Fransa hem verimli toprakları hem muazzam kıyıları ile herkesi kendisine çekmeyi başarıyor. Ülkenin şatolar ve kalelerle dolu kırsal alanları ve karlarla kaplı dağ tepeleri ise büyüleyici.

Fransa’nın güzelliklerine göz atmak için kısa bir yolculuğa ne dersiniz?