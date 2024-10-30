HT Gastro
Seyahat

2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

Turist vergisi kavramı yeni bir kavram değil. Şehir vergisi Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'daki birçok ülkede uzun zamandır işleyen bir kural ve otel vergisi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere birçok destinasyonda artık bir standart haline gelmiş durumda.

Giriş: 30.10.2024 - 05:57 Güncelleme: 30.10.2024 - 06:08
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Seyahat 2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

Covid'in seyahat endüstrisi üzerindeki etkisi ağır oldu. Oteller, restoranlar ve turistik pek çok mekan kapandı, geçimlerini turizme bağlayan insanlar aniden işsiz kaldılar ve hükümetlerin kalkınmaları için paraları kalmadı. Sonuç olarak, pandemi sonrası seyahatler normalleşmeye devam ederken, birçok ülke ekonomilerini canlandırmak ve yerel halka faydası olması için turist vergisi uygulamaya karar verdi. Aşağıda, turist vergisinin tam olarak ne olduğuna ve 2024 yılı için hangi ülkelerin bu önlemi uygulamaya koyduğuna bakacağız.

Turist vergisi nedir?

Başlangıçta, turist vergisi bazı hükümetler tarafından aşırı turizmi kontrol altına almak ve varış noktasına gelen çok sayıda gezginden gelir elde etmek amacıyla uygulamaya kondu. Örneğin Bhutan, 1974 yılında gezginlere açıldığından beri turistlerden giriş için önemli miktarda para ödemelerini istiyor. Bu vergi "günlük sürdürülebilir kalkınma ücreti" olarak adlandırılıyor ve ülkenin doğal, bozulmamış güzelliğini ve geleneksel Budist kültürünü korumak amacıyla kullanılıyor.

Benzer şekilde Barselona da şehrin turist vergisini yerel inşaat ve kalkınma projelerini finanse etmek için kullanıyor; genellikle kişi başı günlük 5 euro civarında. Turist vergileri konaklama ücretinizin üzerine ekleniyor.

2025'te hangi destinasyonlar turist vergisi uygulayacak?

Birleşik Krallık, Katar'dan gelen gezginler için Kasım 2023'ten itibaren Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (ETA) adı verilen yeni bir sistem uygulamaya koymuştu. Bu uygulama daha sonra ABD, Avustralya ve Kanada'dan gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş için izin başvurusunda bulunmalarını ve ödeme yapmalarını zorunlu hale getirdi. Nisan 2025'ten itibaren ise Avrupalılar da Birleşik Krallık'a seyahat etmek için ETA'ya ihtiyaç duyacak.

2025 yılında AB yeni bir turist vizesi uygulamaya başlayacak ve Schengen bölgesi dışından seyahat eden AB vatandaşı olmayanların AB ülkelerine girmek için 7 euroluk bir başvuru formu doldurmaları gerekecek.

Tayland'da, 2025 yılı ortasında yürürlüğe girecek bir seyahat vergisi planlanıyor. Onaylanması halinde vergi uçakla gelenler için yaklaşık 6,87 pound olacak.

Turist sevmeyen 34 destinasyon
Turist sevmeyen 34 destinasyon

2024'te hangi destinasyonlar turist vergisi uyguladı?

İtalya: Venedik'te 2024 baharından itibaren günübirlik turistlerden ücret alınmaya başlandı. Günübirlik ziyaretçiler günlük 5 euro ücret ödüyorken, gece konaklama yapacak ziyaretçiler için ücret gecelik 1 ila 5 Avro arasında değişiyor.

Endonezya: 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren Bali'yi ziyaret eden turistlerden yaklaşık 7.35 sterlin turist vergisi almaya başladı.

Yeni Zelanda: 1 Ekim 2024 itibariyle Yeni Zelanda'daki turist vergisi 3 katına çıktı. Ülkeye giriş yapan turistler 35 - 100 Yeni Zelanda doları arası bir ücret ödemek zorunda.

Şu anda hangi destinasyonlar turist vergisi uyguluyor?

