyor; müze her gün 09.00–17.00 arasında açık.

Benim için mesele bu yerleri görmek ya da görmemek değil. Olduğu alanda nasıl bir akış var, avlusunda oturuluyor mu, müzik var mı, yaşıyor mu? Mesele, bir şehrin bunlardan daha büyük olduğunu bilmek. Bir sokakta şehir merdivenlerine oturduğunda ortam sana “kalk” demiyorsa konforludur. Ben böylesi şehirlerde mutlu hissediyorum.

Şehri rahatça dolaşmak için sonbahar iyi bir dönem. Ancak konaklama konusunu son dakikaya bırakmamakta fayda var. Amsterdam, yılın büyük bölümünde turist çeken bir şehir ve özellikle merkezdeki otellerde fiyatlar tarihe, haftanın gününe ve şehirdeki etkinliklere göre ciddi biçimde değişiyor.

Eylül ve ekim aylarında şehir merkezinde dört yıldızlı bir otelde gecelik fiyatlar sonbaharda kabaca 170–300 Euro arasında değişiyor; hafta sonları ve yoğun tarihlerde rakam daha da yukarı çıkabiliyor.

Airbnb’de sonbahar aylarında gecelik ortalama fiyat 200 Euro civarında. Daha ekonomik bir seçenek arıyorsanız hostellerde yatakhane yatakları günlük 15–30 Euro’dan başlayabiliyor.

Şehir, biraz kaybolduğunuzda daha iyi anlatmaya başlıyor kendini. Amsterdam öyle şehirlerden biri. Hepsi bir arada.

