Haberler Gastro Seyahat İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?

İstanbul'un hanları gezmekle biter mi? Ne zaman Eminönü'ne geçsem zamana direnen hanların peşine düşerim. Bir zamanlar yaşlı keşişlerin ve dervişlerin yolunu şaşırmış gölgelerini takip eder, kendimce iz sürerek o ihtişamlı ama yorgun yapıları dolaşırım. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 27.02.2024 - 18:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 03:45 facebook

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Zamanın ruhunu yansıtan en önemli ve en görkemli yapılardır hanlar. Göçüp gitmeden görülmesi gereken İstanbul'un en güzel, tarihi yarımadanın en ihtişamlı hanlarını derledim.

Eminönü'ne gittiğinizde bir gün boyunca sırasıyla gezebileceğiniz bir güzergahta beklerler sizi. Kimi dizilere de mekan olmuş bu hanlar şehrin hoyratlığından en çok nasiplenen yapılar olsa gerek. Hem şehrin en kıymetlileri hem de en bakımsız kalmış olanları. Osmanlı Devleti’nde hanlar, çeşitli vakıflar tarafından gelir elde etmek için inşa edilirmiş.Dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlarlarmış. Bir zamanlar atölye, imalathane, dükkân, depo olarak kullanılmışlar,şimdiyse eskisi kadar olmasa da ticari hayatta varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Seveni çok sevmiş içinde ömrünü geçirmiş. Bu yüzden hanlara sadece işyeri gözüyle bakmak da yanlış olur. Eskiden yoğun ticaretin döndüğü, tavşan kanı çayların sohbetlerden eksik olmadığı, kaşık şıkırtılarının gürültülere pazarlıklara karıştığı kalabalık, canlı,özlenen günleri, ustalık çıraklık müessesesinin en güzel örnekleri burada kendine yuva bulmuş. Çoğu virane haldeki bu hanlar nice hikayeye, aileye ev sahipliği yapmış, bu ailelerin çocuklarına oyun bahçesi olmuş bir zamanlar.

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Büyük Valide Han Buranın manzarasının en çok sonbaharda yapraklar dökülürken güzel olduğu söylenir. Üst katında Rooftop adında enfes manzaraya sahip bir kafe bulunur. Balkonundan daha önce hiçbir açıdan görmediğiniz bie Karaköy Eminönü manzarasına tanıklık edeceksiniz. Büyük Valide Han, günümüze kadar ulaşan kültürel miraslarımızın arasında önemli bir yere sahip.

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Evliya Çelebi, 210 odalı hanın, 17. yüzyılda, Osmanlı padişahı IV. Murat'ın annesi Kösem Mahpeyker Valide Sultan tarafından, zamanın Cerrahbaşısı Mehmet Paşa Sarayı'nın yerine inşa ettirildiğini yazar. Kösem Sultan’ın gayri meşru yollardan topladığı servetinin bir kısmını bu handa sakladığı söylenir.