Aşağıdaki destinasyonlar turist vergisi uyguluyor, ancak alınan vergi miktarı oldukça değişken. Bu yüzden turistik bir seyahate çıkmadan evvel gene de ne kadar vergi ödemeniz gerektiğinden emin olmak için turizm acentanıza danışın.

Avusturya: Turist vergisi genellikle konaklama faturanıza eklenir ve Viyana'da yaklaşık yüzde 3,2'dir.

Belçika: Brüksel'de turist vergisi çoğunlukla 3,50 poundun altındadır ve konaklama faturanıza eklenir, ancak şehirden şehre değişir.

Bhutan: Eylül 2027'ye kadar Bhutan'da günlük sürdürülebilir kalkınma ücreti yetişkinler için 100 dolar.

Bulgaristan: Bulgaristan'da turist vergisi gidilen yere ve otel standardına göre değişmekle birlikte genellikle 1.30 poundun altında.

Karayip Adaları: Karayip adalarının çoğunda turist vergisi alınıyor ve fiyat adaya göre değişiyor. Örneğin St Lucia'da 3 ila 6 dolar civarındayken Dominik Cumhuriyeti'nde daha yüksek. Vergi genellikle tatil paketlerine ve havayolu ücretlerine dahil ediliyor.

Hırvatistan: Hırvatistan'da turist vergisinin maliyeti seyahat ettiğiniz mevsime ve nerede kaldığınıza bağlı, ancak ortalama olarak bir yetişkin için günlük 1 euro civarında.

Çek Cumhuriyeti: Prag'da turist vergisi genellikle gecelik 50 CZK (yaklaşık 1,71 pound) civarında.

Fransa: Burada turist vergisi konaklama seviyesine bağlı. Kamp alanı konaklamaları için 1 euro alınırken 5 yıldızlı otel konaklamaları için vergi 10 euroya kadar çıkabiliyor.

Almanya: Şehirden şehre değişiyor. Mesela Berlin'de standart turist vergisi konaklama fiyatının %5'i.

Yunanistan: Yunanistan'da ödeyeceğiniz vergi, konaklama yerinizin standardına ve büyüklüğüne bağlı. Genelliklle gecelik 3,50 pound fazla tutmaz.

Macaristan: Gezginler Budapeşte'de gecelik konaklama maliyetinin %4'ünü ödüyor.

Endonezya: 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bir kararla turistler Bali'ye girişte 150 bin rupiah yani 7,60 pound ödemek zorunda.

Japonya: Japonya'ya seyahat ediyorsanız, turist vergisi olarak 1.000 yen (yaklaşık 5,50 pound) ödemeniz gerek.

Malezya: 2023 yılında, Malezya genelinde turist vergisi gecelik yaklaşık 1,70 pound olarak ilan edildi.

Portekiz: Lizbon ve Porto dahil olmak üzere 13 şehirde turist vergisi uygulanıyor. Vergi, yüksek sezonda (Nisan-Ekim arası) gecelik 2 pound.

Hollanda: Turist vergisi miktarı belediyelere göre farklılık gösteriyor. Amsterdam, Avrupa'da turist vergisinin en pahalı olduğu yerlerden biri. 2024 yılında bu oran konaklama fiyatının %7 sinden %12,5'una yükseltildi.

İsviçre: Burada turist vergisinin fiyatı gidilecek yere göre değişir ve kişi başı gecelik yaklaşık 2 CHF (1,81 pound) ile 7 CHF (6,34 pound) arasında değişir

Slovenya: Yine ücret varış noktasından varış noktasına değişir (şehirlerde kırsal alanlara göre daha yüksektir), ancak genellikle maliyet yaklaşık 3 pounddur.

