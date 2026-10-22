Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
Yalova-Bursa kara yolunda, minibüsün çarpmasıyla ikiye bölünen otomobilin sürücüsü 75 yaşındaki Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi
Yalova'da kaza, 29 Eylül’de saat 14.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa yönüne giderken Elmalık köyüne dönmek için kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Naim Arslan (75) yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki minibüs çarptı.
OTOMOBİL İKİYE PARÇALANDI
DHA'daki habere göre kazada Arslan’ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu. Minibüs ise refüjdeki ağaca çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek için akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Naim Arslan’ın kullandığı otomobile, orta şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki minibüsün hızla çarptığı görüldü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Metrelerce sürüklenen otomobilin ikiye ayrıldığı anlar ile refüje çıkan minibüsün ağaca çarparak durduğu anlar da görüntülere yansıdı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.