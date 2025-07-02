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Kaş'ın en müstesna koyları

Yılın 300 günü güneşli olan Akdeniz'de, Antalya'nın Demre ve Kaş ilçeleri arasındaki koylar, eşsiz doğası ve hayran bırakan güzelliğiyle mavi yolculuk tutkunlarının her yaz en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor.

Giriş: 02.07.2025 - 01:26 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:27
Habertürk
Haberler Gastro Seyahat Kaş'ın en müstesna koyları

Antalya doğa harikası koylara sahip. Kaş ve Demre arasındaki bölgede, Kekova Adası ve çevresinde tekne turuna katılıp görebileceğiniz koylardan Aperlai, Simena (Kaleköy), Theimiusa (Üçağız), Batık Şehir, Akvaryum, Yağlıca ve Tersane mavi yolculuğunuzun en renkli kısmını oluşturur. Su altı zenginlikleri ile tanınan Kekova, Türk Rivierası'nın en büyük adası. Kekova Adası’nın Simena’ya bakan kuzey kıyıları; denizin 4-5 metre derinliklerine kadar uzanan, yarısı suyun içinde yarısı dışında taş merdivenler, ev ve iskele kalıntıları gibi antik çağlardaki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle dolu. Bu bölgede uğrayabileceğiniz, güzelliğiyle sizi büyüleyecek başka koylar da var. Gelin hepsine göz atalım.

Harita

Yağlıca

Yağlıca Koyu, Kaş’ın en bakir ve huzurlu koylarından biri. Genellikle karadan ulaşımın zor olması sayesinde doğallığını korumuş nadir yerlerden. Turkuaz renkte tertemiz denizi, sakin atmosferi ve çevresindeki kayalık yapılarla adeta gizli bir cennet. Şnorkelle yüzmek için ideal; balıklar ve deniz canlıları kolayca gözlemlenebilir. Teknelerle ulaşabilirsiniz, genellikle Kaş’tan kalkan günlük turların rotasında yer alır. Sessizlik ve huzur sevenler için harika bir duraktır. Koyun benzersiz bir özelliği; dar olması, yani aynı anda birkaç teknenin girebileceği kadar bir alanda. Yüksek kayalık tepelerin arasında adeta fiyort bir yapıda. Dibi kum. Ortalarda derinlik 25 metre. Dar olan kısımda teknenin salınım mesafesi hemen hemen hiç yoktur. Kayalar çok keskin olup manevra alanı hiç yoktur. Koy poyraza açıktır. Kaş-Kekova arası çalışan gezi teknelerinin uğrak noktası sayılır.

Kaleköy

Tarihi adı Simena Antik Kenti şimdiki adıyla Kaleköy eski bir Rum balıkçı köyü ve Türkiye'de karada olup da karayolu ulaşımı olmayan ender yerleşim yerlerinden biri. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan, Üçağız Mahallesi'nden ve Kaş'tan günübirlik yat turuna çıkanların uğrak yeri olan Kaleköy'deki pansiyonlarda tatil yapanlar, sabahları sadece kuş ve deniz sesiyle uyanır. Denizden gelenleri bir kartal yuvasını andıran, tarihi MÖ 4. yüzyıla kadar dayanan Simena Kalesi karşılar. Antik eserlerin ve taş evlerin arasından tırmanarak, 400 metre yüksekliğindeki Simena Kalesi'ne çıkanlar etraftaki muhteşem manzarayı izleyebilir. Kalenin içinde Türkiye'deki en küçük Roma amfitiyatrosu yer alır. Surlar sağlamdır.

Batık Kent

Kaleköy'ün tam karşısında yer alan Batık Kent, suyun içinde ve dışında yaşayan tarihle dikkat çeker. Denizin sakin olduğu günlerde yatlarda bulunan aynalı bölümlerden suyun altında bulunan yüzlerce amforayı görmek mümkün olur. Batık Kent'te denizin içinde ve kıyısında yüzlerce tarihi dükkan ve konut bulunur.

Gökkaya

Kekova'nın Demre yönündeki Gökkaya Koyu doğal liman özelliği gösterir. Koyun yanındaki dağ keçilerinin ve Korsanlar Mağarası'nın bulunduğu Aşırlı Adası ise doğal zenginliği ile adeta insanı büyüler.

Tersane

Tersane Koyu, Kekova Adası tarafında, Demre yakınlarında bulunan küçük, tenha bir alandır; Kekova bölgesi çevresinde bir tekne turu ile çevredeki bölgenin tadını çıkarabilirsiniz. Tarihle denizin, tarihle doğanın buluştuğu enfes bir koydur. Yöre insanının rivayetine göre, Kekova'da bir gün geçirenin ömrü bir yıl uzar. Kekova bölgesine adını veren Kekova Adası ıssız ve yerleşimin olmadığı birinci derecede doğal ve tarihi bir sit alanıdır. Kekova bölgesi dalış tutkunlarının uğrak yeridir. Su altında zengin bir tarih ve su altı canlılığı olan Kekova'da ayrıca birkaç batık da vardır. Tersane Koyu, Likya döneminde Batık Kent'in eski gemi inşa alanıydı. Tersanenin turkuaz suyu, birçok turisti kendine çeker ve burayı yüzme ve şnorkel için çok popüler bir yer yapar.

