Brüksel'de Brükselli gibi olmak

Dünyanın en korunaklı şehirlerinden birisi ve her anlamda izleniyor ve buna rağmen hatta çoğu zaman “ciddi” bir şehirde olduğunuzu hissetmiyorsunuz.

Fransız estetiğiyle Flaman disiplininin çarpışmasından doğan harika bir karmaşa var burada.