2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
Turist vergisi kavramı yeni bir kavram değil. Şehir vergisi Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'daki birçok ülkede uzun zamandır işleyen bir kural ve otel vergisi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere birçok destinasyonda artık bir standart haline gelmiş durumda.
Covid'in seyahat endüstrisi üzerindeki etkisi ağır oldu. Oteller, restoranlar ve turistik pek çok mekan kapandı, geçimlerini turizme bağlayan insanlar aniden işsiz kaldılar ve hükümetlerin kalkınmaları için paraları kalmadı. Sonuç olarak, pandemi sonrası seyahatler normalleşmeye devam ederken, birçok ülke ekonomilerini canlandırmak ve yerel halka faydası olması için turist vergisi uygulamaya karar verdi. Aşağıda, turist vergisinin tam olarak ne olduğuna ve 2024 yılı için hangi ülkelerin bu önlemi uygulamaya koyduğuna bakacağız.
Turist vergisi nedir?
Başlangıçta, turist vergisi bazı hükümetler tarafından aşırı turizmi kontrol altına almak ve varış noktasına gelen çok sayıda gezginden gelir elde etmek amacıyla uygulamaya kondu. Örneğin Bhutan, 1974 yılında gezginlere açıldığından beri turistlerden giriş için önemli miktarda para ödemelerini istiyor. Bu vergi "günlük sürdürülebilir kalkınma ücreti" olarak adlandırılıyor ve ülkenin doğal, bozulmamış güzelliğini ve geleneksel Budist kültürünü korumak amacıyla kullanılıyor.
Benzer şekilde Barselona da şehrin turist vergisini yerel inşaat ve kalkınma projelerini finanse etmek için kullanıyor; genellikle kişi başı günlük 5 euro civarında. Turist vergileri konaklama ücretinizin üzerine ekleniyor.
2025'te hangi destinasyonlar turist vergisi uygulayacak?
Birleşik Krallık, Katar'dan gelen gezginler için Kasım 2023'ten itibaren Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (ETA) adı verilen yeni bir sistem uygulamaya koymuştu. Bu uygulama daha sonra ABD, Avustralya ve Kanada'dan gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş için izin başvurusunda bulunmalarını ve ödeme yapmalarını zorunlu hale getirdi. Nisan 2025'ten itibaren ise Avrupalılar da Birleşik Krallık'a seyahat etmek için ETA'ya ihtiyaç duyacak.
2025 yılında AB yeni bir turist vizesi uygulamaya başlayacak ve Schengen bölgesi dışından seyahat eden AB vatandaşı olmayanların AB ülkelerine girmek için 7 euroluk bir başvuru formu doldurmaları gerekecek.
Tayland'da, 2025 yılı ortasında yürürlüğe girecek bir seyahat vergisi planlanıyor. Onaylanması halinde vergi uçakla gelenler için yaklaşık 6,87 pound olacak.
2024'te hangi destinasyonlar turist vergisi uyguladı?
İtalya: Venedik'te 2024 baharından itibaren günübirlik turistlerden ücret alınmaya başlandı. Günübirlik ziyaretçiler günlük 5 euro ücret ödüyorken, gece konaklama yapacak ziyaretçiler için ücret gecelik 1 ila 5 Avro arasında değişiyor.
Endonezya: 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren Bali'yi ziyaret eden turistlerden yaklaşık 7.35 sterlin turist vergisi almaya başladı.
Yeni Zelanda: 1 Ekim 2024 itibariyle Yeni Zelanda'daki turist vergisi 3 katına çıktı. Ülkeye giriş yapan turistler 35 - 100 Yeni Zelanda doları arası bir ücret ödemek zorunda.
Şu anda hangi destinasyonlar turist vergisi uyguluyor?
Aşağıdaki destinasyonlar turist vergisi uyguluyor, ancak alınan vergi miktarı oldukça değişken. Bu yüzden turistik bir seyahate çıkmadan evvel gene de ne kadar vergi ödemeniz gerektiğinden emin olmak için turizm acentanıza danışın.
Avusturya: Turist vergisi genellikle konaklama faturanıza eklenir ve Viyana'da yaklaşık yüzde 3,2'dir.
Belçika: Brüksel'de turist vergisi çoğunlukla 3,50 poundun altındadır ve konaklama faturanıza eklenir, ancak şehirden şehre değişir.
Bhutan: Eylül 2027'ye kadar Bhutan'da günlük sürdürülebilir kalkınma ücreti yetişkinler için 100 dolar.
Bulgaristan: Bulgaristan'da turist vergisi gidilen yere ve otel standardına göre değişmekle birlikte genellikle 1.30 poundun altında.
Karayip Adaları: Karayip adalarının çoğunda turist vergisi alınıyor ve fiyat adaya göre değişiyor. Örneğin St Lucia'da 3 ila 6 dolar civarındayken Dominik Cumhuriyeti'nde daha yüksek. Vergi genellikle tatil paketlerine ve havayolu ücretlerine dahil ediliyor.
Hırvatistan: Hırvatistan'da turist vergisinin maliyeti seyahat ettiğiniz mevsime ve nerede kaldığınıza bağlı, ancak ortalama olarak bir yetişkin için günlük 1 euro civarında.
Çek Cumhuriyeti: Prag'da turist vergisi genellikle gecelik 50 CZK (yaklaşık 1,71 pound) civarında.
Fransa: Burada turist vergisi konaklama seviyesine bağlı. Kamp alanı konaklamaları için 1 euro alınırken 5 yıldızlı otel konaklamaları için vergi 10 euroya kadar çıkabiliyor.
Almanya: Şehirden şehre değişiyor. Mesela Berlin'de standart turist vergisi konaklama fiyatının %5'i.
Yunanistan: Yunanistan'da ödeyeceğiniz vergi, konaklama yerinizin standardına ve büyüklüğüne bağlı. Genelliklle gecelik 3,50 pound fazla tutmaz.
Macaristan: Gezginler Budapeşte'de gecelik konaklama maliyetinin %4'ünü ödüyor.
Endonezya: 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bir kararla turistler Bali'ye girişte 150 bin rupiah yani 7,60 pound ödemek zorunda.
Japonya: Japonya'ya seyahat ediyorsanız, turist vergisi olarak 1.000 yen (yaklaşık 5,50 pound) ödemeniz gerek.
Malezya: 2023 yılında, Malezya genelinde turist vergisi gecelik yaklaşık 1,70 pound olarak ilan edildi.
Portekiz: Lizbon ve Porto dahil olmak üzere 13 şehirde turist vergisi uygulanıyor. Vergi, yüksek sezonda (Nisan-Ekim arası) gecelik 2 pound.
Hollanda: Turist vergisi miktarı belediyelere göre farklılık gösteriyor. Amsterdam, Avrupa'da turist vergisinin en pahalı olduğu yerlerden biri. 2024 yılında bu oran konaklama fiyatının %7 sinden %12,5'una yükseltildi.
İsviçre: Burada turist vergisinin fiyatı gidilecek yere göre değişir ve kişi başı gecelik yaklaşık 2 CHF (1,81 pound) ile 7 CHF (6,34 pound) arasında değişir
Slovenya: Yine ücret varış noktasından varış noktasına değişir (şehirlerde kırsal alanlara göre daha yüksektir), ancak genellikle maliyet yaklaşık 3 pounddur.
İspanya: İspanya'daki bazı şehirler kısa bir süre önce turist vergisi fiyatlarını arttırma kararı aldı ve görünen o ki diğer şehirlerde benzer bir karar alacaklar. Barselona'da ücret 4 euro iken, Balear Adaları'nda 1 euro.