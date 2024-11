11. Claridge’s, London, İngiltere

12. Mandarin Oriental Bangkok, Tayland

13. Raffles, Londra, İngiltere

14. Four Seasons, Bangkok, Tayland

15. Hôtel de Crillon, Paris, Fransa

16. Chablé Yucatán, Chocholá, Meksika

17. Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes, Fransa

18. Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya, Meksika

19. Four Seasons Firenze, Florans, Italya

20. Borgo Santandrea, Amalfi, Italya

21. Desa Potato Head, Seminyak, Bali

22. Bulgari Tokyo

23. The Lana, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

24. Rosewood São Paulo, Sao Paulo, Brezilya

25. The Calile, Brisbane, Avusturya

26. The Siam, Bangkok, Tayland

27. Park Hyatt Kyoto, Kyoto, Japonya

28. Mount Nelson, A Belmond Hotel, Cape Town, Güney Afrika

29, One&Only Mandarina, Puerto Vallarta, Meksika

30. The Carlyle, A Rosewood Hotel, New York, ABD

31. La Mamounia, Marakeş, Morocco, Fas

32. Four Seasons Madrid, İspanya

33. Capella, Singapur

34. Four Seasons at the Surf Club, Surfside-Florida, ABD

35. Hotel Bel-Air, Los Angeles, ABD

36. Eden Rock, St. Barths, Karayipler

37. Aman New York, New York, ABD

38. Royal Mansour, Marakeş, Fas

39. Amangalla, Sri Lanka

40. Le Bristol, Paris

41. Gleneagles,Auchterarder, İskoçya

42. Castello di Reschio, Umbria, Italya

43. Suján Jawai, Rajasthan, Hindistan

44. Singita Lodges, Kruger Ulusal Park, Güney Afrika

45. Six Senses Zighy Bay, Umman

46. The Connaught, Londra, İngiltere

47. The Brando, Fransız Polinezyası

48. Hotel Esencia,Tulum, Meksika

49. The Tasman, Hobart, Avustralya

50. Kokomo Private Island, Yaukuve Levu, Fiji