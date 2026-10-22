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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada

        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada

        Yalova-Bursa kara yolunda, minibüsün çarpmasıyla ikiye bölünen otomobilin sürücüsü 75 yaşındaki Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada

        Yalova'da kaza, 29 Eylül’de saat 14.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa yönüne giderken Elmalık köyüne dönmek için kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Naim Arslan (75) yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki minibüs çarptı.

        OTOMOBİL İKİYE PARÇALANDI

        DHA'daki habere göre kazada Arslan’ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu. Minibüs ise refüjdeki ağaca çarptı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı.

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        4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek için akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Naim Arslan’ın kullandığı otomobile, orta şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki minibüsün hızla çarptığı görüldü.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Metrelerce sürüklenen otomobilin ikiye ayrıldığı anlar ile refüje çıkan minibüsün ağaca çarparak durduğu anlar da görüntülere yansıdı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #yalova
        #Bursa
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