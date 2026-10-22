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        Haberler Dünya İsrail'de seçimlere geri sayım: Netanyahu İran tehdidini yineledi, seçim anketlerinde destek kaybetti

        İsrail'de seçimlere geri sayım: Netanyahu İran tehdidini yineledi, seçim anketlerinde destek kaybetti

        İsrail'de 28 Ekim'de yapılacak seçimler, 38 yıl sonra ilk kez zamanında gerçekleştirilecek. Seçimlere kısa süre kala Netanyahu, İran yönetimini "devirecekleri" yönündeki tehdidini yinelerken, son anketler Netanyahu bloğunun sandalye kaybettiğini ve Netanyahu'ya desteğinin yüzde 33'te kaldığını gösterdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 08:53 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
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        ⁠İsrail, 38 yıl aradan sonra ilk kez zamanında yapılacak kritik seçimlere hazırlanıyor. 27 Ekim'de gerçekleşecek seçim öncesinde İsrail'de yapılan bir anket, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki bloğun 2 sandalye kaybederek 51'e gerilediğini, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un bloğunun ise 55 sandalyeye ulaştığını ortaya koydu.

        Kanal 12 televizyonunun anketine göre Eisenkot, başbakanlık için tercih edilen isimler arasında da yüzde 44 destekle öne çıkarken, Netanyahu'nun desteği yüzde 33'te kaldı.

        Son ankete kıyasla Netanyahu bloğunun sandalye sayısı 2 azalarak 53'ten 51'e geriledi. Eisenkot'un bloğu ise 55 sandalyeye ulaştı.

        Eisenkot'un bloğu önde görülüyor ancak 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa her iki blok da ulaşamadı.

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        Ankete göre, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalyeyle ilk sırada yer aldı.

        Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi ise önceki ankete göre 2 sandalye kaybederek 19 sandalyeye geriledi.

        Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi yükselişini sürdürerek sandalye sayısını 1 artırdı ve 15 sandalyeye ulaştı.

        Ofer Winter liderliğindeki "Amcha Yisrael" Partisi ise seçim barajını aşarak 4 sandalye kazandı.

        Anket sonuçlarına göre muhalefet bloğu toplam 69 sandalyeye ulaştı. Bu sandalyelerin 55'i Siyonist partilere, 14'ü ise Arap partilerine ait oldu.

        İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor. Seçim sürecinde Netanyahu'nun liderliğindeki blok ile muhalefet partileri arasında rekabet sürerken, ülkenin gelecekteki yönetimine ilişkin siyasi ayrışma da sürüyor.

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        NETANYAHU İRAN TEHDİDİNİ YİNELEDİ

        Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek Meclis seçimlerine bir haftadan kısa süre kala yaptığı açıklamada İran yönetimini "devirecekleri" yönündeki tehdidini tekrarladı.

        İsrail’in güneyindeki askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Netanyahu, "Tahran yönetimi hala dersini almış değil." dedi.

        İran lideri Mücteba Hamaney'in "babasının izinden giderek" nükleer silah geliştirmeye çalıştığını iddia eden Netanyahu, şunları söyledi:

        "Bu tehdidi sonsuza dek ortadan kaldırmanın tek bir yolu var: İran'daki rejimi devirmek. İsrail ordusu, Mossad ve tüm güvenlik birimlerimize verdiğim talimat da bu yönde."

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        Savunma Bakanı Yisrael Katz ise törende yaptığı konuşmada, İran ve bölgedeki vekil güçlerinin, İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek seçimlerin sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırılar gerçekleştirmeye çalıştığını öne sürdü.

        Katz, "Girişimlerinizi tespit ediyoruz, bunları boşa çıkarmaya ve size tüm gücümüzle vurmaya hazırız. Eğer İran İsrail'e saldırırsa, İran yanar!" dedi.

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        #israil seçim
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