İspanya: İspanya'daki bazı şehirler kısa bir süre önce turist vergisi fiyatlarını arttırma kararı aldı ve görünen o ki diğer şehirlerde benzer bir karar alacaklar. Barselona'da ücret 4 euro iken, Balear Adaları'nda 1 euro.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
29 Ekim için tatil önerileri
Tatil sadece yaz mevsiminde yapılacak değil. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilini fırsata çevirip kısa bir mola vermek isteyenlere alternatif rotalar veriyoruz.
Ekim'e özel 10 plaj önerisi
Ekim ayında deniz tatili yapma planınız varsa mutlaka bu 10 adresi inceleyin. Listede Fethiye de var.
Yunanistan mı daha ucuz Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
Tatile damga vuran Türk restoranları mı daha ucuz Yunanistan mı sorusuna gelin, Arnavutluk’u da dahil ederek bir kıyaslama yapalım.
Eylülde tatil yapmak
Eylül bana göre tatil yapılacak en nefis aydır. Kalabalık ve gürültü kaybolur. Kafanızı dinlersiniz. Hava ılımandır. Denize yakın olunması gereken esintili bir yaz gibidir eylül. Her yer sakin ve huzurludur. Deniz suyu en güzel kıvama gelir. Fiyatlar da inmiştir.
Her köşesi cennet Antalya
Antalya, dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirlerinden biri ve bunun tabii ki onlarca nedeni var. Antik medeniyetlerin izi, ormanlar, dağlar, güneş, uçsuz bucaksız kumsallar, alabildiğine mavi bir deniz.
Turist sevmeyen 34 destinasyon
Bir turist olarak İspanya'yı görmek için can atıyor olabilirsiniz ancak İspanyollar size, sizin onlara beslediğiniz kadar sıcak duygular beslemiyor. Neden mi?
Türkiye'nin en yeşil sahil şeridi
Türkiye'nin tarihi kalıntılarla dolu sahil kıyıları; yemyeşil beldeleri, rüya gibi turkuaz denizleri, yemyeşil ormanları, koyları ve bozulmamış dokusuyla stres atmak ve dinlenmek için birebirdir, hepimizin hayallerini süsler.
Sular altında kalması muhtemel 9 şehir
Küresel ısınmanın ciddiyetini kavramak kimimiz için zor olabilir. Yükselen deniz seviyeleri, su kıtlığı veya orman yangınları ile birebir mücadele etmiyorsanız, tehlikenin farkına varamayabilirsiniz. 
En mutlu şehirler
Dünyanın en mutlu 250 şehri açıklandı ve listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı.
7 gün 24 saat trende yaşıyor
Lasse Stolley eşsiz bir insan. Ve aynı zamanda evsiz bir insan. 17 yaşındaki Alman bir trende yaşıyor ve şu ana kadar 600 bin km yol kat etti. Bu da dünyanın çevresini on iki kez dolaşmaya eşdeğer
Hem büyüleyici hem vizesiz!
Gözde Akgüngör Pamuk Habertürk için yazdı. Bayramı Karadağ'da geçirmek için 5 neden...
9 günlük bayram tatili için 9 alternatif
Sayısız ve benzersiz tatil alternatifleriyle dolu ülkemiz adeta bir cennet.
Bayramda İstanbul'da mısınız?
İstanbul'un tadı bayram günlerinde çıkıyor. Memleketine ya da tatile gidenlerle beraber nüfusun azaldığı İstanbul'da gidebileceğiniz pek çok yakın yer alternatifi var. Hem şehir içinde hem de şehre yakın bölgelerde.
Yaz tatili başlıyor
Bu sene okullar kapanır kapanmaz Kurban bayramı tatili de başlıyor. Çoluk çocuk hep beraber bir tatil kaçamağı yapmak herkese iyi gelecek.
Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
Glampingler kamp yapmak isteyen ama konforundan ödün vermek istemeyen insanların tercih ettiği bir tatil türü. Kamp deyince insanın aklına 5 yıldızlı bir otele göre daha makul rakamlar gelse de durum hiç de sanıldığı gibi değil.
