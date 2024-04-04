İstanbul'da da olsanız hava değişikliği iyidir. Uzun uzadıya bir tatil yapamayacak İstanbullulara özel yakın rota önerilerimizi listeliyoruz.

Bir parça çim, deniz kokusu, orman havası almak isteyenler zoom yaparak aşağıdaki haritayı detaylı inceleyebilir. Haritada 127 yer 56 yeme içme yeri işaretlenmiş durumda. Harita üzerinde gezerken yerler ve mekanlarla ilgili kısa bilgiler edinebilirsiniz. Gayet faydalı ve güzel bir harita.

Harita

BAYRAMA ÖZEL YAKIN YER TAVSİYELERİMİZ

Tirilye

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı bir belde olan Tirilye'ye ulaşmak oldukça kolay. İstanbul'dan deniz otobüsüne binip Mudanya'ya ulaştıktan sonra 15 dakikalık bir araç yolculuğu sonrası Triye'ye varabilirsiniz. Çok keyifli bir rota olan Trilye'de gezilecek yerler arasında Kemerli Kilise, Taş Mektep, Tarihi Çamlı Kahve'yi sayabiliriz. Acktığınızda balık restoranlarından birine oturabilirsiniz. Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı bir belde olan Tirilye, gerek İstanbul'dan ulaşımın kolay olması, gerek keyifli bir seyahat rotası olması sebebiyle İstanbulluların sık sık ziyaret ettiği yerlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

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Kıyıköy

İstanbul'a yaklaşık 3 saat mesafedeki Kıyıköy Kırklareline bağlı. Daha çok doğal güzellikleriyle kendisinden söz ettiren Kırklareli'nde görülmesi gereken diğer yerler arasında İğneada ve Vize'yi sayabiliriz. Bunların başında Dupnisa Mağarası, Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, İğneada Longoz Ormanları ve Beğendik Köyü geliyor. Kırklareli'nin sahip olduğu tüm güzellikler ile bahar aylarınızın olduğu kadar, yaz aylarınızın da favori şehri olmaya aday olduğunu söyleyebiliriz.

Kilyos

İstanbul'a en yakın denize girilecek yerlerden biri Kilyos. Sıcak yaz günlerinin serinleticisi Kilyos'ta kitesurf öğrenebileceğiniz iki de okul var. Halk plajı ve özel işletmelerin bulunduğu farklı alternatifleriyle Kilyos, hiç şüphesiz herkesin gönlünü kazanacak bir güzelliğe sahip. Özellikle kalabalığın çekildiği sabahın erken saatleri ve akşam saatlerine doğru sahil, size uzun zamandır hayalini kurduğunuz günü yaşatıyor. Binicilik, restoranlarında keyifli bir yemek ve hatta kamp atmak burada yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları.

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Adalar

Adalar İstanbullular için her daim kaçış rotası olmuştur. Gerek hafta sonu, gerek resmi tatillerde şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin vapurla kolaylıkla ulaşabildiği Adalar, bayram için de oldukça ideal. Burası doğal güzellikleri, keyifli kahvaltıcıları ve restoranlarıyla güzel bir gün yaşatırken, aynı zamanda İstanbul'da güvenle bisiklete binip, denize girebileceğiniz bir yer olarak da ön plana çıkıyor. O halde bu bayram Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'yı planlarınıza dahil etmeye ne dersiniz?

Sapanca

Rotanızı Sakarya'nın en yeşil ilçelerinden birine, Sapanca'ya çevirerek bir gününüzü de farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Aracınızla şehirden yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşabileceğiniz Sapanca'da sizleri bisiklet, göl çevresinde yürüyüş, ATV safari turu, piknik ve bölgenin kahvaltıcılarında keyifli bir kahvaltı deneyimi sizleri bekliyor. Kısacası burada çocuklu ailelerden gençlere kadar, herkesi mutlu edecek pek çok alternatif mevcut diyebiliriz.

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Şile

İstanbul'dan çok çok uzaklara gitmeden şehir havasından sıyrılmanın artık klasikleşen duraklarından olan Şile, bir diğer önerimiz. Ağva plajları, feneri, kalesi ve tabii ki birbirinden lezzetli balık restoranlarıyla ilçe, ziyaretçilerine dolu dolu bir gün vadediyor. Üstelik Şile'ye ulaşmak için mutlaka kendi aracınız olması da gerekmiyor. Çünkü şehirden belediye otobüsleriyle de kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. İstanbul - Şile arası uzaklık ise 77 km.

Kerpe - Kefken

Deniz tatilcilerinin ve özellikle de ailelerin ilk tercihlerinden olan Kerpe ve Kefken, tertemiz denizi ve sahiliyle ön plana çıkıyor. Genellikle hafta sonları ve kısa tatillerde günübirlik kaçamaklar için ideal yerlerden olan bölgeye ilginin böylesine fazla olması sebebiyle, bir hayli kalabalık olabiliyor. Bu nedenle günün erken saatlerinde giderek plajda sizin için en uygun yeri kapmalısınız. Orada başka neler yapabiliriz diye soracaklara önerimiz ise; Pembe Kayalar, Kefken Limanı ve Acarlar Longozunu da gelmişken ziyaret edebilirsiniz.

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Düzce Yaylaları

Son dönemlerin en favori rotalarından olan Karadeniz yaylalarını İstanbul'dan günübirlik ziyaret edebileceğinizi biliyor muydunuz? Batı Karadeniz'de yer alan Düzce, öyle muhteşem yaylalara sahip ki, burayı bir kez ziyaret eden yeniden görmek için plan yapıyor. Pürenli Yaylası, Odayeri Yaylası ve Balıklı Yaylası gibi yaylalarda unutulmaz bir gün geçirebileceğiniz Düzce'ye doğru yola koyulmak için mutlaka sabahın erken saatlerini tercih etmelisiniz. Böylece günü dolu dolu değerlendirebilirsiniz. Bize kalırsa buraya gelmişken Aydınpınar Şelalesi'ni ve Güzeldere Şelalesi'ni de görmeden dönmeyin.

Garipçe Köyü

Deniz kenarında yer alan şirin mi şirin bir balıkçı köyü olan Garipçe, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı'nın ortasında yer alıyor. Balıkçı köyü olmasının etkisiyle çok sayıda balıkçı teknesinin yer aldığı köyün sahil kısmı en ilgi çekici yanlarından biri. Köyde sabah saatlerinde doyurucu bir açık büfe kahvaltının servis edildiği işletmeler, akşam saatlerinde balık restoranına dönüşüyor. Bu işletmelerde aileniz ve arkadaşlarınızla leziz bir yemek yiyebilir, isterseniz de iskelesinden diğer koylara düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz.