Covid'in seyahat endüstrisi üzerindeki etkisi ağır oldu. Oteller, restoranlar ve turistik pek çok mekan kapandı, geçimlerini turizme bağlayan insanlar aniden işsiz kaldılar ve hükümetlerin kalkınmaları için paraları kalmadı. Sonuç olarak, pandemi sonrası seyahatler normalleşmeye devam ederken, birçok ülke ekonomilerini canlandırmak ve yerel halka faydası olması için turist vergisi uygulamaya karar verdi. Aşağıda, turist vergisinin tam olarak ne olduğuna ve 2024 yılı için hangi ülkelerin bu önlemi uygulamaya koyduğuna bakacağız.