Madrid ve Lizbon trenle birbirine bağlanacak
Yeni yüksek hızlı bağlantının 2027 yılına kadar başkentler arasındaki yolculuk sürelerini kısaltması bekleniyor.
Dünyanın en iyi yaşam kalitesi bu şehirde
Yeni bir araştırma, yaşamak için en iyi yerlerin hangileri olduğunu belirlemek için internet hızından ortalama yaşam süresine kadar her şeyi değerlendirdi.
Büyücülükle ün salmış cennet ada: Siquijor
Siquijor adası sadece Filipinler'de değil, tüm Güney Doğu Asya'da benzersizdir ve eski zamanlardan beri büyücülük, sihir ve halk şifacılığı merkezi olarak ün yapmıştır.
Hangi şehre taşınmak isterdiniz?
Avrupa'da yaşayacak, ziyaret edecek ya da yatırım yapacak olsaydınız bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Ruhunuza iyi gelecek seyahat trendleri
Hem dinlenmek hem de günlük koşuşturma içerisinde ihtiyaç duyulan enerjiyi yeniden depolamak isteyenlerin ruhuna en iyi gelen seyahat trendleri...
Phaselis
Antalya’da günübirlik yapılacak en güzel aktivitelerin başında ne gelir derseniz, şüphesiz ‘Phaselis Antik Şehri’ni ziyaret’ derim.
En ünlü 54 antik kent Google haritasında!
Kent, mimarlık ve tasarım içerikleri üreten Kaan Çorbacı en önemli antik kentlerimizi google haritasına taşıdı.
Kıpkırmızı bir tren: Bernina Ekspresi
Yeni yerler gezmeyi görmeyi seven insanların çoğunun rüyalarını süsler Bernina Ekspresi. Manzara daha rahat izlenebilsin diye tavana doğru camla dönen pencerelerden buzullar, göller, tüneller, ünlü Brusio Spirali izlenir. Gözlerinizin önünden akan harika bir filmin içindeymişsiniz hissi veren tren yolculuğu hakkında bilmeniz gereken her şey.
4 yılda oluşturuldu, 850 km uzunluğunda
Doğada yürüyüp yeni insanlar, yeni lezzetler keşfetmenin keyfini yaşamak isteyenler için 46 etaptan oluşan Karia Yolu çok ideal.
Cancun'a gitmek için 10 sebep
Karayip Denizi'nin en sıcak tatil noktaları olan Cancun ve Tulum'un doğal güzellikleri ve turkuaz suları keşfedilmeye değer. Gezilecek çok sayıda doğa harikası yerin, muhteşem plajların olduğu, zamanın adeta durduğu Cancun ve Tulum'u seyahat listenize eklemeyi unutmayın.
Derinkuyu yeraltı şehri ve diğerleri
Birçok insan için yerin derinliklerine inmek rahatsız edicidir. Bu turistik merkezlerden bazılarını insanlar yapmış, bazılarını doğa. Listede Türkiye'den de bir yer var.
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Ne zaman Eminönü'ne geçsem zamana direnen hanların peşine düşerim. Bir zamanlar yaşlı keşişlerin ve dervişlerin yolunu şaşırmış gölgelerini takip eder, kendimce iz sürerek o ihtişamlı ama yorgun yapıları dolaşırım.
Mimaride devrim yaratan 7 Roma eseri
Roma mimarisi önceki mimarilere hiç benzemiyordu. Kolezyum, Trajan Pazarları, Caracalla Hamamları, Maxentius Bazilikası, Roma'daki mimari devrimin ardından ortaya çıkan yapılardır. Listede Türkiye'den de bir yer var.
Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
TCDD, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir turistik tren yolculuğu olan Mezopotamya Ekspresi seferlerine 19 Nisan'da başlıyor. Bu yepyeni tren yolculuğunun bilet fiyatları ve sefer bilgileri bu haberimizde.
Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
Yaklaşık 150 yıl boyunca Osmanlı'daki salgın hastalıklara karşı karantina uygulamalarına ev sahipliği yapan İzmir Urla'daki Karantina Adası'nın müze olması sosyal medyanın gündeminde... Adadaki 'Tahaffuzhane' adı verilen ana bina müze haline dönüştürülecek.
