        Galatasaray - Gençlerbirliği maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Gençlerbirliği maçı CANLI YAYIN

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Galatasaray yarı final bileti için sahaya çıkıyor. Okan Buruk'un öğrencileri hafta sonu Ankara'da 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği ile bu kez kupada karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı. Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 19:15
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Oğuzhan Aksu

        SAAT: 20.30

        YAYIN: ATV

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        GALATASARAY: Günay, Boey, Kaan, Singo, Eren, Nhaga, Lemina, Lang, Sane, Ahmed, Icardi

        GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı. Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

        BU SEZONKİ 3. RANDEVU

        Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor.

        Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.

        İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇTA YENİLMEDİ

        Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

        TÜRKİYE KUPASI'NDA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

        Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

