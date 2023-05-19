Kilyos

Bir sahil köyünde yemek yemek, trafik kargaşasından uzak ve sakin bir ortamda deniz ve doğa içinde hafta sonu tatili ve dinlencesi yaşamak istiyorsanız, İstanbul Sarıyer ilçesinin bu güzel beldesi Kilyos'u ziyaret edebilirsiniz. Kıyıköy olarak da bilinen Kilyos, özellikle İstanbul'da yaşayanların denize girmek için günübirlik kaçamak yapmayı en çok tercih ettikleri beldelerden birisi. Bu durum Kilyos plajlarının İstanbul'un en büyük ve temiz sahil şeridi olmasından kaynaklanıyor. Kilyos'un denizi genellikle dalgalı olmasından dolayı deniz sörfü için de uygun bir ortam sunuyor. Buna bağlı olarak sahilde sörf için eğitim alabilme imkanı da var. Kilyosta, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için gizli kalmış birçok koy ve kumsal da mevcut. Denize girmek ve sörf yapmak için gerekli plaj malzemelerini Kilyos Çarşısı'ndan temin edebiliyorsunuz, aynı zamanda çarşıda hediyelik eşya satan dükkanlar da var. Kafeleri, restoranları, piknik alanları ve kır lokantalarıyla görülmeye değer Kilyos'ta gezilmesi gereken bir de Kilyos Kalesi bulunuyor. Cenevizliler döneminde yapılan kale, sunduğu, bir yanı orman diğer yanı deniz manzarasıyla görülmesi gereken yerlerden.