Dünyanın en iyi 50 oteli
'50 Best'e göre 2024'ün 'en iyi' otelleri belli oldu. İstanbul'dan bir otel de ödül aldı.
Gazeteciler, otelciler ve deneyimli seyahat uzmanlarından oluşan 600 kişilik jurinin seçimine göre dünyanın en iyi 50 oteli seçildi.Ünlü Chao Phraya nehrinin kıyısında yer alan Capella Bangkok, Asya'nın En İyi Oteli ve 2024 Dünyanın En İyi Oteli seçildi.Listenin tümünü aşağıda görebilirsiniz. Bu arada Karaköy'deki The Peninsula İstanbul One to Watch Ödülü’nü almaya hak kazandı. Bu ödül, gelecekteki ödüller listesine girme potansiyeli bulunan ve geniş bir etki yaratan otellere veriliyor.
Capella, Bangkok, Tayland
The World's 50 Best jürisi bu yıl Tayland'daki Capella Bangkok'u en iyi konaklama yeri seçti. Capella Bangkok'un başlangıcı pek de kolay olmadı. Otelcilik sektörüne diz çöktüren küresel bir salgının ilk yılında, 2020'de açıldı. Yine de sadece 4 yıl sonra, 2024'te, Chao Phraya Nehri'ne bakan bu mabet, Londra'da düzenlenen bir ödül töreninde açıklanan Dünyanın En İyi 50 Oteli listesinin ilk sırasında yer aldı.
Otelin 101 odasının tamamı geniş ve aydınlık. Tayland'ın en eski mahallesi olan Charoenkrung'daki bu beş yıldızlı otelin benzersiz özelliği; hepsi özel bahçelere ve havuzlarıa sahip nehir kenarındaki villaları.
Bangkok çılgın, kaotik ve gürültülü bir şehir ancak otele gelir gelmez sığınak ve kuşlarla dolu çok güzel ağaçların bulunduğu huzurlu bir bahçede buluyorsunuz kendinizi. Gündüzleri burası acayip sakin olsa da geceleri nehirden geçen parti teknelerinden gelen seslerle gürültülü bir hale gelebiliyor.
Passalacqua, Como, İtalya
İtalya'nın Como Gölü'nde lüks bir tesis olan bu otel geçen yılın kazananıydı.
Rosewood, Hong Kong
Victoria Limanı'na bakan zarif bir otel olan Rosewood, spa ve sağlıklı yaşam programıyla ünlüdür.
Cheval Blanc, Paris, Fransa
Paris'te gecesi 3 bin dolar olan Cheval Blanc bu yıl listede 4. sıraya yükseldi. Işık şehri Paris ayrıca 15 numarada yer alan görkemli Hotel de Crillon ve 40 numaradaki Le Bristol ile de temsil edildi.
The Upper House (Hong Kong)
Raffles, Singapur
Aman, Tokyo, Japonya
Soneva Fushi, Maldivler
Atlantis The Royal, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Nihi Sumba, Wanokaka, Endonezya
11. Claridge’s, London, İngiltere
12. Mandarin Oriental Bangkok, Tayland
13. Raffles, Londra, İngiltere
14. Four Seasons, Bangkok, Tayland
15. Hôtel de Crillon, Paris, Fransa
16. Chablé Yucatán, Chocholá, Meksika
17. Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes, Fransa
18. Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya, Meksika
19. Four Seasons Firenze, Florans, Italya
20. Borgo Santandrea, Amalfi, Italya
21. Desa Potato Head, Seminyak, Bali
22. Bulgari Tokyo
23. The Lana, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
24. Rosewood São Paulo, Sao Paulo, Brezilya
25. The Calile, Brisbane, Avusturya
26. The Siam, Bangkok, Tayland
27. Park Hyatt Kyoto, Kyoto, Japonya
28. Mount Nelson, A Belmond Hotel, Cape Town, Güney Afrika
29, One&Only Mandarina, Puerto Vallarta, Meksika
30. The Carlyle, A Rosewood Hotel, New York, ABD
31. La Mamounia, Marakeş, Morocco, Fas
32. Four Seasons Madrid, İspanya
33. Capella, Singapur
34. Four Seasons at the Surf Club, Surfside-Florida, ABD
35. Hotel Bel-Air, Los Angeles, ABD
36. Eden Rock, St. Barths, Karayipler
37. Aman New York, New York, ABD
38. Royal Mansour, Marakeş, Fas
39. Amangalla, Sri Lanka
40. Le Bristol, Paris
41. Gleneagles,Auchterarder, İskoçya
42. Castello di Reschio, Umbria, Italya
43. Suján Jawai, Rajasthan, Hindistan
44. Singita Lodges, Kruger Ulusal Park, Güney Afrika
45. Six Senses Zighy Bay, Umman
46. The Connaught, Londra, İngiltere
47. The Brando, Fransız Polinezyası
48. Hotel Esencia,Tulum, Meksika
49. The Tasman, Hobart, Avustralya
50. Kokomo Private Island, Yaukuve Levu, Fiji