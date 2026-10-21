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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Fenerbahçe'nin Slavia Prag'la oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nathan Ake'nin son durumu belli oldu. Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcunun arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildiğini, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 16:12 Güncelleme:
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        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Fenerbahçe Kulübü, Slavia Prag ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nathan Ake'nin son durumunu açıkladı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Hollandalı savunma oyuncusunun sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildiği belirtildi. Ake'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."

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