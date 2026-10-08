Lokalin peşinde: Amsterdam

Botel'in hemen arkasında ise Amsterdam'ın başka bir hikâyesi başlıyor. Eski tersane yapıları. Grafitiler. Yeni restoranlar. Etkinlik alanları. Ve giderek pahalılaşan bir şehir. NDSM’yi sadece eski tersane ve sanat alanı olarak anlatmak eksik kalır; rıhtım boyunca kafe, bar ve restoranlar var.

Noorderlicht daha bohem, sanatçı/yaratıcı çevre havası olan bir yer. Küçük tabaklar 8–16 €, burgerler 18–20 €, ana yemekler yaklaşık 22–30 €, kahve €3,50–4,70, bira ise yaklaşık 4–6€ seviyesinde.

Amsterdam'da konut bulmak bugün şehrin en büyük meselelerinden biri. Özellikle kiralık konut piyasasında arzın sınırlı, talebin yüksek olması, şehirde yaşamayı giderek daha zor ve pahalı hale getiriyor. Temelde aynı şehirde, barınmanın birbirinden çok farklı biçimleri...