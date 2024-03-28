Haberler Gastro Seyahat Karadağ’a gitmek için 5 neden

Karadağ'a gitmek için 5 neden Ramazan bayramında Türk turistin bayram rotası bu sene Karadağ olacak. Bayramda Türk turist rekoru bekleniyor... Gözde Akgüngör Pamuk Habertürk için yazdı. Bayramı Karadağ'da geçirmek için 5 neden... Gözde Akgüngör Pamuk gastro24@haberturk.com Giriş: 28.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:14 facebook

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Bayram tatilinin yaklaşması Türkiye’den son zamanların gözdesi Karadağ’a yapılan seyahat planlarını arttırdı. Geçen yıl Karadağ’a Türkiye’den giden turist sayısının bu yıl 100 bine çıkarak rekor kırması bekleniyor…

Son yıllarda çok popüler olan Karadağ, bayram tatillerinin bahara denk gelmesi ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte şöhretini daha da arttıracak gibi görünüyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken Karadağ turları ve elbette bireysel ziyaret planları şimdiden hareketlendi. Eh nasıl hareketlenmesin? Türkiye’den Schengen başvurularının uzun sürdüğü ve zorlaştığı, uğraşlar sonucu alınan vizelerin de oldukça kısa süreli olduğu bir dönemde Avrupa’da Schengen vizesine ihtiyaç duyulmadan gidilebilecek birkaç ülkeden biri Karadağ. Tarihi ve doğasıyla büyüleyici güzelliği, yakınlığı, çok pahalı olmaması da cazibesini arttırıyor. Muhteşem Balkan coğrafyasına biraz Ortaçağ mimarisi ve bir tutam Akdeniz kültürü ekleyin, işte Karadağ böyle bir yer.

Karadağ’a yönelik Türk turist yoğunluğu hakkında konuştuğumuz Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu “Geçen yıl Karadağ 1 milyon 800 bin turist ağırlamış. Bunun 60 bini Türkiye’den gitmiş. Bu yıl bu rakamın 100 bine yükselerek rekor kıracağını tahmin ediyoruz” diyor. Gelin Karadağ’ın önlenemeyen yükselişinin nedenlerine yakından bakalım...

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Vize bekleme derdi yok Türk turistin Karadağ’a rağbet göstermesinin nedenlerinden biri vizesiz seyahat edilebilmesi. Pasaportunuzu alıp gidebilirsiniz. Türkiye ile Karadağ arasında vize muafiyeti bulunduğunu anımsatan Cem Polatoğlu “Malesef son zamanlarda Türkiye’den kolaylıkla Schengen vizesi alınamıyor. 3-4 ay bekleme süreleri, zorluklar ve tüm evrkalar hazır olsa bile yüzde 50’ye varan vize retleri ile karşı karşıyayız. Bu da Karadağ’ın tercih edilmesini sağlıyor” diyor.

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Sadece güzel değil, büyüleyici Muhteşem fiyortlarıyla Kotor Körfezi (Boka Kotorska) sadece Karadağ’ın değil Adriyatik’in gözbebeği desek yeridir. Dağların içinde kavisler çizen kıyılarının yanısıra Ortaçağ’dan kalan Budva ve Kotor şehirleri o kadar iyi korunmuş ki film setini andırıyor. UNESCO da bu nedenle körfezi Dünya Kültür Mirası listesine almış. Budva ve Kotor’un arnavut kaldırımlı, dar ve birbirine çıkan labirent gibi sokaklarında gezinmek, kale burçlarından körfez manzarasını izlemek, yüzlerce yıl ayakta kalabilen taş binalarını keşfetmek ilk kez görenleri tam da “başka bir zamanda, başka bir mekanda” hissettiriyor. Bir denizci kasabası olan ve Venedik hakimiyetinde en ihtişamlı dönemini yaşayan Perast, bugün sakin ve huzurlu havasıyla ve özgün mimarisiyle bir masal şehrini andırıyor. Üzerindeki otel ile özel mülk konumunda olan ve karaya ince bir köprüyle bağlı Sveti Stefan yarımadası ise, tüm körfezin en çok fotoğrafı çekilen yerlerinden biri. KARADAĞ'A GİDENLERİN BİLMESİ GEREKEN 8 YER