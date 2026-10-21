Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa ülkelerinde neden sert protestolar yaşanıyor?

Avrupa, başta Fransa olmak üzere birçok ülkede çatışmalara dönüşen protesto gösterilerine sahne oluyor. Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Arnavutluk'ta sosyal huzursuzluk son yılların en tepe noktasında. Peki protestoların temel sebepleri neler? İnsanlar neden sokaklara döküldü?