Aperlai

Adının orijinali Luwi dilinde “Aprillai” olup “Akarsu Boğazı” anlamına gelir. Aperlai, küçük bir Likya liman kentidir. Henüz kapsamlı bir kazı yapılmayan Aperlai'de 1996 yılında Maryland Üniversitesi'nden gelen bir ekip tarafından yapılan incelemelerde, şehrin ana geçim kaynaklarından birinin deniz kabuklarından elde edilen mor pigment (Tyrean Purple) üretimi olduğu öne sürülmüştür. O dönemler bu renk sadece Romalı asiller tarafından kullanılmaktaydı. Daha sonra mor renk kumaşlar Vatikan'da üst rütbeli din adamları tarafından kullanıldı. Aperlai'de görülebilen arkeolojik kalıntıların çoğu Roma Dönemi’ne aittir. Antik kentte üç kemer, bir kilise kalıntısı ve çok sayıda lahit bulunur. Bir mezar kalıntısı ve rıhtım, deniz içinde kalmıştır.

Çoban

Çoban Limanı berrak denizi, yeşili ve sakin doğası ile turistlere harika bir doğal atmosfer sunar. Adrasan Koylar turunda genelde ikinci duraktır. Burada ayağınızı basabileceğiniz bir kumsal ya da plaj bulamazsınız. Kıyı kayalık ve deniz oldukça derindir. Dev bir havuza benzediği için yüzücüler burada saatlerce denizin tadını çıkarır. Eğer şanslı gününüzdeyseniz caretta caretta bile görebilirsiniz.

Ufakdere

Kaş merkeze yaklaşık 12 km mesafede bulunan Ufakdere Koyu Bayındır Fakdere mevkisinde bulunur. Son 2 km taşlık ve toprak yoldan oluşur. Her araçla ancak yavaş yavaş gidebilirsiniz. Son birkaç yüz metre kala muhteşem bir manzarayla karşılaşırsınız. Ayrıca Kaş merkezden Antik Likya yolunun simgesi olan kırmızı beyaz çizgileri takip ederek de 3 saatlik keyifli bir yürüyüşle buraya ulaşabilirsiniz. Sakin yapısı sayesinde yüzme, şnorkelle dalış ve deniz kayağı gibi su sporları için idealdir. Ayrıca, çevredeki patikalarda doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Koy’da Ufakdere Port Beach isimli işletme bulunur. Çadır konaklaması yapabilirsiniz, duş ve lavabo var.

Kocakarı

Kocakarı koyu; Simena, Aperlai ve Theimiussa antik kentlere oldukça yakındır. Denizinde dinlenerek mavi gökyüzü altında manzarayı seyredebilirsiniz. Yelken turları veya mavi yolculukların Kekova bölgesinde gece konaklaması için seçtikleri koydur. Kekova Adası'na bakan dağlarla çevrilidir.

Kalkan

Kalkan popüler tatil merkezlerinden biri. Eski Rum evlerini, begonvillerle bezeli sokaklarını, çevresindeki Likya kalıntılarını, tertemiz havasını, turkuaz mavisi denizini ve eşsiz doğasını mutlaka görmelisiniz. Kalkan Türkler ve Rumların önceden bir arada yaşadığı alan olarak bilinirmiş. Kalkan mahallesinin eski adı Kalamaki yani güzel bir yer demekmiş. Kaş'ın denizi kum yerine ufak, açık renkli çakıllardan oluştuğu icin, denizi çok berrak ve canlı bir turkuaz renge sahip. Çakıl taşlarında daha rahat yürümek için deniz ayakkabısı ve denizin berraklığının tadını çıkarmak için gözlük ve şnorkelinizi yanınıza almayı unutmayın.

Fırnaz

Fırnaz Koyu, Yeşilköy tarafında, mavi yolculuk yapan yatların ve teknelerin uğrak yerleri arasındadır. Koyun kara ulaşımı yoktur. Fırnaz Koyu’na şahit olduğunuzda turkuaz rengi sulara hayranlık duyacaksınız. Plaj küçüktür fakat çamur banyosuyla ünlü bir koydur. Buraya gelen turistler mutlaka çamur banyosu yapar. Kalkan’da tatil yapmayı planlıyorsanız tekne turlarına katılıp Fırnaz Koyu’nu mutlaka görmenizi tavsiye ederiz.

Limanağzı

Kaş - Kekova koylarının incisi olarak bilinen, eski adı Sebeda olan Limanağzı Koyu, eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkan bir koydur. Akdeniz'in berrak sularının en güzel rengi verdiği bu koy tarih, doğa ve deniz tutkunlarını cezbeder. Limanağzı, sakin atmosferi ve muhteşem manzaralarıyla unutulmaz bir gezi deneyimi sunar. Koyun kendine özgü yapısı, etkileyici kıyıları ve doğal limanı, ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunar.

Beş Adalar

Yunanistan’ın Meis Adası’na çok yakın olan koy, Kaş’ın gözde dalış noktalarından biridir. Bu bölge aynı zamanda batık gemi, su altı kanyonu ve sürprizlerle dolu deniz altı güzelliklerine ev sahipliği yapar. Yanınıza şnorkelinizi alarak keyifli bir su altı deneyimi yaşayabilirsiniz.

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