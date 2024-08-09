* Venedik, İtalya

Avrupa'nın en popüler şehirlerinden biri olan Venedik'in alametifarikası olan kanalları ve labirent sokakları önceki yıllarda her gün 100 bin kişi tarafından ziyaret ediyordu. İtalya 25 Nisan 2024'ten itibaren turistlerden ayak bastı parası ve internet üzerinden önceden rezervasyon almaya başladı. Yılda 20 milyon turistin ziyaret ettiği kente girmek isteyen turistler, sembolik olarak 5 euro ödüyor. Venedik'e giriş ücreti koyulduğu ilk gün 15 bin kişi 5'er euro 'ayakbastı' parası ödedi. Nüfusu 50 bin olan Venedik’e yılda 30 milyona yakın turistin gittiği söyleniyor. Bunların büyük kısmının günübirlik ziyaretçi olması ve yoğun tatil dönemlerinde kentin kitlesel turizmin olumsuz etkilerine maruz kalması sebebiyle yıllardır kente girişlerin ücrete tabi olması önerisi konuşuluyordu. Devasa cruise gemilerinin kente girişi de yasaklandı. 2019'da bir gemi, yanaşmaya çalıştığı iskeleyi parçalamıştı. Kent belediyesi bu kararı UNESCO'nun uyarısından sonra aldı. UNESCO, turistlerin, tarihi eserlere, tamir edilemeyecek derecede zarar verdiğini duyurmuştu.