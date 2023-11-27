Haberler Gastro Seyahat İzmir'de ne yenir ne içilir, gezecek yerler

Ege'nin gözbebeği: İzmir Antik çağda Smyrna olarak bilinen İzmir 8500 yıldır yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Habertürk Giriş: 27.11.2023 - 22:11 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:13 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yeşil ve mavinin cömert bir harmanını sunan İzmir, sayısız antik şehri ve tarihiyle ilk kurulduğu günden bu yana Batı Anadolu’nun en gözde yerleşim yeridir.

Antik tarihçi Herodot, İzmir için "Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve iklim altında kurdular" diye yazmıştır.

Aristoteles, öğrencisi olan Büyük İskender'e "İzmir'i görmezsen eksik kalırsın" derken, Victor Hugo da şehri ‘’Smyrna bir prensestir...’’ diye tanımlamıştır.

Palmiye ağaçlarının gölgesindeki sokaklarda evlerin mimarisi zariftir. Toplam 629 kilometrelik sahil şeridi boyunca uzanan deniz mahsulü restoranları, kafeleri, Ege Mutfağı yemekleri sunan restoranları, daha içerilerde sayısız antik uygarlığın hikayelerini anlatan kalıntıları ve anıtlarısergileyen İzmir adeta bir açık hava müzesidir...

İzmir tüm yıl güneşlidir. Yazları sıcak, kışları ılıktır. Bergama, Çeşme, Foça, Kemalpaşa, Selçuk, Seferihisar, Karaburun, Tire ve Urla gibi ilçeleri ve tarihi mekanları ile İzmir, sadece Batı Türkiye'nin değil, Ege'nin tamamında tarih konusunda çok önemli bir rol oynar. Mavinin her tonunu bulabileceğiniz şehir, her türlü su sporunun tadını çıkarabileceğiniz plajları ile ülkenin popüler tatil merkezlerinden biridir.

1 Şurada Paylaş!







Smyrna Antik Smyrna, İzmir Bayraklı'daki höyüğün üzerinde yer alır. Smyrna, kenti çevreleyen surları, birkaç odası olan hamamlı evleri, kutsal binası, sebili ve geometrik şehir planı ile Batı Anadolu'daki Arkaik Dönem'in ideal bir örneğidir. Batı ve güneyde denize açılan, kuzeyde dağlarla ve doğuda ovayla çevrili Smyrna, Batı Anadolu'da kazılmış bir savunma kentinin en güzel örneğidir. Smyrna'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tapınak, Türkiye'deki Athena'nın en eski tapınağıdır. Antik Smyrna Agorası kazılarında en son 17 ila 19. yüzyıllar arasında Osmanlı sofralarında kullanılmış, Avrupa'dan getirilen seramik tabak ve fincanlar bukunmuştur.

2 Şurada Paylaş!







İzmir Saat Kulesi İzmir’in sembolü olan İzmir Saat Kulesi, Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25'inci yıldönümü kutlamaları dahilinde 1901 yılında inşa edilmiştir. 25 metre yüksekliğindeki yapı, dört katlı ve sekizgen planlıdır. Yapıda kullanılan Kuzey Afrika’ya özgü sütun başlıkları, at nalı kemerleri bulunmaktadır. Yapının cephelerinin hiç boşluk bırakılmayacak şekilde doldurulmuştur. Kuzey Afrika ve Endülüs’teki yapılarda bulunabilecek olan bir mimari anlayışa sahiptir. Kulenin saati Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Mimarlığını, Fransız asıllı İzmirli Mimar Raymond Charles Pere’nin üstlendiği Saat Kulesi’nin inşaatında kullanılan yeşil ve kırmızı mozaikler Efes’ten, esas bünyeyi oluşturan taşlar ise Sarayköy’den getirilmiştir.