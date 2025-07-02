Kaleköy

Tarihi adı Simena Antik Kenti şimdiki adıyla Kaleköy eski bir Rum balıkçı köyü ve Türkiye'de karada olup da karayolu ulaşımı olmayan ender yerleşim yerlerinden biri. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan, Üçağız Mahallesi'nden ve Kaş'tan günübirlik yat turuna çıkanların uğrak yeri olan Kaleköy'deki pansiyonlarda tatil yapanlar, sabahları sadece kuş ve deniz sesiyle uyanır. Denizden gelenleri bir kartal yuvasını andıran, tarihi MÖ 4. yüzyıla kadar dayanan Simena Kalesi karşılar. Antik eserlerin ve taş evlerin arasından tırmanarak, 400 metre yüksekliğindeki Simena Kalesi'ne çıkanlar etraftaki muhteşem manzarayı izleyebilir. Kalenin içinde Türkiye'deki en küçük Roma amfitiyatrosu yer alır. Surlar sağlamdır.

Batık Kent

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Tersane

Tersane Koyu, Kekova Adası tarafında, Demre yakınlarında bulunan küçük, tenha bir alandır; Kekova bölgesi çevresinde bir tekne turu ile çevredeki bölgenin tadını çıkarabilirsiniz. Tarihle denizin, tarihle doğanın buluştuğu enfes bir koydur. Yöre insanının rivayetine göre, Kekova'da bir gün geçirenin ömrü bir yıl uzar. Kekova bölgesine adını veren Kekova Adası ıssız ve yerleşimin olmadığı birinci derecede doğal ve tarihi bir sit alanıdır. Kekova bölgesi dalış tutkunlarının uğrak yeridir. Su altında zengin bir tarih ve su altı canlılığı olan Kekova'da ayrıca birkaç batık da vardır. Tersane Koyu, Likya döneminde Batık Kent'in eski gemi inşa alanıydı. Tersanenin turkuaz suyu, birçok turisti kendine çeker ve burayı yüzme ve şnorkel için çok popüler bir yer yapar.