Rize yaylaları
Rize yaylalarına tatil planı yapıp Kaçkar’ın eteklerinde olağanüstü bir hava ve bitki örtüsünü görmeye karar verdiyseniz ulaşım ve konaklama için gezi rehberimizden faydalanabilirsiniz.
Bayram rotaları
Bayram hareketliliği başladı, 9 günlük tatil için planlar yapılıyor. Büyükler ziyaret edilecek, küçükler sevindirilecek. Eşi dostu akrabaları görme, yakın yerlere kaçma, depoları fulleyip uzun yola çıkma planları yaparken bu listemize de göz atın.
Bayramın en renkli semtleri
Bu bayram İstanbul'un en renkli sokaklarını geziyoruz...
Bayram tatili için en güzel tatil rotaları
Bu yıl 9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili bizi bekliyor.
Japonya’yı keşfet
Ziyaretçiler Japonya'ya hep çok uzaklardan geliyor, Japon mutfağının tadına bakıyor, dağların huzurunda sükunet buluyor, şehirlerin ihtişamına kapılıyorlar.
Gerçeküstü manzaralar
Gerçeküstüymüş gibi görünen muhteşem manzaralar... Seyahat listenize eklenmeyi kesinlikle hak eden 51 yer. 2 tanesi Türkiye'den...
İstanbul'da sanat dolu bir gün
İstanbul büyüleyici güzellikte bir şehir. Vaktiniz kısıtlıysa, sanat dolu güzel bir gün geçirmek istiyorsanız bize kulak verin. Belirli bir rota üzerinde bir gününüzün planını yaptık. Gezimiz Beşiktaş'tan başlıyor.
Sakin şehir sayısı 25 oldu
Sakin Şehir ne demektir? Türkiye'deki sakin şehirler hangileri? En son hangi şehir bu unvanı aldı ve neden aldı?
Mevsimine uygun balık...
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Eşi benzeri olmayan manzaralar
Antik Kentler, doğal güzellikler ve eşi benzeri olmayan destinasyonları ile Türkiye'den cennet manzaralar
Fotoğrafçıların uğrak yeri
Kars, Ani Ören Yeri, Kafkas Harp Tarihi Müzesi ve buzla kaplı Çıldır Gölü ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi
Dünyanın en büyük yolcu gemileri
Cruise gemilerinde opera salonlarından su parklarına, yüzme havuzlarından golf sahalarına kadar her türlü etkinlik alanı bulunuyor.
Ege'nin gözbebeği: İzmir
Antik çağda Smyrna olarak bilinen İzmir 8500 yıldır yerleşim yeri olarak kullanılıyor.
Türkiye'nin en büyük su mağarası Altınbeşik
Kuş cıvıltıları içinde, kayalıklar ve ormanla çevrelenmiş derin Turkuaz gölü ile meşhur, dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası Altınbeşik, ziyaretçilerine huzur veriyor.
2024’te ziyarete değer şehirler
Dünyaca ünlü seyahat kitapları yayıncısı Lonely Planet 2024 yılında ziyaret edilebilecek en iyi ülke ve şehirleri açıkladı: Moğolistan, Hindistan önerilen ülkeler arasında yer alırken İzmir keşfedilmesi gereken ilk 10 şehir listesine girdi.
Kilis: Hem gezmeye hem mutfağına doyum olmaz
Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim kent Kilis'in sokaklarında gezerken tarihe de tanıklık edeceksiniz.
Çiftler için en romantik tatil noktaları
Mükemmel bir romantizm için gidebileceğiniz onlarca tatil rotası mevcut.
Burca göre seyahat
Sevgilinizle birlikte çıkacağınız seyahati onun burcuna göre seçmek hayatınızda neler değiştirir?
Cennetin kapısı: Tianmen Dağı
Çin'de yer alan Tianmen Dağı "cennet kapısı" olarak da biliniyor. Dağın zirvesine ulaşmak için ziyaretçilerin 999 merdiven çıkması gerekiyor.
Lonely Planet seçti: Dünyanın en iyi 100 plajı
Lonely Planet dünyanın en iyi 100 plajını seçti. Listede Türkiye'den Kabak Koyu da yer aldı.