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A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçtan da puansız ayrılan A Milli Takım, son iki karşılaşmasında Belçika ve Fransa'dan puan alarak A Ligi'nde kalma mücadelesi verecek. Yeni formatta grup sonuncularının tamamı doğrudan küme düşmezken Türkiye, en kötü iki dördüncü arasında yer almaktan kurtulması halinde A Ligi'nde kalmak için play-off oynayabilecek.
Evden 20 kamyon çöp çıktı
Ordu'da çevreye yayılan kötü koku üzerine harekete geçen belediye ekipleri, 69 yaşındaki kişinin yalnız yaşadığı ev ve bahçesinde çöp yığınlarıyla karşılaştı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasında evden ve bahçeden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı
Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. MALTEPE'DE 7 KATLI BİNANIN ALTTAKİ 3 KATI ÇÖKTÜ Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı sabah saatlerinde çöktü. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenilirken, üst kattaki bina sakinleri tahliye edildi. Çalışmalarda 3'ü çocuk 10 kişi kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Enkazdaki 3 kişi aranıyor. Bina kontrollü yıkılacak" dedi. Binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verdi. 3 KİŞİNİN ARANDIĞI BİNADA KONTROLLÜ YIKIM Binanın kalanın da çökme riski olduğu için, binada kontrollü şekilde kısmi yıkım yapılıyor. Amaç binanın yükünün azaltılması.... Binada olduğu düşünülen 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları binanın yükü azaltılında devam edecek. ÇÖKEN BİNANIN 4 KATI KAÇAK Öte yandan binanın 4 katının kaçak olduğu tespit edildi. 1987 yılında binanın, 3 katlı iş merkezi olarak inşa edildiği; 39 yılda 7 katlı apartmana dönüştüğü ortaya çıktı. İlk olarak kaçak çıkılan 1 kat, belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Bu tespite rağmen birkaç yıl sonra diğer kaçak 3 kat daha inşa edildi. 1990 yılında bina için yıkım kararı veridliği de tespit edildi. ATÖLYENİN İŞLETMECİSİ: KOLON KESME YOK Binanın alt katındaki tekstil dükkanını işleten Fatma Kaya'nın, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaya "Orada bir kolon kesme durumu asla yok. Dükkana yaptığım tadilatın öncesi sonrası bile var. Nisan'dan sonra çatlaklar çok fazla büyümeye başladı" dedi. "KENTSEL DÖNÜŞÜME NİYETLENMİŞTİK, KEŞKE YAPSAYDIK" İtfaiye tarafından tahliye edilen bina sakinlerinden Tolga Gülpınar, "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak için apartman sakinleriyle birlikte müteahhitlerle görüştüklerini, ancak bunu bir anlaşmayla sonuçlandırmadıklarını belirterek, "Niyetlendik ama sonuçlandırmadık. Keşke bağlasaydık." diye konuştu. 43 BİN FON YATIRIMCISININ PARALARI YATIRILDI Günün diğer başlıklarına bakalım şimdi... Fon soruştumasıyle iglili gelişmeler sıcaklığını koruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi. BAKAN FİDAN: MEKKE İTTİFAKI SAVUNMA ANLAŞMASIDIR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orbán ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan "Mekke İttifakı Anlaşması saldırı değil savunma anlaşması, bir üyeye saldırı olursa onun yanında olursunuz. Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda." dedi. ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO'DAN TÜRKİYE'YE F-35 SATIŞI AÇIKLAMASI ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette Yunanistan ile Türkiye'nin arasında sorun çıkması ihtimaline ilişkin, "Benim için böyle bir şeyin yaşanması akılalmaz bir durum olurdu. Bu iki ülke, NATO müttefiki ve NATO ortağı. Bu, mümkün değil. Hiç kimse için iyi olmazdı" değerlendirmesinde bulundu. Rubio, ABD'nin NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkat çekti. Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, Trump'ın bunu sağlamak istediğini söyledi.
Olayın tanıkları yaşananları aktardı
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alt 3 katının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Yıkımın ardından görgü tanıkları ile kurtarılan ve olaydan etkilenen kişiler yaşananları anlattı
43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi
Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında, teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğunu belirterek, bu içeriklerin yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığını bildirdi. Bakanlık, soruşturmanın spekülasyonlara göre değil, deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü vurguladı. Açıklamada "Soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından "sızdırıldığı" beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır" ifadeleri kullanıldı
İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı, Başbakan Meloni'nin öncülük ettiği ve gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlerin sonucunda kilit rol oynayabilecek, tartışmalı seçim reformuna nihai onay verdi
Atilla Taş'ın acı günü
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de hayatını kaybetti. Sezen Taş'ın bir binanın 14'üncü katından düştüğü belirtildi
Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'nın savunma anlaşması olduğunu vurgulayarak, "Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Türkiye, başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" açıklamasında bulundu
Galatasaray'da Singo gerçeği!
Galatasaray'da Wilfried Singo, geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamıyor... Kulüp doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli yıldız için "Kronik bir sakatlığı yok" açıklaması yaparken; G.Saray'da 404 günü tamamlayan 25 yaşındaki oyuncu, bunun 118'ini sakat geçirdi...
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
2026 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveç Akademisi, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Kanadalı yazar Anne Carson'a verildiğini duyurdu
Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette Yunanistan ile Türkiye'nin arasında sorun çıkması ihtimaline ilişkin, "Benim için böyle bir şeyin yaşanması akılalmaz bir durum olurdu. Bu iki ülke, NATO müttefiki ve NATO ortağı. Bu, mümkün değil. Hiç kimse için iyi olmazdı" değerlendirmesinde bulundu. Rubio, ABD'nin NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkati çekti. Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, Trump'ın bunu sağlamak istediğini ifade etti
Eski müzik yeni müziği yendi mi?
Her gün yeni şarkılar yayımlanıyor ama kulağımız geçmişi arıyor. Hiç yaşamadığımız dönemlerin müziklerini bile kendimize ait hissedebildiğimiz bu yeni nostalji çağında, eski şarkılar neden yeniden bu kadar güçlü?
Yapay dolandırıcılık
Sigorta şirketlerinden olmayan hasarın parasını almak isteyen dolandırıcılar teknolojiyi de kullanarak akla hayale sığmayan yöntemlerle sigorta şirketlerinden haksız gelir sağlıyorlar. Dolandırıcıların son taktiği yapay zeka kullanarak fotoğraf oluşturarak özellikle sahte 'cam hasarı' ile tazminat almak. Özellikle küçük hasarlar sigorta şirketleri tarafından teknoloji kullanılarak fotoğraf üzerinden hızlı bir şekilde ödendiği için dolandırıcılar bu yöntemi sık kullanarak büyük gelirler elde ediyor. 
"Bu binada staj yaptım"
Bu akşam SHOW TV'de yeni bölümü yayınlanacak olan 'Muhtemel Aşk'ın Özlem'i Müge Bayramoğlu, canlandırdığı karakteri ve özel hayatına dair merak edilenlerini anlattı
Dede işçi gitti, torun CEO döndü
1964'te Almanya'ya işçi olarak giden bir dedenin hikayesi, 62 yıl sonra İstanbul'da Mercedes-Benz Türkiye'nin CEO koltuğuna uzandı. Uluslararası kariyerinin ardından Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı olarak ev sahipliği yaptığı Türkiye'deki ilk lansmanında duygusal mesajlar paylaşan Şenol Bayrak, "Kim derdi ki dedemin Almanya'ya gidişinden 62 yıl sonra ben burada olacağım ve İstanbul'da Mercedes-Benz Türkiye'de yeni görevimin başına geçeceğim. Daha önce görev yaptığım Çin, ABD, Almanya bir yana bu güzel memleketimiz bir yana. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...