Capella, Bangkok, Tayland

The World's 50 Best jürisi bu yıl Tayland'daki Capella Bangkok'u en iyi konaklama yeri seçti. Capella Bangkok'un başlangıcı pek de kolay olmadı. Otelcilik sektörüne diz çöktüren küresel bir salgının ilk yılında, 2020'de açıldı. Yine de sadece 4 yıl sonra, 2024'te, Chao Phraya Nehri'ne bakan bu mabet, Londra'da düzenlenen bir ödül töreninde açıklanan Dünyanın En İyi 50 Oteli listesinin ilk sırasında yer aldı.

Otelin 101 odasının tamamı geniş ve aydınlık. Tayland'ın en eski mahallesi olan Charoenkrung'daki bu beş yıldızlı otelin benzersiz özelliği; hepsi özel bahçelere ve havuzlarıa sahip nehir kenarındaki villaları.

Bangkok çılgın, kaotik ve gürültülü bir şehir ancak otele gelir gelmez sığınak ve kuşlarla dolu çok güzel ağaçların bulunduğu huzurlu bir bahçede buluyorsunuz kendinizi. Gündüzleri burası acayip sakin olsa da geceleri nehirden geçen parti teknelerinden gelen seslerle gürültülü bir hale gelebiliyor.